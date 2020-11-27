《疯狂原始人2》今日上映，郭京飞、林更新、郑恺、王建国这四位配音演员，在主创特辑中安利了环球的这部新动画片。

时光网讯







盖与可爱的动物





第一部《疯狂原始人》发生在一切皆有可能的原始时代，咕噜家族在这里经历了一系列神奇的故事。在《疯狂原始人2》中，逃离洞穴的一家人误入文明人地盘，两个家族碰撞出全新火花，带来密集笑点，例如王建国和庞博就都在特辑中谈到了坦克初识“窗户”而沉迷其中的搞笑情节。相较于前作，更多的人物和更有趣的设定让影片的喜剧效果全面升级。







咕噜家族大家长瓜哥





除了让观众开怀大笑外，影片的视效也在精心打磨下愈发出彩。无论是宏大震撼的原始时代景观，还是精致到动物毛发的每一个细节，都尽显梦工场的专业性。就有影迷表示本片的大银幕观看体验极佳：“在IMAX巨幕下看这部电影，音响效果气势磅礴，画面色彩饱满具备冲击力，动感十足。”





而在第一部中让人连连称奇的各种神奇动物，这一次也更加丰富，郭京飞就对电影中凶猛好斗、“眼神变态”的铁拳猴印象深刻。







文明人夫妇





此外，对于一部动画电影来说，配音对于呈现效果有着极为重要的作用。《疯狂原始人2》就集结了强劲的配音阵容。中文版由实力派演员郭京飞、林更新、郑恺以及脱口秀演员王建国加盟，此次的中文配音得到了不少影迷的盛赞，特别是台词的本土化改编，让笑点更“接地气”。





英文版则在保留了前作铁三角尼古拉斯·凯奇、艾玛·斯通和瑞安·雷诺兹的基础上，增加了“权游小恶魔” 彼特·丁拉基这样备受喜爱的演员。无论是中文版还是英文版，都值得观众走进影院“二刷”。







文明人一家





作为梦工场七年磨一剑的诚意之作，《疯狂原始人2》在这个冬天与观众在大银幕相聚，无疑是一种慰藉与力量；影片传递出的关于爱与家庭的观念，在今年也会尤为引发每个人的共鸣。





小伊见到晓晓欣喜万分





小伊与盖

由环球影业和梦工场动画公司联手打造的动画喜剧电影《疯狂原始人2》今日正式上映！片方发布主创特辑，郭京飞、林更新、郑恺、王建国四位配音演员以及“疯狂原始动物观察员”庞博强势安利影片。全新的爆笑故事、美丽绚烂的神奇世界、感人走心的细腻情感，都在大银幕悉数呈现，观众将体验到这个冬天最欢乐温暖的梦幻之旅。