在《流浪地球：飞跃2020特别版》的金鸡展映活动上，导演郭帆官宣《流浪地球2》定档2023年大年初一，《人潮汹涌》剧组的刘德华、肖央来捧场，刘慈欣、吴京与万茜都线上露面。







时光网讯 2019年大年初一，电影《流浪地球》用热血与感动点燃了春节档观众的热情，这部中国真正意义上的科幻电影收获46.68亿的票房佳绩，跻身中国影史票房第三名。2020年，带着“心”创作、“心”剪辑、“心”视效、“心”增11分钟内容的电影《流浪地球：飞跃2020特别版》再度“心”重映。





就在11月26日上映当天，电影《流浪地球：飞跃2020特别版》在第33届中国电影金鸡奖官方特别展映之际，中国电影集团公司副董事长，中国电影股份有限公司副董事长、总经理傅若清、电影《流浪地球》导演郭帆共同宣布，电影《流浪地球2》定档2023年大年初一，并曝光首张概念海报，这预示着，中国科幻冒险电影再度起航，电影《流浪地球》将继续燃亮太空！





《流浪地球2》概念海报 活动现场，“中国科幻第一人”、电影《流浪地球》的监制刘慈欣，与电影《流浪地球》领衔主演吴京录制视频向郭帆导演“催更”引现场笑声不断。





除此之外，2021年大年初一即将上映的电影《人潮汹涌》剧组集体惊喜空降，监制刘德华、制片人张宁、导演饶晓志、领衔主演刘德华、肖央现场为导演郭帆加油助力，电影《人潮汹涌》领衔主演万茜通过一则VCR送上对郭帆导演和电影《流浪地球2》的真挚祝福，两个剧组有着千丝万缕的联系，也有着浓浓的情谊。





热血与感动奉献与坚持

希望是这个年代像钻石一样珍贵的东西





11月26日，在第33届中国电影金鸡奖官方特别展映——电影《流浪地球：飞跃2020特别版》金鸡特别放映会在福建厦门隆重举办。在与现场观众重温了137分钟的热血与感动后，中国电影家协会分党组书记、驻会副主席张宏先生首先对导演郭帆表达了欣赏之情：“一个学法律的好导演，原来是个梦想家。我从他身上看到中国电影的前途和未来。”





而坐在一旁的万达文化集团总裁兼万达影视集团总裁曾茂军则现场直言：“我非常感动，为了中国的电影，为了公益放映，我代表全国所有的院线感谢郭帆导演。”





刘慈欣VCR 作为华谊兄弟CEO的王中磊更称：“郭帆用最重要的东西打动我们，一个属于中国人自己的情感。”他表示：“电影是百年艺术，大家都说创新，其实已经没有什么创新的电影类型，科幻片也并不是创新的电影类型，但郭帆导演用我们东方人更能理解的情感，赋予了科幻片新魅力。”





中国电影集团公司副董事长，中国电影股份有限公司副董事长、总经理傅若清与电影《流浪地球》制片人龚格尔，登峰国际文化传播有限公司制片人刘开珞，导演郭帆，也走向台前分享了自己的激动之情。





傅若清先生指出：“今天是《流浪地球：飞跃2020特别版》上映的日子，我有许多‘感恩’的话语表达，首先感恩影片复映后观众没有离场，观众对电影依然热爱。所以本次影片发行为惠民放映，惠民票价不高于15元。





第二个感恩是影院将电影留给观众，让观众感受最好的视听体验，（影院）在疫情期间经过很多的艰难，所以影片发行方免除所有发行代理费用，这样才能让观众和影院都获得回馈。感恩影院，感恩观众。”





刘开珞先生也在现场动情表示：“我从电影的第一帧看到最后一帧，我已经看过很多遍《流浪地球》，但今天再次回顾依然感动，我也热泪盈眶，一部好电影给心灵的震撼，不会因为时间而变化。”





刘慈欣吴京向郭帆“讨债”

《流浪地球2》重磅归来定档2023年大年初一





刘德华出场 电影《流浪地球》在2019年大年初一上映后，口碑与票房都获得了惊人的好成绩，许多观众在影片上映近两年来不断向导演郭帆“索要”续集。就在活动现场，电影《流浪地球》监制、原著作者刘慈欣与特别出演吴京惊喜“现身”，他们特别为电影《流浪地球：飞跃2020特别版》金鸡特别放映会录制了一段视频。视频中大刘与吴京化身催更观众，向导演郭帆连番“讨债”。





视频中，有着“中国科幻第一人”之称的刘慈欣首先对前来观看《流浪地球：飞跃2020特别版》第33届中国电影金鸡奖官方特别展映活动的观众表达了感谢之情，然而他突然话锋一转，大刘就向导演郭帆灵魂拷问，“《流浪地球2》该有个说法了。”





