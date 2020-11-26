万玛才旦的新片《气球》，今日发布了藏语片尾曲《度母赞歌》。

时光网讯 由万玛才旦编剧、导演，索朗旺姆、金巴、杨秀措领衔主演的电影《气球》，正在全国热映中。今日，片方发布了藏语片尾曲《度母赞歌》，由不丹最受欢迎的女歌手Phub Zam演唱并作曲。





“度母”是藏传佛教中拯救苦难的女神，是生死轮回中拯救一切众生的度脱之母。天籁佛音余音缭绕，让众多观众在看完电影后念念不忘。而轻袅空灵的嗓音，配合电影MV中唯美浪漫的超现实画面，仿佛引领观众进入空灵之境，心灵涤荡间收获宁静与安详。











直面信仰与现实的抉择困境

度脱苦难的灵魂洗礼





电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，讲述了20世纪90年代，达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，原本恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。





在《气球》中，达杰所坚信的轮回转世观念，是藏地人文精神的重要根基，是流淌于血液里的虔诚信仰。而电影直面信仰与现实之间的困境和抉择，既有内在的分裂与撕扯、矛盾与迷惘，也有灵魂的反思与安抚，尤其是电影中那些令人印象深刻的超现实场景、色调、意象以及音乐，唯美浪漫，带有安慰人心的力量。





在《度母赞歌》MV中，电影中最为影迷们津津乐道的几个超现实意境被全面呈现，如轮回之路、梦中捉痣、气球高飞、姐妹微笑等，极致的影像之美与充满禅意的天籁佛音相映成辉，为观众带来视听双重盛宴，《气球》被赞“最美电影”当之无愧。





著名作家庆山（安妮宝贝），曾表示电影《气球》给人的感觉非常宁静，有可以停留下来思考的空间，这是非常珍贵的。正如《度母赞歌》一般，聆听后，令人内心无比的安静祥和，如同沐浴在佛陀的慈悲光辉下，回味悠长，仿佛灵魂亦得到救赎。







跨越语言与民族

传递慈悲向善的普世价值





艺术家、作家、文艺评论家陈丹青老师，曾表示，他之所以格外喜欢导演的作品，就是因为万玛才旦每部电影让他感受到背后的东西是慈悲，所有戏都非常善良，在华语电影中已经找不到这样的。慈悲和善良则是具有超越语言、超越民族的普世价值。





除了电影的思想内涵外，《气球》在故事性和人物命运上也没有文化上的认知局限，而是首度聚焦了女性生育、婚姻和家庭困境这样一个全球性的话题。在故事的最后，万玛才旦导演并没有给出卓嘎一个明确的结局。





腹中的胎儿是留下还是放弃，他只是让演员们抬头看着天空中那只飘走的红气球，对卓嘎的命运，来自世界各地的每一位观众都会有自己的答案。伴随着红气球在天空飞远这一诗意浪漫的镜头，《度母赞歌》的音乐在片尾响起，传递出创作者对故土的热爱与眷恋，对生活在那片土地上的人们的深切关怀，也愿“度母”度脱这世上一切苦难，让众生寻得灵魂安宁。





音乐无国界，值得一提的是，在电影《气球》中，不仅有来自不丹的佛音缭绕，也有来自伊朗的著名音乐家，已故伊朗电影大师阿巴斯的御用作曲裴曼·雅茨达尼安(Peyman Yazdanian)担纲影片配乐，配合极致唯美的摄影美术，为观众带去愉悦和美的视听享受。









