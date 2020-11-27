金晨饰演的女主整容化身恐怖情人，一步步将观众拉向恐怖深渊，绝望气息弥漫。





时光网讯 由导演洪斗贤执导，金晨领衔主演，姜潮主演，朱璇、王美人、邱林、段小环联合主演的恐怖电影《闺蜜心窍》于今日正式全国公映。本片讲述了金晨与闺蜜一行人野外出游，鬼使神差地进入一幢处于墓地群之中的荒宅中，各自身份发生改变，从而引发人性救赎故事。





该片主打全新恐怖概念。并且将凶宅探险升级，少了尖叫,多了探索，通过主人公被神秘力量指引，无意识慢慢步入恐怖领地，恐惧感层层渗透，一度从荧幕内渗透到荧幕外。《闺蜜心窍》其剪辑和声效部分都重金邀请韩国著名幕后声效团队进行操刀。









金晨作为一名近年活跃于影视荧屏，非常有演技实力的青年演员，因惊悚悬疑IP《无心法师》女主走红，今年已经为观众奉献了高口碑悬疑剧《十日游戏》性感双面人、央视在播剧《隐秘而伟大》女地下工作者和马上芒果明年开年剧《玉楼春》里的野蛮夫人，《闺蜜心窍》是她继芒果台节目《乘风破浪的姐姐》因舞蹈爆红后再度回归演员身份的一部大女主力作，也是她进军电影领域的关键之作。









男主角姜潮微博拥有千万粉丝的偶像派演员，因郭敬明《小时代》系列席城走红，今年主演的《女世子》更圈粉无数，《闺蜜心窍》中他打破偶像形象饰演一个劈腿“渣男”，让人大跌眼镜。该片美女如云，配角阵容也是同样星光熠熠，汇聚了TVB当家一姐，国际中华小姐（简称华姐）冠军朱璇，朱璇凭借与金马导演杨凡的电影《泪王子》入围了戛纳电影节和2010年香港金像奖、2010年亚洲电影大奖最佳新演员。





《闺蜜心窍》通片运用镜头的剪切营造一种恐怖将要到来的紧张窒息感。被邪灵附体的诡异凶宅之下连环噩梦、飞机上诡异开启的舱门、突发死亡事件、夜半车前一闪而过的鬼影、医院突现的阴间鬼雾，一幕幕崩溃、尖叫、血腥的场面触目惊心，如约而至的死神魔爪逐步渗透，让观众的心理和视觉都能随着剧情的发展慢慢升华,最终达到一个爆发式顶点,真正体验到无处可逃,惊魂未定的既视感！









不同于以往恐怖片的风格，该影片不仅保留了中国风恐怖特质，更赋予它“暴力美学式心理惊悚”的新恐怖形式。在制作上，《闺蜜心窍》也并没有让大家失望。紧凑的剧情、惊悚的氛围、美学的场面，一队人与隐秘处的未知力量做斗争，给这段恐怖之旅增添了神秘的画幅。尤其是金晨饰演的女主整容化身恐怖情人，一步步将观众拉向恐怖深渊，绝望气息弥漫。





《闺蜜心窍》改编自真实灵异传说，抽丝剥茧的剧情设计和悬念的铺设恐怖烧脑,心惊肉跳之感持续挥之不去。再加上暗黑风的环境衬托,使得真相迷雾和峰回路转下的多重逆转更具可信度,颠覆了以往国产恐怖片的“活久见式”结尾。目前，影片正在热映中。