而作为电影《流浪地球》中点燃木星的英雄航天员刘培强的扮演者吴京就更为直接，直指郭帆为“大骗子”，并直言：“《流浪地球2》到底我还演不演？”话音未落，现场引发连连爆笑。





面对一个又一个的“拷问”导演郭帆在场揭晓终极答案。随着大银幕的开启，一张带着《流浪地球2》片名与“2023年大年初一”字样的海报正式曝光，现场瞬间被点燃。郭帆导演亲自认证，电影《流浪地球2》正式定档2023年大年初一并用三个“新”引发大家的猜想：“我们的新剧本已经基本构思完毕，接下来开始尝试一个新的制作流程，还会有更多新的技术使用。”





吴京VCR 制片人龚格尔也透露：“电影《流浪地球2》的准备工作已经进行了一段时间，我们创造了一个充满科学幻想的新世界，期待观众能够体验到更多更好的剧情，也能发掘更多的细节。”“小破球”的冒险旅程从未间断，那像钻石一样珍贵的“希望”就在前方。





导演郭帆在现场向现场观众解读了电影《流浪地球2》概念海报的深层含义：“概念海报中，各国语言共同诉说着“再见太阳系”，句句流露着不舍与乡愁的话语在星空中构成了一个“2”字样，每一句再见都拖尾没入了宇宙，其实有一种地球启航的感觉，而右边则是阳光，也代表着我们会砥砺前行奔向更光明的世界！”





流浪地球是为了人潮汹涌

时间始终会奖励勇往直前的我们





电影《流浪地球：飞跃2020特别版》在第33届中国电影金鸡奖官方特别展映活动中可谓惊喜连连，也被现场嘉宾调侃“史上最忙见面会”。一边导演郭帆与制片人龚格尔宣布电影《流浪地球2》定档2023年大年初一这一重磅消息；





另一边即将在2021年大年初一上映的电影《人潮汹涌》剧组空降见面会，监制刘德华、制片人张宁、导演饶晓志、领衔主演刘德华、肖央惊喜亮相，开场众人便走起“六亲不认步伐”还在现场热舞，引发见面会现场尖叫不断。看似两个剧组颇有破圈同台的意味，实则每个嘉宾彼此都有“特别”联系。





万茜VCR 导演郭帆首先就向刘德华“告白”：“刘德华先生是《流浪地球》的特别鸣谢！我当时筹备拍摄《流浪地球》的时候，华哥给了我特别多的支持、帮助和鼓励，今天借由这个机会，我要郑重地向华哥说一句：“感谢华哥对中国电影做出的贡献！”刘德华则谦虚回应：“和年轻导演合作收获颇多，郭帆才是我的特别鸣谢。”





作为导演郭帆铁哥们的导演饶晓志则现场奉上两个“特别”：”我是郭帆的特别好朋友，我也是《流浪地球》中的特别出演。两年我在影片中客串了一名空间站工作人员。很多观众朋友认不出我，是因为现在的我瘦身成功减重30斤。”同时饶晓志导演还在现场调侃道：“郭帆特别帅。”展现二人不一般的友谊。





而说到一同出席的演员肖央，看似与《流浪地球》并无交集，但他则现场搞笑回应：“我是特别硬的关系，硬拉的关系！”，“刚不是特别鸣谢华哥了嘛，我在《人潮汹涌》中可是和华哥互换了身份的，那这不就是在感谢我嘛。”





同时，肖央还动情的说：“2015年听郭帆聊到《流浪地球》的构想时，没想到2020年的今天《流浪地球》会取得这样大的成绩。通过这部电影我由衷地感受到《流浪地球》就是为了地球上面能够更加的《人潮汹涌》，所以希望《流浪地球》和《人潮汹涌》都好。“





而电影《人潮汹涌》的另一位主演万茜虽未到场，但也录制视频，一路“追”到了见面会，万茜笑称：“虽然不知道《流浪地球2》什么时候，但是肯定大卖。”并提前跟现场观众约定：“2021年大年初一看《人潮汹涌》，2023年大年初一看《流浪地球》。”





活动的最后，中国电影集团公司副董事长，中国电影股份有限公司副董事长、总经理傅若清为电影《流浪地球2》送去了深深的祝福：“《流浪地球2》是我们一直渴望的，电影《流浪地球》是由中影和郭帆导演一起开发而成的。《流浪地球2》在探索制作层面流程化和规范化，特别荣幸中影在《流浪地球2》继续和郭帆导演合作。希望电影越来越好。”





电影《流浪地球》是郭帆导演迈出科幻的第一步，也是冒险旅程开启的第一步。两年之约已定，2023年大年初一，一起走进电影院看《流浪地球2》。