一个无法独立生活，甚至无法独自上街的人，最终成长为波兰首屈一指的爵士乐钢琴演奏家。影片的核心看点恰恰是这种矛盾。





日前，金鸡国际影展“最受厦门观众喜爱外国影片评选单元”12部入围影片进行了展映。波兰电影《盲琴师》作为入围影片之一，收获了评委和观众的不少好评。





《盲琴师》讲述了一位天才盲人钢琴家对抗不公命运的传奇故事。





米耶特出生于波兰一个贫困的农场家庭，12岁因为一场疾病视力发生不可逆转的损伤，母亲为了保护他将他送进了修道院。视力的逐渐消失，给年幼的米耶特带来巨大的打击，钢琴成为了他的救赎。





在成长过程中，爵士乐让米耶特脱胎换骨，尽管面对种种不公和质疑，他也从未放弃自己，他将对命运的不屈融入爵士乐中，无数人为他的音乐所倾倒。在扬名波兰后，米耶特的音乐事业也迎来了走向国际舞台的契机，然而生命的挚爱也悄然出现，钢琴与挚爱，他将如何选择……





《盲琴师》会让人联想到很多关于天才的电影，最接近的，当属朱塞佩·托纳多雷那部同样聚焦爵士钢琴演奏家的《海上钢琴师》。











同时，我们在这部电影里还可以看到《模仿游戏》、《万物理论》、《社交网络》、《莫扎特传》、《波西米亚狂想曲》等许许多多关于天才的电影的影子。





看点视频 天才的故事总是相似的，平凡人的故事才各有各的不同。改编自盲人爵士钢琴师梅耶泰克·考什真实故事的《盲琴师》更是如此。





在这部电影里，观众不仅就能看到天才的才能，还能看到天才的童年，天才的怪癖，天才的爱情，天才的幻灭……











天才的故事很多，但并不是每个都值得被搬上大银幕，或者说，并不是每个天才的故事都足够传奇，被人们记住。





让天才的故事变得传奇的不只是他们的天才，往往更是他们的缺陷。





这个缺陷可以是字面意义上的，也可以是加引号的。比如《万物理论》中霍金患上肌肉萎缩性侧索硬化症，全身只有三根手指可以活动；比如《海上钢琴师》中，1900终生不下船的坚持。





《盲琴师》的传奇之处在一个“盲”字。





“盲”让米耶特始终无法融入普通人的日常生活，却也让他的音乐才能发挥得淋漓尽致。





一个无法独立生活，甚至无法独自上街的人，最终成长为波兰首屈一指的爵士乐钢琴演奏家。影片的核心看点恰恰是这种矛盾。











因为盲，米耶特童年时险些被父亲结束生命，这是他一生都无法放下的童年阴影；





因为盲，米耶特生出许多怪癖，他无法从容优雅地和人交往，在很多人人眼中，他就是一个疯狂、无礼、恃才傲物的混蛋；





因为盲，他对挫折的承受能力极低，无论是事业的失败，还是爱情的失败，他都习惯于迁怒他人，折磨自己……





但也因为盲，米耶特获得了无与伦比的音乐才能；





因为盲，他在演奏时变得无比专注，时常走进一种“不疯魔不成活”的忘我境界……





天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤……可以说，“盲琴师”因为眼盲而走过的崎岖人生路，为这个相对小众的题材增添了不少的传奇性和商业性。





在武侠小说中，许多身有残疾的人往往能练就绝世武功。比如《神雕侠侣》里的独臂杨过。











《盲琴师》一场就医的戏份中，医生也明确向米耶特解释：“人脑适应性很强，眼睛看不见后，大脑负责视力的部分会去协助管理听力”。





片中多次展现米耶特的听力有着赶超正常人视力的能力。例如，米耶特的朋友与餐厅服务员打赌，盲琴师仅靠听，就准确判断出了餐厅里客人的数量，服务员输得心服口服。





米耶特甚至能凭借听力，做一个还不错的足球守门员。他有一句带着自嘲的口头禅：“其实我只是在装瞎。”





眼盲甚至让米耶特超脱普通人的恐惧，时而进入一种“半神”的状态。





片中，米耶特有一个堪称疯狂的爱好——站在窗台上起舞，他看不见面前的“深渊”，当旁人因害怕他摔死而尖叫时，他反而更加乐在其中。





无论是盲人的世界，还是天才的世界，普通人都是很难理解的。但当这两个元素结合在一起时，米耶特传奇人生的背后逻辑却变得有迹可循。





从这一点上讲，《盲琴家》让一个离我们很远的故事具有了可看性。





电影中，演员大卫·奥格尼克演活了盲琴师这个始终站在聚光灯下的角色。无论是角色天真的一面，还是疯狂的一面都令人信服。

身为金鸡国际影展“最受厦门观众喜爱外国影片评选单元”评委之一的演员龚蓓苾观影后也表示，“最受欢迎的男主角奖项，我这一票投给他。”





在刚刚闭幕的第33届中国电影金鸡奖上，在片中饰演“盲琴师”的大卫·奥格尼克，还获得了“最受厦门观众喜爱的外国男主角”奖项，官方给出的获奖评语：仅凭身形塑造和肢体语言，在手指击响钢琴键盘之前，大卫·奥格尼克就已经带领观众走进了波兰的爵士时代。音乐化解了他生命的悲伤，大卫充满感染力的表演，居功至伟。









