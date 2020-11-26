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温暖喜剧《沐浴之王》长春火爆路演

直击爷青回现场 易小星白客收获土味大礼包

2020-11-26 12:00:15 来源：Mtime时光网

《沐浴之王》在长春站进行了路演活动，导演易小星与友情客串的白客和学生们的互动特别欢乐。
　　时光网讯　11月25日，温暖喜剧电影《沐浴之王》“洗掉一年不开心”主题路演长春站开启，导演易小星携友情客串白客惊喜现身，更与现场观众互飙土味情话，让大家提前解锁电影的欢乐属性。本片由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演，白客友情客串。

　　电影讲述了彭昱畅饰演肖翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉饰演的周东海的指导下苦练搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。12月11日，走进影院，洗掉一年不开心。


白客

最温暖的烟火气 
易小星白客遭遇土味情话暴击

　　导演易小星在路演中表示，搓澡跟功夫、美食一样，是非常有中国特色的文化传承，“搓澡是一件非常有人情味的事情，不仅是人间享受，更是人间温暖”。而电影《沐浴之王》正是以此为题，挖掘搓澡背后的传统沐浴文化，并在公子哥变搓澡打工人的有趣故事中，展现了人情冷暖与生活百态。

　　此次长春站路演，导演易小星与友情客串白客不仅搞笑配音电影的预告片，还与现场学生们展开了“洗具”版的你比划我来猜互动，现场氛围热烈。而学生们各式“土味情话”应援也是心意满满。既有“今冬最潮温暖三件套：秋裤、暖气和1211的《沐浴之王》”的搞笑横幅，亦有“叫兽白客锁了”、“白客捶进我心里”等手幅。


白客和易小星

　　而在互动环节，更有学生对易小星和白客花式表白，说出“牛奶浴，玫瑰浴，我更喜欢和你相遇”、“我为你买了两套房，左心房和右心房”的土味情话。而易小星也土味回赠，表示“搓完澡后发现自己变轻了，跟你更亲了”，再次引爆现场气氛。

直击“爷青回”现场 
万万兄弟再次合体惊喜多

　　戏里彭昱畅和乔杉的澡堂兄弟令人捧腹，戏外易小星和白客的“万万兄弟”则让全场陷入“回忆杀”。导演易小星坦言，如今想把万万兄弟再凑到一起确实不容易，因为大家有了各自的发展和档期，希望万万兄弟聚是一团火、散是满天星。


白客回答问题

　　据悉，白客此次是连夜赶飞机来客串了一天的戏，出演一个狠人，与乔杉饰演的周东海之间有一段“孽缘”。而除了白客，张本煜、小爱、孔连顺、柯达等万万兄弟也将在《沐浴之王》中闪亮登场，其中“万万第一美女”孔连顺将突破演绎高大威猛让人极具安全感的保安，本煜则出演一位身材健硕的韩国搓澡大师。

　　更多惊喜，还需观众走进影院解锁。不过，路演的大型“爷青回”现场，已经让不少学生感慨“我的青春一直在”，更表示要在12月11日“跟曾经一起看《万万没想到》的朋友到电影院为青春打卡”。











   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 沐浴之王 易小星 白客
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