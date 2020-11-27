网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：《流浪地球2》定档2023春节

紧急救援提档12.18 自杀小队2下周曝预告？

2020-11-27 09:18:28 来源：Mtime时光网

早上好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.郭帆导演《流浪地球2》定档2023年春节
      11月26日晚，郭帆导演在《流浪地球：飞跃2020特别版》金鸡奖展映后宣布《流浪地球2》启动拍摄并定档2023大年初一，他担任导演，刘慈欣担任监制。他说“说完就是26个月倒计时，回去就要看到龚格尔老师把倒计时牌摆在那儿。我们剧本基本构思完毕，我们会尝试新的制作流程。”此外吴京也为此发来VCR，开玩笑称自己扮演的刘培强已在木星被炸怎么回来，并埋怨郭帆又是零片酬空手套白狼。

2.电影《紧急救援》宣布提档至12月18日


　　该片由林超贤执导，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾、蓝盈莹、王雨甜、徐洋等主演，是一部讲述海上救捞队挺身而出，拯救生命的故事。原定档2021年大年初一，此番提前将近2个月上映，会和《神奇女侠1984》同日PK。

3.恒业影业落户厦门发2021年片单
     《中国乒乓》计划2021年开机；《狮城舌战》立足辩场再现跨国舌战，计划2022年开机；此外“军事战争”类型作品《松毛岭保卫战》、犯罪片《误杀2》、《举报人》、犯罪悬疑影片《门锁》、灾难片《摩天楼》、爱情片《最好时光遇见你》、恐怖片《京城81号3、惊悚悬疑片《黑暗面》都将陆续和观众见面



01.梅丽尔斯特里普、妮可基德曼《舞会》中字预告
　　

正式中字预告

由妮可·基德曼、奥卡菲娜、梅丽尔·斯特里普、詹姆斯·柯登主演的音乐剧新片《舞会》曝光正式中字预告，将于12月11日上线Netflix。影片由《美国恐怖故事》《欢乐合唱团》创作人瑞恩·墨菲执导，改编自百老汇同名音乐剧。
　　两届托尼奖得主迪·迪·艾伦(梅丽尔·斯特里普饰)与巴里克·里克曼(詹姆斯·柯登饰)合作了一部无人问津的音乐剧，糟烂的评论让他们寻求百老汇宠儿安吉·迪金森(妮可·基德曼饰)、特伦特·奥利弗(兰内斯饰)的帮助来挽救职业生涯，而他们在印第安纳州巡演时发现了一个女孩艾玛，给这些搭档带来了前所未有的改变....

02.詹姆斯古恩《自杀小队2》12.6亮相巴西漫展


　　《银河护卫队》导演詹姆斯·古恩执导的《X特遣队：全员集结》明年8月6日上映，剧组将于今年12月6日亮相巴西漫展，据悉首支预告片将会发布。参与这部片的演员早前表示，“它将和市面上许多超级英雄电影不一样”，“世界上没有比詹姆斯·古恩更适合执导这部电影的导演”，“每个角色都与众不同”。

03.赞达亚主演美剧《亢奋》12.6播出特别集


　　帮赞达亚拿下今年艾美剧情类视后的《亢奋》将在第二季出炉前播出特别集，赞达亚也在社交媒体分享了两张海报，第一集将在12月6日播出，从首季结尾让人揪心Jules和Rue的火车站戏份之后开始，聚焦被留在车站后复吸的Rue庆祝圣诞节的事，由剧集主创萨姆·李文森执导。第二集播出时间待定。这部大尺度剧集聚焦青少年毒品﹑性爱和暴力等问题，2019年播出后获得好评也引发争议。

04.迪士尼集团预计裁员3.2万人


　　由于疫情影响，迪士尼集团今年冬天预计裁员3.2万人，大部分集中在主题公园部分。譬如原本将要重开的巴黎迪士尼乐园，由于感染人数上升被政府要求关闭到明年2月，迪士尼不得不做出裁员决定。


01.《信条》日本版4K蓝光明年1月8日发行 


     华纳宣布《信条》日语配音版和声优，及明年1月8日发行日版DVD/蓝光。主角由田村真配音，尼尔由樱井孝宏配音，凯特由清水春香配音，萨托尔由内田直哉配音。而美国版蓝光则将于今年12月15日发行。

   编辑：小火纸

关键词： 早报 流浪地球2 紧急救援 神奇女侠1984 自杀小队2
关注时光网微信

相关电影/影人

流浪地球2

流浪地球2 (2023)

0.0

导演：郭帆

在线播放

流浪地球：飞跃2020特别版

流浪地球：飞跃2020特别版 (2020)

-1.0

导演：郭帆

主演：吴京 屈楚萧

在线播放

紧急救援

紧急救援 (2020)

0.0

导演：林超贤

主演：彭于晏 王彦霖

在线播放

X特遣队：全员集结

X特遣队：全员集结 (2021)

0.0

导演：詹姆斯·古恩

主演：乔尔·金纳曼

在线播放

亢奋

亢奋 (2019)

-1.0

导演：奥古斯汀·菲泽尔

主演：赞达亚 亨特·谢弗

在线播放

赞达亚

赞达亚

Zendaya

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

信条

信条 (2020)

7.9

导演：克里斯托弗·诺兰

主演：约翰·大卫·华..

在线播放

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

《流浪地球》加长版定档11.26

增加12分钟时长 只发行数字3D版

影片将只发行数字3D版，时长137分钟。 之前的院线公映版..
2

《消失的情人节》成金马奖最大赢家

莫子仪、陈淑芳分夺帝后 侯孝贤终身成就奖

恭喜得奖的各位。
3

张艺谋《一秒钟》取消金鸡奖开幕放映

又是技术原因 金鸡奖连两年开幕片取消放映

张艺谋导演的妻子透露：《一秒钟》取消了金鸡奖的开幕放..
4

一部被低估的迪士尼CG动画杰作

童话歌舞经典《魔发奇缘》上映10周年

各位觉得《魔发奇缘》和《冰雪奇缘》哪个更好看？
5

"神奇女侠1984"来了!12.18内地公映!

比美国早一周 第一部内地收获超6亿人民币

神奇女侠！十二月十八！

查看更多