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英国要求Netflix给《王冠》加虚构声明

戴安娜弟弟和澳大利亚抱怨剧集太多虚构

2020-11-29 19:18:17 来源：Mtime时光网

《王冠 第四季》讲述的历史比较接近现代，越来越多的争议出现了。
左为剧照 右为历史

　　时光网讯 《王冠 第四季》上线Netflix，由于这季涉及到戴安娜王妃、查尔斯王子的婚姻等热门历史事件，引发广泛关注。虽然在烂番茄获得97%、IMDb9.5分的好评，但部分虚构的情节被抱怨。

　　据外媒报道，英国政府甚至要求Netflix给这部剧集加上“部分情节虚构”的免责声明。剧集中涉及到戴安娜王妃暴食症、拒绝陪伴查尔斯王子在澳大利亚爬山、查尔斯在婚姻期间经常和卡米拉通电话……等情节，很多被认为是虚构的。
左为戴安娜 右为演员艾玛·科林

　　英国文化大臣奥利弗·道登接受英国媒体采访时表示：“这是一部制作精美的虚构作品，和其他电视作品一样，Netflix一开始就应该非常清楚它就是这样。”

　　这位大臣计划本周写信给Netflix，表达他的担忧，他补充说:“如果不加声明，我担心没经历过这些历史事件的年轻观众，可能会把虚构当成事实。”

　　

第四季 正式中字预告

制作人皮特·摩根的编剧代表作有《女王》《福斯特对话尼克松》《末代独裁》《极速风流》《波西米亚狂想曲》等，将历史事件改编成电影，虚构成分显然是不可避免的。

　　无独有偶，这部剧集在澳大利亚就引发抱怨，第四季中澳大利亚前首相鲍勃·霍克不喜欢英国皇室，称英国女王是“猪”。澳大利亚媒体表示，霍克从没说过这个词。

　　戴安娜王妃的弟弟斯宾塞伯爵最近受访时也说：“美国人告诉我，他们看《王冠》就像上了历史课一样。事实上，他们并不是在上课，”上周末他跟独立电视台说，“这部剧集有很多猜测和很多发明，不是吗?你可以说它改编自历史，但它并不全部是历史。”

   编辑：小火纸

关键词： 王冠第四季 王冠 戴安娜王妃 英国政府 虚构
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王冠 第四季

王冠 第四季 (2020)

-1.0

导演：Ben Caron

主演：奥莉薇娅·柯尔曼

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皮特·摩根

皮特·摩根

Peter Morgan

职业：编剧 | 制作人

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