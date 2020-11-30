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《疯狂原始人2》北美开画超《信条》

但2020年是北美现代史最惨感恩节档期

2020-11-30 09:13:57 来源：Mtime时光网

《疯狂原始人2》在北美市场表现超过预期，今年感恩节档期是现代历史上最惨的一次。


　　时光网讯 上周北美电影市场一个好消息，一个坏消息。先听好的：《疯狂原始人2》首周末三天970万美元，超《信条》的935万美元，成为影院重启以来开画票房最高的影片。

　　再来坏的：除了《疯狂原始人2》，其他影片周末票房都在百万以下，今年感恩节档期是北美现代历史上票房最低的一次。

　　

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《疯狂原始人2》的这个表现超过业界预期，毕竟洛杉矶、纽约等大城市影院都没开门。影片只能在2211家影院放映，只占全美的38%。整个感恩节假期5天，《疯狂原始人2》累计票房1422万美元，而2013年《疯狂原始人》开画票房为4363万美元，下跌近70%。

　　970万美元相当于人民币6300万，只有《疯狂原始人2》中国内地开画票房的一半左右。算上中国内地，《疯狂原始人2》在北美以外7个市场拿到2080万美元，全球累计3500万美元。


      这部动画片续集观众口碑还可以，在CinemaScore拿到A的好评，时光网评分8.1，略输给第一的8.2分。根据环球美国AMC和Cinemark院线签的协议，如果该片总票房低于5000万美元（几乎是一定的），17天之后就开启线上数字租赁。也就是说，北美不敢进或者没法进影院的观众，在今年圣诞节期间就能在家观看该片。

   编辑：小火纸

关键词： 疯狂原始人2 北美票房 感恩节档期
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