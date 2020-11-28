《棒！少年》讲述了一群出身草根、来自全国各地的困境少年，在前国手和70岁传奇教练的带领下，从零开始学习打棒球，直至赴美征战的真实故事。





据悉，11月28、29日，12月5日、6日，《棒！少年》还会在全国同步开展百城首映礼。影片将于12月11日全国影院上映。





预告片 《棒！少年》讲述了一群出身草根、来自全国各地的困境少年，在前国手和70岁传奇教练的带领下，从零开始学习打棒球，直至赴美征战的真实故事，展示了一卷生命力蓬勃的少年群像。





活动现场，棒球基地负责人、中国棒球前国手孙岭峰感谢社会各界对棒球基地给予的帮助，以及对基地棒球少年们的关心和爱护。





孙岭峰表示，基地的现状比以往有了改观，但孩子们正处于长身体的时候，每天的花销积累起来也是一个巨大的数字。尽管如此，基地和地方政府也会想办法保证这些孩子的生活和学习，“给予这些孩子同等的机会和希望，比给予物质更重要。”





导演许慧晶现场提到，本片前后经历三年多的创作时间，光自己就改了40多版。此外，还有很多资深电影人参与本片幕后工作，比如剪辑指导就有三位：徐小明（代表作品：《蓝色大门》）、廖庆松（代表作品：《驴得水》、《二十二》）、周强（代表作品：《三峡好人》）。大咖们的加入让影片效果有了不同以往的“化学反应”。





该片总制片人、爱奇艺灿然工作室总经理齐康现场介绍：“《棒！少年》项目是我们在2018年的第九届CCDF提案会上发现的，当时听完导演的提案，就觉得这个项目在选题上很独特，在关照现实的基础上融入了体育和励志元素，很喜欢。而公司始终鼓励我们创作团队要关注少年的成长，通过少年的成长来看成长的世界。于是我们结合自身团队特点，也觉得可以在制作和创作上帮到《棒！少年》，帮伙伴们走的更远，于是就接下了这一“棒”，没想到，一陪就跑了2年多的时间。”





《棒！少年》还未正式上映，已经获得了很多看过影片的明星的支持。主持人汪涵主动为《棒！少年》录制了VCR，推荐父母带孩子去看《棒！少年》，他说：“好像不是在看一部电影，而是捧着一颗种子，这颗种子可以在孩子心里不断地发芽，不断地壮大，从而催生出你我对生命的敬畏，对力量的渴望。”





演员马伊琍此前在FIRST青年影展看完本片之后，在朋友圈发了一篇长文：“后半部是在不断哽咽中看完的……没关系，孩子，没有人的童年是完美的，我们生在这个可以自省和自救的时代。”





演员周迅也在11月26日晚的“ONENINGHT给小孩”公益现场力推《棒！少年》，她说：孩子们的故事总是能有最深的感动，熊孩子也能闪闪发光！

编辑：羊羊