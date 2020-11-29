左为剧照 右为历史

左为戴安娜 右为演员艾玛·科林





英国文化大臣奥利弗·道登接受英国媒体采访时表示：“这是一部制作精美的虚构作品，和其他电视作品一样，Netflix一开始就应该非常清楚它就是这样。”





这位大臣计划本周写信给Netflix，表达他的担忧，他补充说:“如果不加声明，我担心没经历过这些历史事件的年轻观众，可能会把虚构当成事实。”









无独有偶，这部剧集在澳大利亚就引发抱怨，第四季中澳大利亚前首相鲍勃·霍克不喜欢英国皇室，称英国女王是“猪”。澳大利亚媒体表示，霍克从没说过这个词。





据外媒报道，英国政府甚至要求Netflix给这部剧集加上“部分情节虚构”的免责声明。剧集中涉及到戴安娜王妃暴食症、拒绝陪伴查尔斯王子在澳大利亚爬山、查尔斯在婚姻期间经常和卡米拉通电话……等情节，很多被认为是虚构的。