网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

盲琴师：其实我只是在装瞎

《盲琴师》金鸡奖展映 缺陷让天才成为传奇

2020-11-28 12:53:40 来源：Mtime时光网

一个无法独立生活，甚至无法独自上街的人，最终成长为波兰首屈一指的爵士乐钢琴演奏家。影片的核心看点恰恰是这种矛盾。
      时光网讯 尽管天才在生活中始终是少数，但电影中关于天才的故事却数不胜数。如何拍出些许新意？电影《盲琴师》做了一次还不错的尝试。

      日前，金鸡国际影展“最受厦门观众喜爱外国影片评选单元”12部入围影片进行了展映。波兰电影《盲琴师》作为入围影片之一，收获了评委和观众的不少好评。

　《盲琴师》讲述了一位天才盲人钢琴家对抗不公命运的传奇故事。

      米耶特出生于波兰一个贫困的农场家庭，12岁因为一场疾病视力发生不可逆转的损伤，母亲为了保护他将他送进了修道院。视力的逐渐消失，给年幼的米耶特带来巨大的打击，钢琴成为了他的救赎。

　　在成长过程中，爵士乐让米耶特脱胎换骨，尽管面对种种不公和质疑，他也从未放弃自己，他将对命运的不屈融入爵士乐中，无数人为他的音乐所倾倒。在扬名波兰后，米耶特的音乐事业也迎来了走向国际舞台的契机，然而生命的挚爱也悄然出现，钢琴与挚爱，他将如何选择……

      《盲琴师》会让人联想到很多关于天才的电影，最接近的，当属朱塞佩·托纳多雷那部同样聚焦爵士钢琴演奏家的《海上钢琴师》。



      同时，我们在这部电影里还可以看到《模仿游戏》、《万物理论》、《社交网络》、《莫扎特传》、《波西米亚狂想曲》等许许多多关于天才的电影的影子。

看点视频

      天才的故事总是相似的，平凡人的故事才各有各的不同。改编自盲人爵士钢琴师梅耶泰克·考什真实故事的《盲琴师》更是如此。

      在这部电影里，观众不仅就能看到天才的才能，还能看到天才的童年，天才的怪癖，天才的爱情，天才的幻灭……



      天才的故事很多，但并不是每个都值得被搬上大银幕，或者说，并不是每个天才的故事都足够传奇，被人们记住。

      让天才的故事变得传奇的不只是他们的天才，往往更是他们的缺陷。

      这个缺陷可以是字面意义上的，也可以是加引号的。比如《万物理论》中霍金患上肌肉萎缩性侧索硬化症，全身只有三根手指可以活动；比如《海上钢琴师》中，1900终生不下船的坚持。

      《盲琴师》的传奇之处在一个“盲”字。

      “盲”让米耶特始终无法融入普通人的日常生活，却也让他的音乐才能发挥得淋漓尽致。

      一个无法独立生活，甚至无法独自上街的人，最终成长为波兰首屈一指的爵士乐钢琴演奏家。影片的核心看点恰恰是这种矛盾。



      因为盲，米耶特童年时险些被父亲结束生命，这是他一生都无法放下的童年阴影；

      因为盲，米耶特生出许多怪癖，他无法从容优雅地和人交往，在很多人人眼中，他就是一个疯狂、无礼、恃才傲物的混蛋；

      因为盲，他对挫折的承受能力极低，无论是事业的失败，还是爱情的失败，他都习惯于迁怒他人，折磨自己……

      但也因为盲，米耶特获得了无与伦比的音乐才能；

      因为盲，他在演奏时变得无比专注，时常走进一种“不疯魔不成活”的忘我境界……

      天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤……可以说，“盲琴师”因为眼盲而走过的崎岖人生路，为这个相对小众的题材增添了不少的传奇性和商业性。

      在武侠小说中，许多身有残疾的人往往能练就绝世武功。比如《神雕侠侣》里的独臂杨过。



      《盲琴师》一场就医的戏份中，医生也明确向米耶特解释：“人脑适应性很强，眼睛看不见后，大脑负责视力的部分会去协助管理听力”。

      片中多次展现米耶特的听力有着赶超正常人视力的能力。例如，米耶特的朋友与餐厅服务员打赌，盲琴师仅靠听，就准确判断出了餐厅里客人的数量，服务员输得心服口服。

      米耶特甚至能凭借听力，做一个还不错的足球守门员。他有一句带着自嘲的口头禅：“其实我只是在装瞎。”

      眼盲甚至让米耶特超脱普通人的恐惧，时而进入一种“半神”的状态。

      片中，米耶特有一个堪称疯狂的爱好——站在窗台上起舞，他看不见面前的“深渊”，当旁人因害怕他摔死而尖叫时，他反而更加乐在其中。

      无论是盲人的世界，还是天才的世界，普通人都是很难理解的。但当这两个元素结合在一起时，米耶特传奇人生的背后逻辑却变得有迹可循。

      从这一点上讲，《盲琴家》让一个离我们很远的故事具有了可看性。



      电影中，演员大卫·奥格尼克演活了盲琴师这个始终站在聚光灯下的角色。无论是角色天真的一面，还是疯狂的一面都令人信服。

      身为金鸡国际影展“最受厦门观众喜爱外国影片评选单元”评委之一的演员龚蓓苾观影后也表示，“最受欢迎的男主角奖项，我这一票投给他。”

　　在刚刚闭幕的第33届中国电影金鸡奖上，在片中饰演“盲琴师”的大卫·奥格尼克，还获得了“最受厦门观众喜爱的外国男主角”奖项，官方给出的获奖评语：仅凭身形塑造和肢体语言，在手指击响钢琴键盘之前，大卫·奥格尼克就已经带领观众走进了波兰的爵士时代。音乐化解了他生命的悲伤，大卫充满感染力的表演，居功至伟。



作者：小饼干   编辑：cookie

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 盲琴师
关注时光网微信

相关电影/影人

盲琴师

盲琴师 (2019)

0.0

导演：马赛·皮耶普莱..

主演：达卫德·奥格罗..

在线播放

达卫德·奥格罗德尼克

达卫德·奥格罗德尼克

Dawid Ogrodnik

职业：

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

张艺谋《一秒钟》取消金鸡奖开幕放映

又是技术原因 金鸡奖连两年开幕片取消放映

张艺谋导演的妻子透露：《一秒钟》取消了金鸡奖的开幕放..
2

奥斯卡影帝与票房毒药的奇幻人生

“瓜哥”尼古拉斯凯奇原来是疯狂电影人

尼古拉斯·凯奇配音的《疯狂原始人2》今日上映，来看看..
3

黄晓明周冬雨获本届金鸡奖影帝影后!

"夺冠"成为最佳故事片 周冬雨获得大满贯

22
第33届金鸡奖颁奖典礼圆满落下帷幕，黄晓明与周冬雨分获..
4

邓伦向赵又廷拔刀，最终却愿为他牺牲

郭敬明《晴雅集》曝人物关系预告

博雅因妖狐传说而向晴明拔刀相向，最后却选择成为晴明的..
5

“21世纪最伟大演员”评选赵涛排第八

丹泽尔·华盛顿登顶 宋康昊等亚洲演员入围

赵涛出演了导演贾樟柯的大多数电影，代表作包括《江湖儿..

查看更多