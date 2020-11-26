动画片《许愿神龙》今日发布了一组”喜出望外“海报，影片将于明年1月15日中国内地公映。

时光网讯 即将于2021年1月15日上映的动画电影《许愿神龙》今日发布“喜出望外”版海报，海报上粉色神龙做出种种夸张表情，可爱逗趣萌翻全场，令人心生喜爱。该片由克里斯·艾伯翰斯执导，《怪物史莱克》系列之父阿伦·沃纳联手克里斯·布兰博、成龙担纲制片人，影片充满欢乐与喜气，是2021年为人们带来开年好运的合家欢电影，不容错过！











《许愿神龙》讲述了一条可以实现愿望的神龙与都市少年丁思齐为了实现心愿而发生的故事，刚刚来到现实世界的神龙因为跟不上世事变迁，而闹出了不少笑话，但在“喜出望外”版海报上，神龙化身紧跟表情包潮流的“可爱龙”，他时而大口“吃瓜”，时而捂脸“笑哭”，时而摆出没问题的“OK”，时而星星眼吐舌头“调皮”…… 表情生动逗趣，不难看出神龙的性格活泼，喜气洋洋。











在电影中的神龙是一条充满吉祥寓意的龙，可以实现男主丁思齐的愿望，而对于中国人来说，龙具有顺遂如意的含义，是能带来好运的象征，“许愿神龙”能让人真的梦想成真，更是增加了“龙形象”的神奇色彩。





影片将于2021年1月15日上映，也是希望在新的一年，《许愿神龙》里这条能够实现人心愿的龙可以给大家带来好运气，作为2021年开年之际合家欢动画电影的首选，看完好运连连，值得期待！













编辑：甄甏甏