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"沐浴之王"欢乐幕后乔杉风情万种

彭昱畅控制不住爆笑喷酒 练不好搓澡急跳舞

2020-11-27 15:26:33 来源：Mtime时光网

《沐浴之王》今日发布“欢乐”特辑，彭昱畅苦练搓澡，乔杉女装笑爆全场。
　　时光网讯　由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演的喜剧电影《沐浴之王》发布“欢乐”特辑，首次曝光片场拍摄期间的欢乐逸事，女装乔杉让全场忍不住笑，为练好搓澡全流程彭昱畅急得跳起了舞，“搓澡兄弟”现场彼此鼓励的画面更是让欢笑背后充满了暖意。影片已定档12月11日全国上映，希望这部欢乐的电影能在年尾为大家洗掉一年的不开心！


卜冠今

核能笑点！妩媚乔杉风情万种 
彭昱畅控制不住爆笑喷酒

　　今日发布的“欢乐”特辑汇集了影片拍摄过程中充满欢声笑语的花絮的几个小段落，尤其以乔杉男扮女装的造型笑点最为核能！女装的乔杉回眸一笑，彭昱畅几度意图控制自己不笑喷，但无奈实在过于好笑，只要一眼就无法忍住必笑喷。反复尝试失败后导演易小星吐槽，“我没让你从鼻孔里喷啊”，遭到彭昱畅边笑边抗议“那是能控制住的吗！”让人更加期待电影中究竟有多少核能笑点！


金世佳

　　除了彭师傅和乔师傅的爆笑互动，片中更是充满了各种“好吃”的道具，东北酱骨、新疆烧烤、山西削面、山东煎饼应有尽有，拍摄一家人吃重庆火锅的情节时，导演易小星都馋到来回踱步，被奶奶苇青劝说“拿双筷子”，导演嘴里嘀嘀咕咕不断提醒自己“我不能吃道具”，然而flag立了就容易倒，美食道具依然躲不过被导演吃掉的命运。


彭昱畅

练不好搓澡急到跳舞 
彭昱畅乔杉苦练搓澡互相打气

　　除了片场的核能欢乐花絮，“欢乐”特辑还曝光了彭昱畅和乔杉为了拍好电影，刻苦练习搓澡，顶着零度的气温拍摄夏天的搓澡戏，专业、刻苦的一面。作为南方人的彭昱畅在体验了搓澡之后，打心底感叹搓澡真舒服，轮到自己练习时拍大腿保证全流程全都记住，却还是偶有失误，急得跳了起来，十分可爱。

　　而在几近零度的拍摄现场，彭昱畅与乔杉为了拍摄夏天的搓澡戏而打赤膊，场间休息时捂着棉袄仍忍不住冷到发抖，只好互相加油打气，苦中作乐不怕冷就是干的气势，也体现出二人因戏结缘的真实兄弟情。


彭昱畅和乔杉

　　电影《沐浴之王》通过“搓澡”串起一个个不可思议的故事，让两条本不相交的人生轨迹命运版的交织在一起，彭昱畅在片中饰演的公子哥，在阴差阳错之下变成了乔杉的弟弟，在乔杉的带领下开始拼搏“搓澡”事业，竟也干得风生水起。

　　卜冠今在片中饰演乔杉的妹妹，苇青饰演乔杉的奶奶，一家人和乐融融，让彭昱畅感受到了久违的来自亲情的温暖。相信这部笑中带暖的喜剧电影《沐浴之王》定能在12月11日暖心暖身！

乔杉


乔杉和彭昱畅

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 沐浴之王 幕后特辑 乔杉 彭昱畅
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