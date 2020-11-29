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《赤狐书生》"群妖集结"发布会超欢乐

陈立农素颜试镜 李现变"五打明星"五次挨打

2020-11-29 12:13:28 来源：Mtime时光网

《赤狐书生》的李现、陈立农、哈妮克孜亮相金鸡！
　　时光网讯　今日，电影《赤狐书生》在中国电影金鸡奖期间，举办了“群妖集结”主题发布会，监制江志强，导演伊力奇，编剧杨薇薇，领衔主演陈立农、李现，主演哈妮克孜、姜超集体出席，王耀庆，杨紫也通过特别方式现身，分享这部奇幻大片背后的笑与泪。

　　电影《赤狐书生》讲述了狐妖李现为了取丹成仙，联合群妖，骗书生陈立农，一人一狐却成为了真心朋友的故事。发布会上，人狐兄弟互相爆料，陈立农遭遇感情“三重虐”，李现则喜提“五打”演员称号，两人花式比惨笑点不断。此外，群妖天团悉数亮相，配乐大师久石让的幕后合作故事也一一揭秘。



　　电影《赤狐书生》将于12月4日上映，预售活动正在火爆进行中，目前已突破500万票房。此前的路演看片中，被观众点赞为年底轻松解压的首选。

素颜试镜拿下角色 6个月不请假
江志强：选演员不图流量图真心

　　发布会上，电影监制江志强提到，陈立农、李现的选角，完全没有考虑“流量”。当时两位演员还没有“爆红”，看重的就是角色的契合，以及是否愿意真心付出。两人经历了多轮试戏、排练才最终被敲定。回忆起试镜场景，陈立农坦言当时是素颜出镜。李现表示自己被剧本、角色以及强大的幕后班底所吸引，像做梦一般。


电影《赤狐书生》金鸡影展新闻发布会大合影

　　江志强还透露，两位演员提前近2个月进组训练，前前后后6个月未曾请假，为此推掉了很多商业活动，沉下心进入角色，很少年轻演员能做到这一点。陈立农通过这段训练生活让自己找到了做书生的感觉。李现则直言，“100多场戏在训练期间都已经预演过，所以拍摄时不用看剧本，就知道下一句要说什么。”对此，江志强也现场盖章“没选错演员”。


电影《赤狐书生》金鸡影展新闻发布会大合影

陈立农“自黑”演乡下书生 
李现颠覆“狐妖”撞脸藏狐

　　此前角色造型曝光时，曾引发热议，网友送称号“小煤球”和“狐狸大汉”。两位主演对此回应：造型是为角色服务，不介意变“丑”。为演绎风餐露宿的穷书生，陈立农特意涂上了最黑色号的黑粉，在电影里黑了好几个色号，前后对比十分强烈。陈立农也现场表示，“一切都是为了适合，作品出来会让大家满意。”

　　李现颠覆传统狐妖角色，“不仙也不帅”，穿着破破烂烂。他还经常看《动物世界》找灵感，100%藏狐表情包，惹来全场爆笑。李现透露了自己接古装角色的标准，“很帅很仙的角色反而不敢接，对自己有认知，接地气的角色更适合。”


电影《赤狐书生》金鸡影展新闻发布会大合影

陈立农哈妮克孜拍暧昧戏“脸红心跳”
李现回应被王耀庆模仿

　　电影中的“群妖骗子团”，也齐聚发布会现场。陈立农因李现和青蛙精姜超的“苦肉计”建立友情。这场戏笑点密集，陈立农和李现却是实惨。陈立农现场“吐苦水”，称自己是剧组的人形拖把，哪里地脏拖哪里。李现则屁股着火，完全卸下了偶像包袱。作为喜剧前辈，姜超也对两位的表演给出了肯定，“李现充满着智慧、幽默与喜感，而陈立农有一种憨憨喜感的反差效果。”


电影《赤狐书生》金鸡影展新闻发布会大合影

　　共患难让两人的友情开始，却又因哈妮克孜的“美人计”而险些决裂。拍摄这场戏时候，陈立农真扇自己巴掌十来次，因用力太大而“扇到脱妆”，让哈妮克孜直呼“被吓到”。而第一次拍摄暧昧戏码，陈立农和哈妮克孜也纷纷表示“青涩害羞”。陈立农还补充道，在围读剧本时，两人就练习了诸多恋爱桥段，寻找脸红心跳的感觉。

　　此外，王耀庆饰演的鬼魂，声音出演的口袋军师妖杨紫也通过特别形式登场，一起加入“骗子团伙”。值得一提的是，昨日王耀庆模仿李现封面登上热搜，今日“无法fu吸”的李现就跟全剧组一起模仿回去，还手掐王耀庆人形立牌，惹来全场大笑。


电影《赤狐书生》导演伊力奇

陈立农遭遇感情“三重虐”
李现变“五打明星”五次挨打

　　“群妖团”的出现，让陈立农经历了“亲情”、“爱情”、“友情”的三重虐。这也使他成为电影里的“泪点担当”，在路演时看哭许多观众。陈立农在采访中表示，自己被友情和爱情双双打动，看剧本时就忍不住想哭了。

　　而请来“骗子团”的李现，则是搬起石头砸自己的脚。他笑称自己是“五打”明星，五次挨打。被踩脸，被附身，被青蛙精吞……导演也爆料称，“李现会经常虐自己，跟自己较劲。”在一场倒吊着的威亚戏中，李现坚持时间久到头部充血，青筋暴起，顶着腰伤，还一直要求再来一条。


陈立农李现“人狐兄弟”发布会手持同生共死杯默契合影

聚齐顶尖幕后团队
久石让首次为中国奇幻电影配乐

　　作为一部奇幻大片，《赤狐书生》的幕后班底强大到“不敢相信”。发布会现场，江志强也分享了和久石让的合作。他表示久石让在看完电影后，被两位少年的友情打动，当即决定加入。虽有疫情阻隔，大家在创作上却一拍即合。久石让的音乐“每一段都有惊喜”，让电影更添光彩。

　　群妖背后也有更多大咖。“胡巴之父”许诚毅导演负责妖角色的动画制作，为群妖“提升演技”。还有编剧杨薇薇（代表作《误杀》、《最爱》），王家卫的御用美术指导邱伟明，华语乐坛顶级音乐总监梁翘柏等。梦幻班底集结，打造有笑有泪的奇幻旅程。

　　电影《赤狐书生》将于12月4日上映，轻松解压，年末首选。电影预售现已开启，全国路演同步火热进行中。


电影《赤狐书生》领衔主演李现


李现手掐王耀庆人形立牌带全剧组模仿回应“无法fu吸”


电影《赤狐书生》领衔主演陈立农


陈立农发布会自爆真扇巴掌因用力太大而“扇到脱妆”


电影《赤狐书生》主演哈妮克孜


哈妮克孜发布会分享与陈立农提前练习恋爱桥段


电影《赤狐书生》主演姜超

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 赤狐书生 陈立农 李现 金鸡
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