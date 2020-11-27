发布会现场，恒业影业展示了2021年度最新项目片单，给出了12+2的“类型片电影为主路线，精品电视剧、网大及网剧侧重开发”的组合拳。

时光网讯 11月26日，第33届中国电影金鸡奖盛会期间，恒业影业在福建厦门举办了“持恒心·立恒业”—— 2021年度主题战略发布会。恒业影业董事长陈辉宣布集团正式落户厦门思明区，未来将立足厦门进行系列“影视+”产业生态布局和建设，联手打造具有国际影响力的“厦门出品”影视精品。发布会上，恒业影业同步展开14个影视项目的推介。





发布会现场，恒业影业展示了2021年度最新项目片单，给出了12+2的“类型片电影为主路线，精品电视剧、网大及网剧侧重开发”的组合拳。并在现场集中发布了恒业片单的“七驾马车”—— “体育励志““军事战争“”犯罪动作“”灾难励志“”爱情催泪“”悬疑惊悚“”现代剧情“。











在“体育励志”类型下，首个发布的是与国家体育总局体育文化发展中心，爱奇艺影业共同打造的项目《中国乒乓》，致敬国球重温历史瞬间，再现自我博弈与国家情怀，计划2021年开机；





《狮城舌战》，立足辩场再现跨国舌战，召唤青春梦想与文化自信，计划2022年开机；





“军事战争”类型作品《松毛岭保卫战》，讲述发生在福建大地、红军长征前的最后一战，《金刚川》《赵氏孤儿》的编剧赵宁宇加盟。





“犯罪动作”系列三管齐下，2019年打破国内犯罪电影天花板类型IP《误杀1》的第二部《误杀2》，延续前作风格与特色，以贫富、人性与情感的表达聚焦小人物生存与抗争的现实题材影片。原版人马再续启程，陈思诚监制，戴墨导演；





现实主义题材《举报人》改编自真实事件，平民英雄身赴全民审判，《我不是药神》和《中国厨神》的编剧，曾荣获第42届蒙特利尔国际电影节最佳编剧奖的钟伟操刀执笔，预计明年开机；





带有现实主义元素的犯罪悬疑影片《门锁》，聚焦女性独居安全以及现代女性的生存困境，由五百监制，别克导演，已于今年9月在厦门开机，计划明年上映。





“灾难励志”作品《摩天楼》以大火下的视觉奇观呈上一场灾难下的人生百态，《八佰》《金刚川》《我和我的祖国》的编剧葛瑞加盟。





“爱情催泪”类型电影《最好时光遇见你》，讲述人生最难忘的一段恋情，由落落执导，将谱写2021年最细腻真挚的走心爱情故事。





“悬疑惊悚”板块将继续对《京城》系列IP进行全面开发，《京城81号3》将从视觉、情感、悬疑全面升级，打造又一部 “东方惊悚”巨制。同时，恒业还将京城IP价值延伸至实景娱乐，不仅仅局限在电影的一个品类，逐渐走向泛娱乐化，打造创新文娱产品与文娱生活方式；





翻拍自西班牙电影的惊悚悬疑片《黑暗面》，以强反转、强情节凸显爱情关系的两面性，监制路阳，总策划王红卫，导演侯逍遥。





“现代剧情”系列包含福建省委宣传部重点扶植的项目《海边春秋》，改编自福建省著名作家陈毅达的作品，曾在 2019 年荣获五个一工程优秀作品奖，由鹏飞导演，预计明年开机；





2020 年 FIRST大奖作品、青年导演支持计划项目《如果某一家有丧亡事故》，观摩民族奇观，书写情怀羁绊，由张紫微执导；





恒业影业此次公布剧集作品2部，分别是悬疑喜剧《乡村神探》，聚焦新乡村生活，塑造各式各样的鲜活小人物；犯罪警匪剧《迷.途》，在侦破与反侦破，追逃与反追逃之间，呈现一警一贼之间的烧脑攻防战。

编辑：羊羊