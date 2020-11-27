《猎狐行动》今日发布“各怀心事”版海报，并曝光一组剧照，梁朝伟、段奕宏两大影帝“全面开战”。





梁朝伟时隔14年再演反派





两大影帝上演猫鼠游戏

首度合作碰撞别样火花





最新发布的“各怀心事”版海报画风冷酷，梁朝伟神情耐人寻味，嘴角藏着让人捉摸不透的狡黠微笑，而段奕宏则目视前方，眼神中透露出坚毅和果敢。看似平静的环境里实则暗潮汹涌，一场腥风血雨即将来临。





谈及两个角色在片中的关系时，两位影帝都有着自己的独到见解，段奕宏认为“看似猫抓老鼠的游戏”，在梁朝伟看来更是“猎人和猎物”的关系。两位影帝虽然首度合作，但彼此都互相欣赏。梁朝伟坦言：“现场的互动很有趣，段奕宏是很认真的演员，很有想法。”





段奕宏海外“追捕”梁朝伟





真实案件改编

致敬经侦英雄





为了呈现“猎狐行动”真实面貌，《猎狐行动》剧组历时12个月，对公安民警进行了深入采访。影片将猎狐行动队数次的海外追逃浓缩成了一个故事，把猎狐行动真正的意义和原貌展现给了观众。段奕宏在谈及影片时提到：“希望能用这部电影来表达我对经侦民警的尊敬、尊重，让更多的观众认识经侦警察是一个有价值的职业。”

编辑：八不半