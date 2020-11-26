网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

动画片"许愿神龙"发布"喜出望外"海报

粉色神龙做种种夸张表情 可爱逗趣萌翻全场

2020-11-26 11:27:46 来源：Mtime时光网

动画片《许愿神龙》今日发布了一组”喜出望外“海报，影片将于明年1月15日中国内地公映。
　　时光网讯　即将于2021年1月15日上映的动画电影《许愿神龙》今日发布“喜出望外”版海报，海报上粉色神龙做出种种夸张表情，可爱逗趣萌翻全场，令人心生喜爱。该片由克里斯·艾伯翰斯执导，《怪物史莱克》系列之父阿伦·沃纳联手克里斯·布兰博、成龙担纲制片人，影片充满欢乐与喜气，是2021年为人们带来开年好运的合家欢电影，不容错过！



　　《许愿神龙》讲述了一条可以实现愿望的神龙与都市少年丁思齐为了实现心愿而发生的故事，刚刚来到现实世界的神龙因为跟不上世事变迁，而闹出了不少笑话，但在“喜出望外”版海报上，神龙化身紧跟表情包潮流的“可爱龙”，他时而大口“吃瓜”，时而捂脸“笑哭”，时而摆出没问题的“OK”，时而星星眼吐舌头“调皮”…… 表情生动逗趣，不难看出神龙的性格活泼，喜气洋洋。



　　在电影中的神龙是一条充满吉祥寓意的龙，可以实现男主丁思齐的愿望，而对于中国人来说，龙具有顺遂如意的含义，是能带来好运的象征，“许愿神龙”能让人真的梦想成真，更是增加了“龙形象”的神奇色彩。

　　影片将于2021年1月15日上映，也是希望在新的一年，《许愿神龙》里这条能够实现人心愿的龙可以给大家带来好运气，作为2021年开年之际合家欢动画电影的首选，看完好运连连，值得期待！




   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 许愿神龙 海报
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

许愿神龙

许愿神龙 (2021)

0.0

导演：克里斯·艾伯汉斯

主演：约翰·赵 黄谷悦

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《流浪地球》加长版定档11.26

增加12分钟时长 只发行数字3D版

影片将只发行数字3D版，时长137分钟。 之前的院线公映版..
2

《消失的情人节》成金马奖最大赢家

莫子仪、陈淑芳分夺帝后 侯孝贤终身成就奖

恭喜得奖的各位。
3

现实中的悍匪比电影更嚣张

《除暴》背后藏着犯罪猖獗的90年代

电影中，以张隼为首的“老鹰帮”作案时极其嚣张。而在现..
4

张艺谋《一秒钟》取消金鸡奖开幕放映

又是技术原因 金鸡奖连两年开幕片取消放映

张艺谋导演的妻子透露：《一秒钟》取消了金鸡奖的开幕放..
5

下一任007?"豹妹"提名约翰波耶加

波耶加:如果史蒂夫麦奎因执导 咱就拍吧!

“如果史蒂夫·麦奎因来执导，咱们就拍吧！”

查看更多