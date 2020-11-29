《温暖的抱抱》亮相本届金鸡奖，沈腾、常远等人现场机智逗趣。

时光网讯 11月27日，电影《温暖的抱抱》亮相第33届中国电影金鸡奖，于厦门举办早跨年早喜庆联欢会。主演常远、沈腾、王智、王成思欢乐聚首，一众电影推广大使惊喜现身，“扇”除2020不开心，拥抱2021好运气，浓厚的跨年氛围令人倍感温馨。现场常远、沈腾不仅爆料扇巴掌幕后故事，侃侃而谈“技术活儿”要点，展现好兄弟嬉笑怒骂日常；







《温暖的抱抱》12月31日拥抱跨年





沈腾更挑战单手掐腰抱常远，一番机智操作逗乐众人；王智的经典角色“秋雅”再被召唤，掀起众人回忆杀；王成思笑言这次是唯一一次没有头发的演出，“喜剧抱抱团”的接连互怼更将现场气氛推向了高潮。





沈腾笑称扇常远巴掌是个技术活儿

王智被喊秋雅掀起回忆杀





近日发布的拥抱2021版预告中，辣手神医沈腾扇巴掌叫醒溺洗脚水晕厥的常远，清奇反套路的操作给众多网友留下深刻印象。主动要求沈腾真抽的常远表示，“喜剧就是越认真越好玩”，先前表示扇巴掌“老爽了”的沈腾又反转接梗，“这其实是个技术活儿，得亏我俩关系好”，好兄弟现场抖包袱不断，彰显喜剧人魅力。







常远、沈腾、王智、王成思欢乐聚首





现场更曝光了王智和田雨超精细包饺子的情节，沈腾忍不住大喊王智“秋雅”，掀起了一波回忆杀。对于这次秋雅抛弃夏洛、袁华，反而和王老师搭档新组合的感受,王智笑言，“这道题太难了，常远来解题”，幽默有梗的回答令现场笑声不断。王成思现场回顾演艺生涯，笑称和常远合作，就没演过正常人，沈腾迅速接话，“还是个人气质决定的”，好兄弟之间的趣味互怼令现场洋溢着欢笑。







沈腾单手掐腰抱起常远





常远公主抱沈腾遭遇滑铁卢

机智应对实现最佳跨年一抱





联欢会现场，邀请了四位主创共同完成N手N足的拥抱挑战，常远率先身负起公主抱沈腾的重任，掂量几秒后便打起退堂鼓，沈腾速展兄弟力单手掐腰抱起常远，好兄弟的一连串亲密互动令众人拍手叫绝，纷纷记录下这一经典名场面。





谈到对2021年的期待和愿望，常远坦言，“今年是比较艰难的一年，希望在年末通过《温暖的抱抱》给大家带来欢乐、送去温暖，和自己爱的人拥抱跨年，用电影给大家一个拥抱”，其中诚意可见一斑。







喜剧抱抱团与电影推广大使合影





电影《温暖的抱抱》希望借完美主义者鲍抱（常远 饰）邂逅元气满满宋温暖（李沁 饰）、辣手神医贾医生（沈腾 饰）、假仁假义王为仁（乔杉 饰）后逐渐改变和成长的故事，治愈2020年克服无数难关的人们，用象征温暖的抱抱迎接新一年，给予他人拥抱并获得拥抱，珍惜每一份善意与爱意，用温暖驱散严寒，以更加积极的心态迈入崭新的2021。





电影《温暖的抱抱》将于12月31日全国上映。影片由常远执导，常远、李沁、沈腾、乔杉、马丽、艾伦、田雨、王智、魏翔、王宁、黄才伦、张一鸣、王成思、张子栋、陈昊明主演。

编辑：甄甏甏