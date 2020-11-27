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“哆啦A梦”发布陈美贞中文配音官宣视频

20多年最熟悉的配音 带你梦回童年

2020-11-27 14:16:14 来源：Mtime时光网

动画电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》发布中文配音演员陈美贞的官宣视频，陈美贞表示今年将继续为哆啦A梦配音。
陈美贞配音哆啦A梦      

        时光网讯   即将于12月11日上映的动画电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日发布中文配音演员陈美贞的官宣视频，视频中陈美贞表示今年将继续在《哆啦A梦》最新剧场版中为哆啦A梦配音。

最熟悉的哆啦A梦中文配音陈美贞

最熟悉的哆啦A梦！
陈美贞再度配音演绎

       曾担任哆啦A梦中文配音20余年的配音演员陈美贞，在去年《哆啦A梦：大雄的月球探险记》中回归，为哆啦A梦剧场版配音，收获好评满满，此次再度为观众还原童年最熟悉的哆啦A梦，令人满怀期待。

哆啦A梦和小伙伴们

       谈起哆啦A梦，陈美贞觉得他一直是陪伴自己的伙伴，更是自己的良师益友。她表示，因为哆啦A梦，自己变得更勇敢，更学会像哆啦A梦一样去帮助别人，成为更好的自己。

哆啦A梦和小伙伴们乘坐时光机

50周年诚意之作 
超豪华制作班底

       《哆啦A梦》系列剧场版近年来连续引进，已经成为许多国人每年必看的观影标配。今年的《哆啦A梦：大雄的新恐龙》不仅仅是第40部剧场版，还是哆啦A梦连载50周年的纪念作品，对于“哆啦A梦”系列意义重大。

大雄和小恐龙小啾

       本片的阵容也非常强大，除了御用声优班底水田山葵、大原惠美、嘉数由美、关智一、木村昴之外，还特别邀请备受中国影迷喜爱的演员木村拓哉与超人气演员、模特渡边直美参与配音，Mr.Children献唱影片主题曲《Birthday》，诚意满满。


大雄给小恐龙盖被子

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 哆啦A梦 陈美贞 中文配音
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