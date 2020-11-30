时光网讯
上周北美电影市场一个好消息，一个坏消息。先听好的：《疯狂原始人2》
首周末三天970万美元，超《信条》
的935万美元，成为影院重启以来开画票房最高的影片。
再来坏的：除了《疯狂原始人2》，其他影片周末票房都在百万以下，今年感恩节档期是北美现代历史上票房最低的一次。
《疯狂原始人2》的这个表现超过业界预期，毕竟洛杉矶、纽约等大城市影院都没开门。影片只能在2211家影院放映，只占全美的38%。整个感恩节假期5天，《疯狂原始人2》累计票房1422万美元，而2013年《疯狂原始人》
开画票房为4363万美元，下跌近70%。
970万美元相当于人民币6300万，只有《疯狂原始人2》中国内地开画票房的一半左右。算上中国内地，《疯狂原始人2》在北美以外7个市场拿到2080万美元，全球累计3500万美元。
这部动画片续集观众口碑还可以，在CinemaScore拿到A的好评，时光网评分8.1，略输给第一的8.2分。根据环球美国AMC和Cinemark院线签的协议，如果该片总票房低于5000万美元（几乎是一定的），17天之后就开启线上数字租赁。也就是说，北美不敢进或者没法进影院的观众，在今年圣诞节期间就能在家观看该片。