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01.郭帆导演《流浪地球2》定档2023年春节
11月26日晚，郭帆导演在《流浪地球：飞跃2020特别版》
金鸡奖展映后宣布《流浪地球2》
启动拍摄并定档2023大年初一，他担任导演，刘慈欣担任监制。他说“说完就是26个月倒计时，回去就要看到龚格尔老师把倒计时牌摆在那儿。我们剧本基本构思完毕，我们会尝试新的制作流程。”此外吴京也为此发来VCR，开玩笑称自己扮演的刘培强已在木星被炸怎么回来，并埋怨郭帆又是零片酬空手套白狼。
该片由林超贤执导，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾、蓝盈莹、王雨甜、徐洋等主演，是一部讲述海上救捞队挺身而出，拯救生命的故事。原定档2021年大年初一，此番提前将近2个月上映，会和《神奇女侠1984》
同日PK。
3.恒业影业落户厦门发2021年片单
《中国乒乓》计划2021年开机；《狮城舌战》立足辩场再现跨国舌战，计划2022年开机；此外“军事战争”类型作品《松毛岭保卫战》、犯罪片《误杀2》、《举报人》、犯罪悬疑影片《门锁》、灾难片《摩天楼》、爱情片《最好时光遇见你》、恐怖片《京城81号3、惊悚悬疑片《黑暗面》都将陆续和观众见面
01.梅丽尔斯特里普、妮可基德曼《舞会》中字预告
由妮可·基德曼、奥卡菲娜、梅丽尔·斯特里普、詹姆斯·柯登主演的音乐剧新片《舞会》曝光正式中字预告，将于12月11日上线Netflix。影片由《美国恐怖故事》《欢乐合唱团》
创作人瑞恩·墨菲执导，改编自百老汇同名音乐剧。
两届托尼奖得主迪·迪·艾伦(梅丽尔·斯特里普饰)与巴里克·里克曼(詹姆斯·柯登饰)合作了一部无人问津的音乐剧，糟烂的评论让他们寻求百老汇宠儿安吉·迪金森(妮可·基德曼饰)、特伦特·奥利弗(兰内斯饰)的帮助来挽救职业生涯，而他们在印第安纳州巡演时发现了一个女孩艾玛，给这些搭档带来了前所未有的改变....
02.詹姆斯古恩《自杀小队2》12.6亮相巴西漫展
《银河护卫队》
导演詹姆斯·古恩执导的《X特遣队：全员集结》
明年8月6日上映，剧组将于今年12月6日亮相巴西漫展，据悉首支预告片将会发布。参与这部片的演员早前表示，“它将和市面上许多超级英雄电影不一样”，“世界上没有比詹姆斯·古恩更适合执导这部电影的导演”，“每个角色都与众不同”。
03.赞达亚主演美剧《亢奋》12.6播出特别集
帮赞达亚
拿下今年艾美剧情类视后的《亢奋》
将在第二季出炉前播出特别集，赞达亚也在社交媒体分享了两张海报，第一集将在12月6日播出，从首季结尾让人揪心Jules和Rue的火车站戏份之后开始，聚焦被留在车站后复吸的Rue庆祝圣诞节的事，由剧集主创萨姆·李文森执导。第二集播出时间待定。这部大尺度剧集聚焦青少年毒品﹑性爱和暴力等问题，2019年播出后获得好评也引发争议。
04.迪士尼集团预计裁员3.2万人
由于疫情影响，迪士尼集团今年冬天预计裁员3.2万人，大部分集中在主题公园部分。譬如原本将要重开的巴黎迪士尼乐园，由于感染人数上升被政府要求关闭到明年2月，迪士尼不得不做出裁员决定。
华纳宣布《信条》
日语配音版和声优，及明年1月8日发行日版DVD/蓝光。主角由田村真配音，尼尔由樱井孝宏配音，凯特由清水春香配音，萨托尔由内田直哉配音。而美国版蓝光则将于今年12月15日发行。