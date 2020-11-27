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刘德华肖央同框走出"六亲不认"步伐

"人潮汹涌"剧组"砸场"流浪地球2金鸡发布会

2020-11-27 18:37:27 来源：Mtime时光网

“电影《流浪地球》的目的，就是人潮汹涌。”
　　时光网讯　11月26日，电影《人潮汹涌》导演饶晓志携领衔主演刘德华、肖央，制片人张宁惊喜亮相金鸡电影节《流浪地球:飞跃2020特别版》特别放映会的现场。四位主创现场再次相聚魔性步伐热舞出场，与导演郭帆真情互动，爆梗频频。

万茜VCR

　　郭帆导演“深情拥抱”刘德华，特别感谢刘德华在电影《流浪地球》筹备时给予的支持和帮助。据悉，在电影《人潮汹涌》中，郭帆导演友情客串与刘德华上演对手戏妙不可言值得期待。

　　当天，电影《人潮汹涌》的另一位领衔主演万茜也特别录制了VCR隔空为《人潮汹涌》与《流浪地球2》送上祝福。四位主创齐聚金鸡电影节为郭帆导演打call，实现了两部电影的破圈同框。现场妙趣横生，饶晓志刘德华肖央合体欢乐不断，剧组主创以“六亲不认”的魔性舞步出场，堪称今年金鸡电影节名场面！

《人潮汹涌》剧组“超皮”空降金鸡  
刘德华肖央万茜“砸场”助阵卖力宣传

刘德华出场

　　当天，在电影《流浪地球:飞跃2020特别版》放映结束后，电影《人潮汹涌》导演饶晓志携领衔主演刘德华与肖央、制片人张宁惊喜现身发布后现场。四人身穿同款《人潮汹涌》组服，迈着“六亲不认”的舞步好似前来“砸场”。其实，电影《人潮汹涌》和电影《流浪地球》之间有着“特别关系”。

　　不仅两位导演饶晓志与郭帆是多年好友，戏里戏外合作无间，电影《流浪地球》的片尾字幕专程给予刘德华先生特别鸣谢。现场郭帆还深情致谢刘德华：“谢谢华哥，您曾帮助过许多年轻导演，包括我在内。感谢您对中国电影作出的贡献，因为您出道这40年带给很多观众无限的感动和快乐。”

　　面对郭帆的感激之情，刘德华亦表示代表电影《人潮汹涌》剧组同样也应感谢郭帆，更是现场爆料：郭帆导演在电影《人潮汹涌》中友情客串，与自己有数场对手戏之外，也当场盖章认证：“郭帆导演演得很好，是个好演员。” 
　

电影《人潮汹涌》剧组互动

　　当天，到场助阵的饶晓志导演、肖央也与电影《流浪地球》也有着特别的缘分。饶晓志说道：“我不仅和郭帆是特别好友，我还是电影《流浪地球》的特别出演。很感谢郭帆在这么好的科幻电影中留下我一点胖胖的影子。”肖央的回答角度则显得格外清奇：“乍一看没什么关系，但是片尾和现场都郑重鸣谢了华哥，而我在《人潮汹涌》中和华哥互换了身份，所以也等于鸣谢我吧。”


电影《人潮汹涌》剧组与郭帆合影

　　值得一提的是，主演万茜当天虽未能来到现场，但特别录制VCR为电影《人潮汹涌》与电影《流浪地球2》送上祝福。此次，电影《人潮汹涌》剧组齐聚金鸡金句不断，刘德华更是在为《流浪地球》打call的同时三句不离宣传《人潮汹涌》，被网友们集体调侃：“史上最皮‘砸场’剧组。”

“地球流浪就是为了人潮汹涌” 
时间会奖励那些勇往直前的无名之辈

　　电影《人潮汹涌》与电影《流浪地球》的破圈同框使得现场高潮不断，而肖央的一番话则给予了两部电影最独特的诠释，他说道：“流浪地球的目的就是为了地球上能够更加的人潮汹涌，所以地球选择了流浪”。


刘德华分享感受

　　面对电影《人潮汹涌》剧组的助阵，郭帆也表示：“电影《流浪地球》的目的是人潮汹涌，“小破球”在一开始启程的时候是无名之辈，而目的是奔着美好的人潮汹涌中去的，所以在这里祝电影《人潮汹涌》大年初一，票房大卖！”

　　事实上，在电影《人潮汹涌》中“冷血杀手”周全（刘德华 饰）与“落魄龙套”陈小萌（肖央 饰）在交换身份后也经历了无所适从、苦闷憋屈的状况，但他们从未放弃过生活，始终心怀希望，最终在人潮汹涌中觅得人生的答案。


刘德华郭帆拥抱

　　在“人潮汹涌“的电影行业，每个人都在时间洪流中勇往直前，他们从不吝啬向同行伸出援手，不忽略对每一位无名之辈的赞美和鼓励，如同为电影《流浪地球》卖力打call的《人潮汹涌》剧组一样，他们也将在人潮汹涌中与中国电影并肩前行。

刘德华惊喜亮相


刘德华肖央谈“交换人生”


饶晓志导演分享感受


饶晓志郭帆互动


肖央分享感受

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 人潮汹涌 刘德华 肖央 万茜 流浪地球2
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