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《晴雅集》曝赵又廷邓伦“知己”特辑

单眼皮+强迫症+天秤座 从真互怼到真兄弟

2020-11-27 15:24:56 来源：Mtime时光网

《晴雅集》推“知己”特辑，戏里“晴明”与“博雅”是生死交付，戏外两位演员赵又廷和邓伦却搞笑互怼，频频曝光对方猛料。
       时光网讯   由郭敬明执导，赵又廷邓伦王子文春夏、汪铎主演的东方奇幻大片《晴雅集》继最新人物关系版预告后再推“知己”特辑。戏里“晴明”与“博雅”是生死交付，戏外两位演员赵又廷和邓伦却搞笑互怼，频频曝光对方猛料。

赵又廷邓伦驻足樱花树下

从真互怼到真兄弟
赵又廷邓伦“完全一路人”

       电影中的晴明洒脱不羁、真诚善良，连有情之妖也可收为式神；而博雅出身名门、忠义性直，因童年阴影导致平生痛恨妖邪。从人物关系版预告中可以看出晴明与博雅对彼此态度的转变。二人初见时就因三观不合而剑拔弩张，随后武士博雅也常常因不善言辞而被晴明漫不经心的“挑衅”攻击到一时语塞。但伴随着接踵而至的生死考验和一次次的相互解救，两人的关系层层递进，迎来了大型“真香”现场。

       从“知己”特辑中不难看出，两个人关系不断反转是必然的。看似狂妄不羁的晴明，实则善恶分明、有勇有谋；而晴明最终也被博雅的忠诚正直所触动，与之携手共赴战场。特辑中二人大胆开麦揭秘更多细节，不仅戏里“真香”，戏外也“互怼”出真感情。赵又廷更是直言道：“跟伦哥完全是一路人”。

冷面邓伦剑指赵又廷

片场笑闹互怼困难互助
“最难时彼此鼓励是唯一支撑”

       郭敬明导演在接受采访时表示，“赵又廷和邓伦的个性本身就很符合角色”，适配度100%。赵又廷的性格可爱搞怪，与晴明随性洒脱的个性十分吻合，为艰苦的拍摄过程增添了不少乐趣。赵又廷和邓伦在片场的互动，真实上演了一场“你在闹，我在笑”的温情场面。赵又廷表示可能因为“都是天秤座和单眼皮”，所以两人一拍即合，还爆料邓伦的强迫症比他的还要严重，就连身背弓箭两边露出的长度都要计算到分毫不差。

赵又廷邓伦二人对视友情升温

       为了更好地呈现画面与情绪，即使在没有拍到邓伦的场景，邓伦也在一旁与赵又廷对词，帮助他入戏。而在斩蛇大战的终场戏拍摄中，两人一致表示，“杀青前两周几乎没有时间休息，唯一支撑下去的就是彼此的鼓励”。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 晴雅集 赵又廷 邓伦
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