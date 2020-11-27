影片放映结束，导演陈建斌携制片人朱子亮惊喜亮相现场，与首波观众进行了亲密的观后交流。







导演陈建斌拍摄现场





陈建斌谱写现实主义喜剧

幽默荒诞演绎“人生舞台”





《第十一回》是陈建斌导演继处女作《一个勺子》五年之后再执导筒的第二部电影作品，本片于2019年率先亮相第九届北京国际电影节，并在主竞赛单元中斩获两项大奖——最佳编剧和在本片中饰演“金多多”的窦靖童摘得最佳女配角奖，可谓誉满而归。在蛰伏一年之后，电影《第十一回》在第33届中国电影金鸡奖“金鸡国产电影展”活动中进行首度公开放映，引发大量观众追捧。







导演陈建斌同演员讲戏





在观影过程中影厅内的笑声此起彼伏，映后本片收获了现场诸多业内人士和影迷群众的热切好评，有观众认为电影“幽默且荒诞，是极佳的现实主义喜剧”，也有观众表示男主角马福礼与《一个勺子》中的“拉条子”性格有着相似之处，但本片浓墨重彩的现实主义喜剧艺术风格，令人眼前一亮，也在讽刺、荒诞的喜剧表达手法上完成大尺度突破：“非常惊喜，超越前作”。







导演陈建斌指导拍摄





电影放映结束之后，本片的导演陈建斌携手制片人朱子亮一起出现，向观众致谢“感谢大家喜欢这部电影”，并对观众的提问进行了一一的解答。当被问到创作动机时，陈建斌坦言，自己一直想要拍一部关于舞台与人生的电影，当看到这个故事的时候就非常喜欢，并联合几位编剧用了8个月的时间完成了剧本的创作。





随后陈建斌还大谈本片与《一个勺子》的异同，比起前作发人深省的现实主义风格，《第十一回》则是一部充满讽刺与荒诞意味的喜剧片。此外陈建斌认为电影里“戏中戏”结构就是舞台对人生的影射：“人生其实也是一个剧场，舞台上的演员是在表演，我们在生活中，也是另一种意义上的‘表演’，而且我们都会慢慢被自己所扮演的角色改变“。







电影《第十一回》导演陈建斌与制片人朱子亮映后交流





《第十一回》讲述了马福礼一家人和话剧团一出戏之间的矛盾纠葛。数年前一桩杀人案，被市话剧团拿来改编成舞台剧，马福礼（陈建斌饰）作为杀人案的当事人，旧事重提让他的生活再起波澜。





马福礼一边忙着和话剧团导演胡昆汀（大鹏饰）纠缠掰理，一边找律师（王学兵饰）翻案寻求真相还自己清白，还要忙着调和妻子金财铃（周迅饰）和女儿金多多（窦靖童饰）剑拔弩张的关系，生活给了马福礼一记接连一记的重锤，也无情地将他推入插翅难逃的漩涡……







电影《第十一回》金鸡电影节观影活动





神仙阵容“一步到位”拉满期待值

陈建斌揭秘“自导自演”获全场喝彩





早在本片首支预告亮相时，领衔主演陈建斌、周迅、大鹏、窦靖童，特别出演春夏等演员在预告中惊鸿一瞥，引得观众惊呼“神仙阵容”。





而此次与首波观众见面，本片也首度曝光全阵容：再度挑战自编自导自演的陈建斌、几乎全素颜出镜的周迅、演活与小城格格不入艺术家的大鹏、首次触电展现惊人演技天赋的窦靖童，以及刘金山、于谦、贾冰、牛犇、宋佳、黄建新、王学兵、春夏等优秀演员贡献精湛演技，共同交织出一张沸反盈天的生活画卷。更令不少观众表示把这些演员聚在一部电影里简直“活久见”。







电影《第十一回》映后导演陈建斌分享拍摄幕后故事





在现场，导演陈建斌与制片人朱子亮也向观众透露了选角过程，直言电影的所有演员都是该角色的“第一人选”，如此神仙阵容能够“一次到位”，让导演和制片人觉得“非常幸运”。





2014年陈建斌首部导演作品《一个勺子》横扫各大电影奖，被誉为“奖杯收割机”。陈建斌凭借该片，一路斩获金鸡奖最佳导演处女作奖、金马奖最佳新导演和最佳男演员等诸多奖项。





难能可贵的是，《一个勺子》之后，陈建斌并没有趁热打铁着急新作，他选择埋头寻找好故事，并潜心创作剧本，最终耗费五年之力，完成了新作《第十一回》。随着在两大电影节先后亮相，本片锋芒初露，让观众再一次见证陈建斌的导演实力，也为其上映之路奠定了扎实的观众基础与不俗的市场潜力。