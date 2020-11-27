两届托尼奖得主迪·迪·艾伦(梅丽尔·斯特里普饰)与巴里克·里克曼(詹姆斯·柯登饰)合作了一部无人问津的音乐剧，糟烂的评论让他们寻求百老汇宠儿安吉·迪金森(妮可·基德曼饰)、特伦特·奥利弗(兰内斯饰)的帮助来挽救职业生涯，而他们在印第安纳州巡演时发现了一个女孩艾玛，给这些搭档带来了前所未有的改变....