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张艺谋：这部电影是我青春的记忆

《一秒钟》北京首映 董卿朗诵导演亲笔信

2020-11-27 10:58:49 来源：Mtime时光网

首映礼现场，谈及创作初衷，张艺谋导演坦言，“《一秒钟》是我心心念念的故事，那是我青春的记忆，是一个心愿，趁着自己还能在沙漠上摸爬滚打抓紧把这个电影拍出来。”
      时光网讯 11月26日，电影《一秒钟》在中国电影资料馆举行了北京首映，导演张艺谋，主演张译刘浩存现身活动现场分享拍摄幕后故事。

      演员李延、于洋、摄影指导赵小丁、主题曲词曲作者陈曦、董冬冬、电影推广曲演唱者单依纯、歌手老狼等明星嘉宾助阵支持。

      当晚，张艺谋导演还将影片拷贝盘赠予资料馆收藏，希望有更多的观众能感受到胶片时代对于电影最初的欣喜。

      电影《一秒钟》讲述了张九声为看女儿一秒钟影像，穿越千里黄沙与刘闺女、范电影因一卷胶片电影结缘的故事，影片于11月27日全国公映。

董卿朗诵张艺谋亲笔信

      在影片上映首日，片方发布了由中央广播电视总台《朗读者》节目制作人、主持人董卿惊喜献声配音的“今日上映”短片。

      首映礼现场，谈及创作初衷，张艺谋导演坦言，“《一秒钟》是我心心念念的故事，那是我青春的记忆，是一个心愿，趁着自己还能在沙漠上摸爬滚打抓紧把这个电影拍出来。”

      其实，影片中洗胶片、擦胶片都是导演亲身经历演化而来，导演也表示，想通过这个朴实又有温情的故事，让更多人感受到对胶片的情怀，无论时代怎么变化技术如何发展，对电影的热爱不会变。

      此次参演电影《一秒钟》也是张译、刘浩存与张艺谋导演的首次合作，现场新晋“谋女郎”刘浩存分享了她与导演初见面的感受，“没见到导演前觉得导演很严肃，会有一点担心害怕，但见面后导演一点也不凶，会特别耐心对我讲戏，我很感动”。

      被问及刘浩存片中表现，张艺谋透露了他对“刘闺女”角色的挑选标准，有灵气、肯努力、身上有一股劲，更重要的她是一张白纸，“她领悟力非常快，两位老演员（张译、范伟）非常好，他们会带着她走，老带新这是一定的”。

      提及印象最深的戏份时，主创们不约而同地表示是哭戏，张译更是现场爆料自己从学表演开始最害怕的就是哭戏。但他在片中观看女儿一秒钟影像后回头的哭戏却被导演赞为“不能再好了”。

      张艺谋导演表示，“这场戏很难，泪流满面是一个文学描写，要把文学描写变成视听语言是很难的，哭本身就很难，找准角度时机就更难，张译一次就过了，真的是不能再好了”。

   编辑：羊羊

关键词： 一秒钟
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