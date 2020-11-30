《疯狂原始人2》在北美市场表现超过预期，今年感恩节档期是现代历史上最惨的一次。

















这部动画片续集观众口碑还可以，在CinemaScore拿到A的好评，时光网评分8.1，略输给第一的8.2分。根据环球美国AMC和Cinemark院线签的协议，如果该片总票房低于5000万美元（几乎是一定的），17天之后就开启线上数字租赁。也就是说，北美不敢进或者没法进影院的观众，在今年圣诞节期间就能在家观看该片。