“如果想追寻自己内心深处的灵魂，如果想追寻自己最初的梦想”，那就飞吧。在MV中，导演万玛才旦携手全体主创及幕后团队，精雕细琢，众志成城克服重重困难，只为了将心中那只红色气球完美地放飞在大银幕上。





这只承载着信仰、轮回、生命、自由、梦想的“气球”，也得到了社会各界和喜爱艺术电影的影迷观众们的大力支持。如果你“想追寻最真实的自己”，“解脱枯燥乏味的生活，获得生命的灿烂”，不妨走进电影院，与《气球》一起“从此刻飞翔”。







奔跑的孩子们与白气球





自由飞翔

突破束缚追寻真实的自己





美无分彼此，无论是电影《气球》的极致影像之美，还是《飞》这首歌曲的音乐之美。电影《气球》与ANU的《飞》都在致力于打破人们对藏语电影及藏语歌曲的固有认知束缚。





万玛才旦导演是蜚声海内外的藏地文化代表人物，是藏地电影新浪潮的发起者。他的作品一直致力于表现真实的藏地生活，以及传统民族性与现代性的传承和碰撞。正如ANU的这首名曲《FLY》，打破了大众对藏语歌的刻板印象，用很潮流的方式将嘻哈、说唱等展现出来。他们的创作，都是既有民族特色，又极具国际化审美。





在电影中，“气球”是世界电影里的经典意象，经过万玛才旦导演创作灵感的孵化，与真实的藏地牧民生活相结合，既带有藏地人文的独特性，探讨的又是女性生育权、信仰与现实如何抉择等令普通大众共鸣感极强的普世话题。故事上，相较于导演以往作品，更加通俗易懂、节奏明快。





制作上，主创们精益求精不断突破，更邀请了一众顶级大咖加盟，如“天才摄影师”吕松野担任摄影指导，闻名华语影坛的剪辑大师廖庆松担任剪辑指导，屡获国际大奖的杜笃之担任声音指导，已故伊朗电影大师阿巴斯的御用作曲裴曼·雅茨达尼安(Peyman Yazdanian)担纲影片配乐。





超越民族与语言，《气球》受邀参加60多个国内外权威电影节，荣获11项电影大奖，品质得到专业认可，备受全球影迷追捧。





《气球》关注着生命的选择，探寻人生的真相，是一部兼具艺术审美、思想内涵与大众趣味的高品质作者电影。突破对藏语电影的固有认知，走进《气球》，它将牵引着你发现灵魂中最真实的诉求。正如《飞》的歌词所描述的，“展开自由的翅膀，带着神奇的梦想，穿过轮回飞往幸福之地，追寻内心深处的灵魂”，与“气球”一起自由飞翔。







达杰（金巴 饰）与红气球





众志成城

助力气球高飞





电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，讲述了20世纪90年代，达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，原本恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。





作为万玛才旦导演的第7部电影，《气球》也吸引了影视、文化等社会各界人士的大力推荐支持。众多明星艺人，如徐峥、乌尔善、姚晨、陈冲、范冰冰、宋佳、胡歌、周冬雨、郑恺、黄景瑜、钟楚曦、肖战、朱亚文、郭麒麟、蒲巴甲、黄奕、秦岚、郭晓冬、朱婧汐、五条人乐队等（排名不分先后），都在呼吁粉丝及观众，来关注这部电影。





许多泛文化领域的知识精英，如著名作家庆山（安妮宝贝）、画家及文艺评论家陈丹青老师等，都在不遗余力地为这部电影声援。这是一部非常美、打动人心，充满慈悲与善良的电影，希望更多观众能够走进电影院，去支持万玛才旦导演及《气球》这部突破之作。