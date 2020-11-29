第33届金鸡奖颁奖典礼圆满落下帷幕，黄晓明与周冬雨分获影帝影后！







时光网特稿





本届金鸡奖的最大赢家是陈可辛导演的《夺冠》（原名《中国女排》），影片收获了“最佳故事片”、“最佳编剧”与“最佳摄影”这三个奖项；曾国祥导演的《少年的你》曾横扫过各大影展，本届金鸡奖上获得“最佳女主角”（周冬雨）与“最佳剪辑”两个奖项。





这是周冬雨凭借本片获得个第十个重要奖项，她也继章子怡、周迅之后，成为第三位集齐“金鸡奖”、“金像奖”与“金马奖”的“大满贯”影后，同时也是第一位集齐了“三金”的九零后女演员。照目前的形式看来，她也许是短时间内的最后一位？







袁泉





昨日的表彰大会上，周冬雨拿到提名颁发的奖杯和证书，就表示要和它们一起睡觉。今天获得了影后的奖杯和证书，“小黄鸭”激动得表示，今晚有4位大兄弟（提名奖杯+提名证书+影后奖杯+影后证书”）陪她在一张床上睡觉，“不孤独了！”





身为拿到“最佳男主角”提名的5名演员中，唯一一位70后演员，也是唯一一位科班出身（其他提名演员都是歌手/主持人转型而来）的男演员，黄晓明因《烈火英雄》中的表现，获得了“最佳男主角”的金鸡奖杯。他也是金鸡历史上，首位二封影帝的男演员（上一次是2013年的《中国合伙人》）。







印小天





在后台接受采访时，提及自己是提名影帝的男演员中，唯一一位70后，黄晓明表示，无论是对于男演员还是女演员，年龄都不是问题。他还特意指出，今年金鸡奖之所以可以顺利召开，和国家的成功防疫举措与政策密不可分，“我特别感谢我们国家，非常骄傲。”





印小天跳舞！ 今年的“最佳导演”奖，则颁发给了《白云之下》的王瑞导演，“最佳男配角”与“最佳女配角”分别由印小天（《烈火英雄》）与袁泉（《中国机长》）获得。印小天回忆道，自己的演员处女作就是刘伟强导演的《决战紫禁之巅》，当时还和刘德华有对手戏，只有一句台词，后来就被刘德华打死了。擅长蒙古舞的他，现场捧着奖杯和证书边跳边唱《站在草原望北京》，完全放飞。





袁泉则沉稳得多，她很开心可以在电影中饰演平凡又伟大的人，好像自己的人生也随之拓宽了。她还提及，自己今年43岁，这个年龄似乎可以扮演的角色，更加宽泛了。





《我和我的祖国》则是获得了今年最新增加的“评委会特别奖”。



陈飞宇、关晓彤





完整获奖名单：





《少年的你》

《白云之下》

《夺冠》

《我和我的祖国》

《春潮》

《误杀》





最佳导演

王瑞（《白云之下》）

杨荔钠（《春潮》）

陈可辛（《夺冠》）

陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、

文牧野（《我和我的祖国》）

周申、刘露（《半个喜剧》）

曾国祥（《少年的你》）





最佳编剧

杨薇薇、翟培、李鹏、范凯华、秦语谦、雷声

（《误杀》（改编））

张冀（《夺冠》（原创））

林咏琛、李媛、许伊萌（《少年的你》（改编））

周申、刘露（《半个喜剧》（原创））



《赤狐书生》剧组





最佳导演处女作

申奥（《受益人》）

李骥（《通往春天的列车》）

周笋（《少女佳禾》）

董润年（《被光抓走的人》）

最佳男主角

大鹏（《受益人》中饰吴海）

肖央（《误杀》中饰李维杰）

吴昱翰（《半个喜剧》中饰孙同）

易烊千玺（《少年的你》中饰小北）

黄晓明（《烈火英雄》中饰江立伟）

最佳女主角

任素汐（《半个喜剧》中饰莫默）

周冬雨（《少年的你》中饰陈念）

柳岩（《受益人》中饰岳淼淼）

祝希娟（《空·巢》中饰赵一梅）

谭卓（《误杀》中饰阿玉）







《烈火英雄》剧组





最佳男配角

印小天（《烈火英雄》中饰魏雷）

吴刚（《夺冠》中饰袁指导）

张译（《攀登者》中饰曲松林）

欧豪（《中国机长》中饰徐奕辰）

黄觉（《少年的你》中饰老杨）

最佳女配角

张熙然（《误杀》中饰安安）

周也（《少年的你》中饰魏莱）

赵海燕（《半个喜剧》中饰孙同妈妈）

袁泉（《中国机长》中饰毕男）





最佳中小成本故事片

《少女佳禾》

《我的喜马拉雅》

《波依拉》

《残香无痕》

《通往春天的列车》







《人潮汹涌》剧组





最佳儿童片

《会飞的葡萄》

《忠爱无言2》

《点点星光》





最佳戏曲片

《大闹天宫》

《东坡》

《刑场上的婚礼》

《贞观盛世》

《安娥》

《李慧娘》





最佳纪录/科教片

《大洋深处鱿钓人》

《外来生物防治》

《岁月在这儿》

《这一年》

《青春中国》

《掬水月在手》







张译、刘浩存





最佳美术片

《大鸾——周恩来童年读书的故事》

《罗小黑战记》

《哪吒之魔童降世》

《秋实》

《熊出没·狂野大陆》





最佳摄影

李 伟（《白云之下》）

余静萍（《少年的你》）

张 颖（《误杀》）

张译水（《我的喜马拉雅》）

赵晓时（《夺冠》）

最佳录音

李涛（《误杀》）

吴江（《只有芸知道》）

陈辉（《中国机长》）

黄铮（《少年的你》）

黄铮（《夺冠》）



柳岩





最佳美术

刘世运（《烈火英雄》）

孙立（《夺冠》）

杜光宇（《受益人》）

李仁港、黄家能、朱汶龙（《攀登者》）

宋军、东智良、郭钟山（《解放·终局营救》）

最佳音乐（空缺）

马飞（《半个喜剧》）

贝尔（《少年的你》）

刘思军（《幸福的滋味》）

捞仔（《忠爱无言2》）

最佳剪辑

王雨夜（《半个喜剧》）

汤宏甲、祖昕宇（《误杀》）

张一博（《少年的你》）

张一博（《夺冠》）

周肖林（《受益人》）

周新霞（《白云之下》）





评委会特别奖 《我和我的祖国》



《你好，李焕英》剧组





欧阳娜娜



《少年的你》剧组



易烊千玺



佟丽娅



谢霆锋、郎朗

11月28日晚，一年一度的中国电影盛会、第33届中国电影金鸡奖的颁奖典礼，在鹭岛厦门的海边举行。

编辑：甄甏甏