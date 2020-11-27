网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

恒业影业发布片单推介14个重点项目

《误杀2》《中国乒乓》《京城81号3》等提上日程

2020-11-27 12:28:14 来源：Mtime时光网

发布会现场，恒业影业展示了2021年度最新项目片单，给出了12+2的“类型片电影为主路线，精品电视剧、网大及网剧侧重开发”的组合拳。
      时光网讯 11月26日，第33届中国电影金鸡奖盛会期间，恒业影业在福建厦门举办了“持恒心·立恒业”—— 2021年度主题战略发布会。恒业影业董事长陈辉宣布集团正式落户厦门思明区，未来将立足厦门进行系列“影视+”产业生态布局和建设，联手打造具有国际影响力的“厦门出品”影视精品。发布会上，恒业影业同步展开14个影视项目的推介。

      发布会现场，恒业影业展示了2021年度最新项目片单，给出了12+2的“类型片电影为主路线，精品电视剧、网大及网剧侧重开发”的组合拳。并在现场集中发布了恒业片单的“七驾马车”—— “体育励志““军事战争“”犯罪动作“”灾难励志“”爱情催泪“”悬疑惊悚“”现代剧情“。



      在“体育励志”类型下，首个发布的是与国家体育总局体育文化发展中心，爱奇艺影业共同打造的项目《中国乒乓》，致敬国球重温历史瞬间，再现自我博弈与国家情怀，计划2021年开机；

      《狮城舌战》，立足辩场再现跨国舌战，召唤青春梦想与文化自信，计划2022年开机；

      “军事战争”类型作品《松毛岭保卫战》，讲述发生在福建大地、红军长征前的最后一战，《金刚川》《赵氏孤儿》的编剧赵宁宇加盟。

      “犯罪动作”系列三管齐下，2019年打破国内犯罪电影天花板类型IP《误杀1》的第二部《误杀2》，延续前作风格与特色，以贫富、人性与情感的表达聚焦小人物生存与抗争的现实题材影片。原版人马再续启程，陈思诚监制，戴墨导演；

      现实主义题材《举报人》改编自真实事件，平民英雄身赴全民审判，《我不是药神》和《中国厨神》的编剧，曾荣获第42届蒙特利尔国际电影节最佳编剧奖的钟伟操刀执笔，预计明年开机；

      带有现实主义元素的犯罪悬疑影片《门锁》，聚焦女性独居安全以及现代女性的生存困境，由五百监制，别克导演，已于今年9月在厦门开机，计划明年上映。

      “灾难励志”作品《摩天楼》以大火下的视觉奇观呈上一场灾难下的人生百态，《八佰》《金刚川》《我和我的祖国》的编剧葛瑞加盟。

      “爱情催泪”类型电影《最好时光遇见你》，讲述人生最难忘的一段恋情，由落落执导，将谱写2021年最细腻真挚的走心爱情故事。

      “悬疑惊悚”板块将继续对《京城》系列IP进行全面开发，《京城81号3》将从视觉、情感、悬疑全面升级，打造又一部 “东方惊悚”巨制。同时，恒业还将京城IP价值延伸至实景娱乐，不仅仅局限在电影的一个品类，逐渐走向泛娱乐化，打造创新文娱产品与文娱生活方式；

      翻拍自西班牙电影的惊悚悬疑片《黑暗面》，以强反转、强情节凸显爱情关系的两面性，监制路阳，总策划王红卫，导演侯逍遥。

      “现代剧情”系列包含福建省委宣传部重点扶植的项目《海边春秋》，改编自福建省著名作家陈毅达的作品，曾在 2019 年荣获五个一工程优秀作品奖，由鹏飞导演，预计明年开机；

       2020 年 FIRST大奖作品、青年导演支持计划项目《如果某一家有丧亡事故》，观摩民族奇观，书写情怀羁绊，由张紫微执导；

      恒业影业此次公布剧集作品2部，分别是悬疑喜剧《乡村神探》，聚焦新乡村生活，塑造各式各样的鲜活小人物；犯罪警匪剧《迷.途》，在侦破与反侦破，追逃与反追逃之间，呈现一警一贼之间的烧脑攻防战。

   编辑：羊羊

关键词： 恒业影业
关注时光网微信

相关电影/影人

误杀2

误杀2 (2021)

0.0

在线播放

中国乒乓

中国乒乓 (2021)

0.0

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《流浪地球》加长版定档11.26

增加12分钟时长 只发行数字3D版

影片将只发行数字3D版，时长137分钟。 之前的院线公映版..
2

《消失的情人节》成金马奖最大赢家

莫子仪、陈淑芳分夺帝后 侯孝贤终身成就奖

恭喜得奖的各位。
3

张艺谋《一秒钟》取消金鸡奖开幕放映

又是技术原因 金鸡奖连两年开幕片取消放映

张艺谋导演的妻子透露：《一秒钟》取消了金鸡奖的开幕放..
4

一部被低估的迪士尼CG动画杰作

童话歌舞经典《魔发奇缘》上映10周年

各位觉得《魔发奇缘》和《冰雪奇缘》哪个更好看？
5

"神奇女侠1984"来了!12.18内地公映!

比美国早一周 第一部内地收获超6亿人民币

神奇女侠！十二月十八！

查看更多