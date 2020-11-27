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奥斯卡影帝与票房毒药的奇幻人生

“瓜哥”尼古拉斯凯奇原来是疯狂电影人

2020-11-27 09:53:40 来源：Mtime时光网

“远离赌城"获影帝

曾鼓励德普走上演员道路

两个儿子四段婚姻

终于与动画版"超人"结缘

挥霍无度入不敷出

新片中演过气演员自己

尼古拉斯·凯奇配音的《疯狂原始人2》今日上映，来看看他的传奇一生。


　　时光网特稿　今天，环球影业的动画片续集《疯狂原始人2》在时隔7年之后，终于回归上映了！

　　2016年末时曾有新闻报道，当年被康卡斯特集团（环球影业母公司）收购后，《疯狂原始人2》项目曾被叫停。但好在后来时来运转，项目一年之后宣布重启，首部配音卡司尼古拉斯·凯奇、艾玛·斯通、瑞恩·雷诺兹等人悉数回归，莱斯利·曼恩、凯莉·玛丽·陈、彼特·丁拉基等人也加入阵容。


　　

中字预告

说出来你可能不信，为片中“瓜哥“配音的尼古拉斯·凯奇，尽管因《灵魂战车》《国家宝藏》《勇闯夺命岛》等动作大片为人所熟知，然而第一部《疯狂原始人》却是凯奇演员职业生涯中，全球票房最高的电影，没有之一——影片全球范围内拿下了5.87亿美元，高于《驯龙高手》《疯狂外星人》等原创作品，甚至比《功夫熊猫3》都强一些，在中国内地也获得了3.9亿人民币的票房。


今年2月

　　《疯狂原始人2》是凯奇的第8部动画电影，第一部动画片续集，也是他身为演员的整整第100部作品

　　而尼古拉斯·凯奇的人生也称得上是疯狂！

　　1964年1月，尼古拉斯·金·科波拉在还算温暖的加州长滩出生，父亲是意大利血统的文学教授，母亲是舞者，拥有德国、英格兰、苏格兰和波兰血统，叔叔则是大名鼎鼎的导演弗朗西斯·福特·科波拉。当时还姓科波拉的尼古拉斯，从小就立志要当演员，上学时期就开始出演校园戏剧，当年的偶像是詹姆斯·迪恩。
凯奇是科波拉家族一员

　　15岁的时候，年轻的尼古拉斯问叔叔科波拉，想让对方给自己一次试镜机会，并号称“我要告诉你什么叫做表演”，在车里演完之后，换来一片沉默。毕竟此时此刻的科波拉，早就执导过马龙·白兰地、阿尔·帕西诺和罗伯特·德尼罗这种级别的演员们了。

　　虽然想要叔叔的提携，但为了避免裙带关系抹杀自己的努力，身为美漫狂人的尼古拉斯·科波拉，更名为尼古拉斯·凯奇——就是卢克·凯奇的那个凯奇


《开放的美国学府》，这张有点像《老友记》中的罗斯

　　1982年，凭借《开放的美国学府》（这片里面有个比基尼名场面），凯奇正式开启了自己的电影演员生涯，这也是唯一一部片尾字幕中出现了“尼古拉斯·科波拉“这个名字的凯奇电影

　　他试镜过科波拉的《局外人》（1983），不过叔叔也没有任人唯亲，影片男主角最终给了马特·狄龙。后来凯奇终于还是演了叔叔的电影，在科波拉执导的《斗鱼》《佩姬苏要出嫁》（就是《夏洛特烦恼》被指模仿的那部原版影片）中都有所表现。

　　1984年，凯奇在洛杉矶碰到了初出茅庐的约翰尼·德普，正是他鼓励德普走上了演员的职业生涯，让德普出演了演员处女作《猛鬼街》。


《远离赌城》

　　凯奇在各种大小影片中都有涉足，无论是主流商业电影，还是中小规模预算的艺术电影。别看现在凯奇被大家用“烂片王“”票房毒药“”欠的债还清了吗“种种语言嘲讽，他当年可是曾经2获奥斯卡影帝提名，1次真正拿奖——影帝哦，surprise！

　　1995年的《远离赌城》让凯奇将小金人收入囊中，而2003年的《改编剧本》则让他获得了提名，输给了阿德里安·布洛迪的《钢琴家》。
"如假包换"的奥斯卡影帝

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 尼古拉斯·凯奇 疯狂原始人

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