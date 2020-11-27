尼古拉斯·凯奇配音的《疯狂原始人2》今日上映，来看看他的传奇一生。























今年2月





《疯狂原始人2》是凯奇的第8部动画电影，第一部动画片续集，也是他身为演员的整整第100部作品。





而尼古拉斯·凯奇的人生也称得上是疯狂！





凯奇是科波拉家族一员





15岁的时候，年轻的尼古拉斯问叔叔科波拉，想让对方给自己一次试镜机会，并号称“我要告诉你什么叫做表演”，在车里演完之后，换来一片沉默。毕竟此时此刻的科波拉，早就执导过马龙·白兰地、阿尔·帕西诺和罗伯特·德尼罗这种级别的演员们了。





虽然想要叔叔的提携，但为了避免裙带关系抹杀自己的努力，身为美漫狂人的尼古拉斯·科波拉，更名为尼古拉斯·凯奇——就是卢克·凯奇的那个凯奇。









1982年，凭借《开放的美国学府》（这片里面有个比基尼名场面），凯奇正式开启了自己的电影演员生涯，这也是唯一一部片尾字幕中出现了“尼古拉斯·科波拉“这个名字的凯奇电影。









1984年，凯奇在洛杉矶碰到了初出茅庐的约翰尼·德普，正是他鼓励德普走上了演员的职业生涯，让德普出演了演员处女作《猛鬼街》。







《远离赌城》





凯奇在各种大小影片中都有涉足，无论是主流商业电影，还是中小规模预算的艺术电影。别看现在凯奇被大家用“烂片王“”票房毒药“”欠的债还清了吗“种种语言嘲讽，他当年可是曾经2获奥斯卡影帝提名，1次真正拿奖——影帝哦，surprise！





1995年的《远离赌城》让凯奇将小金人收入囊中，而2003年的《改编剧本》则让他获得了提名，输给了阿德里安·布洛迪的《钢琴家》。