竹原青透露最初没想到能请到帕斯卡尔出演，是戏剧学院的徐枫老师主动把剧本翻译成法文，送到帕斯卡·格里高利的手上。帕斯卡尔很喜欢这个剧本，也就答应出演该片。





终极预告 电影《星溪的三次奇遇》讲述中国女孩夏星溪独自来到马来西亚北部小城亚罗士打，因为自行车爆胎，先后遇到了本地女孩爱玲，三个闲汉，以及作家皮埃尔。她用不同的身份向人们介绍着自己，仿佛有不可言明的秘密，而旅程带给她的，也是始料未及的体验。用三段式结构巧妙的向观众展示了一段完整的平行时空下女主不同的三次奇遇。





该片由青年女导演竹原青执导，演员许芳铱、法国编剧、演员帕斯卡·格里高利主演，梅峰监制。









该片曾获得第75届威尼斯国际电影节最佳处女作奖提名；第40届法国南特三大洲国际电影节银热气球奖；第13届加拿大中国电影节最佳影片奖；第5届北京青年影展评委会特别荣誉； 并入围平遥、新加坡、香港、台北等十余个国际电影节展。





首映现场，导演竹原青耿直地表示，《星溪的三次奇遇》在国外参加电影节时，大多数外国观众都表示非常喜欢，在国内反而评价没那么高。为此，她还曾经哭过好几次。不过现在她已经可以坦然面对各种不同的评价。





竹原青是北京电影学院导演专业剪辑方向毕业，除了导演，她还有一个重要身份是电影剪辑师。梅峰执导、范伟主演的电影《不成问题的问题》就是由竹原青剪辑。现场，梅峰也对《星溪的三次奇遇》展现的才华和成熟大加赞赏。





该片制片人季伟是北京电影学院制片专业的老师，同时也是导演竹原青母亲。竹原青表示，自己生长在单亲家庭，在母亲身边长大。母亲虽然平时不当面夸她，但在外人面前总是会极力推荐自己的作品，她拍摄《星溪的三次奇遇》过程中也得到了母亲无条件的支持。

编辑：羊羊