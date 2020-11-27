时光网特稿
今天，环球影业的动画片续集《疯狂原始人2》
在时隔7年之后，终于回归上映了！
2016年末时曾有新闻报道，当年被康卡斯特集团（环球影业母公司）收购后，《疯狂原始人2》
项目曾被叫停。但好在后来时来运转，项目一年之后宣布重启，首部配音卡司尼古拉斯·凯奇、艾玛·斯通、瑞恩·雷诺兹等人悉数回归，莱斯利·曼恩、凯莉·玛丽·陈、彼特·丁拉基等人也加入阵容。
说出来你可能不信，为片中“瓜哥“配音的尼古拉斯·凯奇，尽管因《灵魂战车》《国家宝藏》《勇闯夺命岛》
等动作大片为人所熟知，然而第一部《疯狂原始人》却是凯奇演员职业生涯中，全球票房最高的电影，没有之一
——影片全球范围内拿下了5.87亿美元，高于《驯龙高手》《疯狂外星人》等原创作品，甚至比《功夫熊猫3》都强一些，在中国内地也获得了3.9亿人民币的票房。
今年2月
《疯狂原始人2》是凯奇的第8部动画电影，第一部动画片续集，也是他身为演员的整整第100部作品。
而尼古拉斯·凯奇的人生也称得上是疯狂！
1964年1月，尼古拉斯·金·科波拉在还算温暖的加州长滩出生，父亲是意大利血统的文学教授，母亲是舞者，拥有德国、英格兰、苏格兰和波兰血统，叔叔则是大名鼎鼎的导演弗朗西斯·福特·科波拉
。当时还姓科波拉的尼古拉斯，从小就立志要当演员，上学时期就开始出演校园戏剧，当年的偶像是詹姆斯·迪恩。
15岁的时候，年轻的尼古拉斯问叔叔科波拉，想让对方给自己一次试镜机会，并号称“我要告诉你什么叫做表演”，在车里演完之后，换来一片沉默。毕竟此时此刻的科波拉，早就执导过马龙·白兰地、阿尔·帕西诺和罗伯特·德尼罗这种级别的演员们了。
虽然想要叔叔的提携，但为了避免裙带关系抹杀自己的努力，身为美漫狂人的尼古拉斯·科波拉，更名为尼古拉斯·凯奇——就是卢克·凯奇的那个凯奇。
1982年，凭借《开放的美国学府》（这片里面有个比基尼名场面），凯奇正式开启了自己的电影演员生涯，这也是唯一一部片尾字幕中出现了“尼古拉斯·科波拉“这个名字的凯奇电影。
1984年，凯奇在洛杉矶碰到了初出茅庐的约翰尼·德普，正是他鼓励德普走上了演员的职业生涯，让德普出演了演员处女作《猛鬼街》。
《远离赌城》
凯奇在各种大小影片中都有涉足，无论是主流商业电影，还是中小规模预算的艺术电影。别看现在凯奇被大家用“烂片王“”票房毒药“”欠的债还清了吗“种种语言嘲讽，他当年可是曾经2获奥斯卡影帝提名，1次真正拿奖——影帝哦，surprise！
1995年的《远离赌城》让凯奇将小金人收入囊中，而2003年的《改编剧本》则让他获得了提名，输给了阿德里安·布洛迪的《钢琴家》。