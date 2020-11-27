林超贤与彭于晏再度合作的《紧急救援》，今日提档至12月18日全国公映。







时光网讯 “紧急救援，挺身而出，绝不缺席。”今日，由林超贤执导、梁凤英监制的超硬核视效大片电影《紧急救援》发布提档海报，正式宣布提档至2020年12月18日上映。这是导演林超贤继《湄公河行动》和《红海行动》后的全新力作。作为华语电影首部海上救援题材，影片取材自真实救援事件，展现了中国超级英雄海上救捞人的真实形象。





此次曝光的提档海报中，彭于晏率众小队重装上身，在千钧一发之际挺身而出，身处水火相容的救援现场，目光坚定，奋勇向前。电影《紧急救援》将展现全世界最高难度的海上救捞工作，真实还原海上救捞人的工作环境，刻画出一幕幕中国超级英雄用生命守卫海洋的壮举。在岁末点燃无数观众的热情与期待，燃爆这个冬天。





12月18日硬核归来！

口碑招牌林超贤硬核动作大片燃爆年末





“重装上阵，披波斩浪，在所不辞。”此次发布的提档海报中，“紧急救援”四字在熊熊大火中昂然屹立，火海仿佛吞噬一切预示着灾难来临刻不容缓。彭于晏率众小队成员重装上阵，在危机关头挺身而出，他们伫立海面之上，双眼笃定目视前方，透露出救捞人誓死救人的决绝和一往无前的信心。





作为同档期首选视效大片，此次林超贤携金牌班底挑战华语电影首部海上救援题材电影，辗转福州、广西、厦门、墨西哥四地1:1实景搭建拍摄，只为还原救捞人最真实的工作环境。影片取材自真实救援事件，首次聚焦从事超高难度救援工作的中国超级英雄——海上救捞人，影片将全面升级，为观众呈现更震撼的视效体验。





此前，林超贤导演凭借电影《湄公河行动》和《红海行动》的超高票房，成为大众心中的电影口碑保证。而这也是林超贤和彭于晏的第四次合作，再度联手合作的“超惊晏”组合挑战全新极限，不仅要上天入地，更要克服水下拍摄的艰险，在电影中一展深渊浩劫下的动作场面。电影《紧急救援》是华语电影中首部挑战海上救援题材的影片，相信在黄金班底的共同努力下，定会打造不同以往的视效动作盛宴。





还原最真实的中国超级英雄

2020必看大片激燃炸裂这个冬天





电影《紧急救援》刻画了海上救捞人的英雄事迹。此前，大众对海上救捞人了解甚少，也从未有人深入了解他们的工作和生活。但他们无惧艰难险阻，舍己为人默默付出，才换取了无数家庭的团聚，可以说是真正的中国超级英雄。而这也是导演林超贤拍摄这部电影的初衷，希望展现最真实的救捞人生活，让大众看见这群英雄的所在。为此所有演员都挑战着生理和心理的极限，拼出自我新高度。





此前，在超前点映活动上，首批看片观众对影片所展现的热血场面给予了超高评价：“彭于晏的表演又一次颠覆了我对他的认知，救援的场面在脑海中挥之不去，看哭了。”





也有不少观众为海上救捞人的故事打动：“比起刀枪不入、无所不能的超级英雄，这群救捞人才是我们的守护神，他们用凡人肉躯守护生命，是真正的中国超级英雄！”12月18日，海上守护神即将热血归来，电影《紧急救援》在岁末书写平凡英雄篇章，热血2020！