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波兰电影"盲琴师"金鸡首波口碑出炉

评审龚蓓苾直言将投票 天才钢琴师感动观众

2020-11-26 11:32:24 来源：Mtime时光网

波兰电影《盲琴师》在本届金鸡奖上进行了展映，将参加“最受厦门观众喜爱外国影片评选单元”的评选。

《盲琴师》米耶特钢琴独奏

　　时光网讯　日前，本届金鸡国际影展“最受厦门观众喜爱外国影片评选单元”已完成专业评审的集中观影。与此同时，12部入围影片的展映也在火热进行中，电影《盲琴师》（暂译）作为入围影片之一，不仅收获了专业评审的一致认可，也获得了普通观众的好评青睐。主办方特于11月27日增加一场放映，评选单元的最终结果也将于近期公布。


《盲琴师》米耶特钢琴前独坐

《盲琴师》获多位专业评审力荐
评审龚蓓苾直言为其投票

　　专业评审团由周黎明、龚蓓苾、须一瓜、木卫二、蒋伟民、徐磊、王放等7位资深电影人组成，已于11月16日-18日集中观看完12部入围影片。7位专业评委来自电影的不同领域，以各自的专业视角纷纷对《盲琴师》给予了极高的评价。

　　评审主任、著名影评人周黎明评价本片“是一部很优秀的影片”，另一位专业评审，演员龚蓓苾对男主角大卫·奥格尼克的表演青睐有加：“艺术性和商业性兼容得很好，男主角演得最好，最受欢迎的男主角奖项，我这一票投给他。”

　　著名作家须一瓜则从剧作角度评价本片：“在我们写小说的人眼里，单单通过文字表达不了也表达不出的那个境地，必须要通过电影这种形式（来表达），《盲琴师》就做到了这种感觉。”影评人蒋伟民也表示：“这部电影……拍摄的手法也相当新颖，看这部片子是一种享受。”


《盲琴师》米耶特与好友酒吧谈心

首场展映圆满落幕
天才钢琴师感动现场观众

　　11月24日晚，《盲琴师》本次影展的首场展映于厦门万象影城如约开启。观影过后，随即收获了首波观众的如潮好评。与专业评审不同的是，本场观众更被影片所传递的真挚情感打动。观众纷纷通过社交媒体分享观后感：“虽然跨越国界和时空，但你依然会被男主的灵魂感染，感叹其跌宕起伏的命运。” 、“细节太入人心，剧情循序渐进……失去音乐生命才是灰色的。”

　　电影《盲琴师》（暂译）由导演马切伊·佩普日察执导，大卫·奥格尼克领衔主演，改编自天才盲人爵士钢琴师梅耶泰克·考什（Mieczyslaw Kosz）短暂又绚烂的一生，此前已在欧洲横扫多个电影大奖。展映场次开票即售罄，鉴于观众的观影热情，主办方特于11月27日增加一场放映。据悉，本届金鸡国际影展“最受厦门观众喜爱外国影片评选单元”最终评选结果将于近期公布，敬请期待。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 盲琴师金鸡国际影展
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