影片讲述了20岁少年程非逐步揭开家庭秘密的故事。





《何处生长》是由中国导演协会举办的2019“青葱计划”选拔出的五强获奖项目，曾入围第20届上海国际电影节电影项目创投会（SIFF PROJECT LAB)“训练营”单元；第21届上海国际电影节电影项目创投会（SIFF PROHECT )“青年导演计划”。





10月24日，电影《何处生长》于四川省成都市正式开机。该片剧本创作历时三年，是青年导演龙凌云的长片处女作。影片讲述了20岁少年程非逐步揭开家庭秘密的故事：素未谋面却神秘失踪的姐姐何生，古怪孤僻的中年母亲何秀晴，自欺逃避的父亲程建国……在谎言与迷雾中，程非发现，自己或许才是这出家庭悲剧的罪魁祸首。





该片主演尚语贤曾参演电影《老炮儿》、《功夫瑜伽》、《唐人街探案》系列，在《何处生长》中她饰演的何生，是拥有双面人格的神秘女大学生——既是母亲面前的乖女儿，也是叛逆锋利的少女。





青年演员岳骁恪主演过田壮壮执导的《鸟鸣嘤嘤》，他在本片中饰演滑板少年程非，勇敢纯真，却在揭开身世秘密的过程中发现了自己的“原罪”。在命运之轮的倾轧下，程非完成了心灵蜕变。

编辑：羊羊