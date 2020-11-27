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梁朝伟段奕宏《猎狐行动》曝新剧照

两大影帝上演猫鼠游戏 天涯海角有逃必追

2020-11-27 10:45:48 来源：Mtime时光网

《猎狐行动》今日发布“各怀心事”版海报，并曝光一组剧照，梁朝伟、段奕宏两大影帝“全面开战”。
       时光网讯   根据真实案件改编，由张立嘉执导，梁朝伟段奕宏领衔主演，夏侯云姗、张傲月、欧嘉·柯瑞兰寇等联袂主演的影片《猎狐行动》将于2021年1月8日上映，献礼 2021年 1 月 10 日第一个中国人民警察节。

梁朝伟时隔14年再演反派

两大影帝上演猫鼠游戏 
首度合作碰撞别样火花

       最新发布的“各怀心事”版海报画风冷酷，梁朝伟神情耐人寻味，嘴角藏着让人捉摸不透的狡黠微笑，而段奕宏则目视前方，眼神中透露出坚毅和果敢。看似平静的环境里实则暗潮汹涌，一场腥风血雨即将来临。

       谈及两个角色在片中的关系时，两位影帝都有着自己的独到见解，段奕宏认为“看似猫抓老鼠的游戏”，在梁朝伟看来更是“猎人和猎物”的关系。两位影帝虽然首度合作，但彼此都互相欣赏。梁朝伟坦言：“现场的互动很有趣，段奕宏是很认真的演员，很有想法。”

段奕宏海外“追捕”梁朝伟

真实案件改编
致敬经侦英雄

       为了呈现“猎狐行动”真实面貌，《猎狐行动》剧组历时12个月，对公安民警进行了深入采访。影片将猎狐行动队数次的海外追逃浓缩成了一个故事，把猎狐行动真正的意义和原貌展现给了观众。段奕宏在谈及影片时提到：“希望能用这部电影来表达我对经侦民警的尊敬、尊重，让更多的观众认识经侦警察是一个有价值的职业。”
 

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 猎狐行动 梁朝伟 段奕宏
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