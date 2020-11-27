网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

青年导演文艺片《何处生长》杀青

尚语贤&岳骁恪主演 少年揭开家庭秘密

2020-11-27 11:45:44 来源：Mtime时光网

影片讲述了20岁少年程非逐步揭开家庭秘密的故事。
      时光网讯 11月27日，电影《何处生长》于福建平潭顺利杀青。该片由青年导演龙凌云执导，青年演员尚语贤岳骁恪领衔主演，演员艾丽娅、赵燕国彰特别出演，演员阳博、孟可张熙然参与演出。

      《何处生长》是由中国导演协会举办的2019“青葱计划”选拔出的五强获奖项目，曾入围第20届上海国际电影节电影项目创投会（SIFF PROJECT LAB)“训练营”单元；第21届上海国际电影节电影项目创投会（SIFF PROHECT )“青年导演计划”。

      10月24日，电影《何处生长》于四川省成都市正式开机。该片剧本创作历时三年，是青年导演龙凌云的长片处女作。影片讲述了20岁少年程非逐步揭开家庭秘密的故事：素未谋面却神秘失踪的姐姐何生，古怪孤僻的中年母亲何秀晴，自欺逃避的父亲程建国……在谎言与迷雾中，程非发现，自己或许才是这出家庭悲剧的罪魁祸首。

      该片主演尚语贤曾参演电影《老炮儿》、《功夫瑜伽》、《唐人街探案》系列，在《何处生长》中她饰演的何生，是拥有双面人格的神秘女大学生——既是母亲面前的乖女儿，也是叛逆锋利的少女。

      青年演员岳骁恪主演过田壮壮执导的《鸟鸣嘤嘤》，他在本片中饰演滑板少年程非，勇敢纯真，却在揭开身世秘密的过程中发现了自己的“原罪”。在命运之轮的倾轧下，程非完成了心灵蜕变。

   编辑：羊羊

关键词： 何处生长
关注时光网微信

相关电影/影人

何处生长

何处生长 (2021)

0.0

在线播放

尚语贤

尚语贤

Yuxian Shang

职业：演员

查看影人作品  >

岳骁恪

岳骁恪

职业：

查看影人作品  >

艾丽娅

艾丽娅

Ailiya

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《流浪地球》加长版定档11.26

增加12分钟时长 只发行数字3D版

影片将只发行数字3D版，时长137分钟。 之前的院线公映版..
2

《消失的情人节》成金马奖最大赢家

莫子仪、陈淑芳分夺帝后 侯孝贤终身成就奖

恭喜得奖的各位。
3

张艺谋《一秒钟》取消金鸡奖开幕放映

又是技术原因 金鸡奖连两年开幕片取消放映

张艺谋导演的妻子透露：《一秒钟》取消了金鸡奖的开幕放..
4

一部被低估的迪士尼CG动画杰作

童话歌舞经典《魔发奇缘》上映10周年

各位觉得《魔发奇缘》和《冰雪奇缘》哪个更好看？
5

"神奇女侠1984"来了!12.18内地公映!

比美国早一周 第一部内地收获超6亿人民币

神奇女侠！十二月十八！

查看更多