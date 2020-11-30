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《阳光劫匪》定档12.31元旦档

马丽宋佳联手寻虎 直接上阵“摸老虎屁股”

2020-11-30 09:42:27 来源：Mtime时光网

奇幻大片《阳光劫匪》日前曝光了定档海报、预告片和电影剧照，宣布将于今年12月31日“元旦档”全国公映。
 定档海报
      
       时光网讯   由方励担任制片人和监制，李玉执导的奇幻大片《阳光劫匪》日前曝光了定档海报、预告片和电影剧照，宣布将于今年12月31日“元旦档”全国公映。片中，马丽宋佳和老虎“文文”领衔“姐妹情”，带着张海宇、TT（谢锐韬）开启了一场另类“打劫”，更有曾志伟沙溢杨迪詹瑞文为这场“寻虎”之旅增添非同凡响的奇遇。

发行海报

李玉：用淘气的方式跟这个世界谈谈

       影片改编自日本畅销作家伊坂幸太郎的同名小说，这也是伊坂的小说首度亮相内地大银幕。谈起这次创作，导演李玉直言：“我特别欣赏伊坂看待世界时那种淘气的、异想天开的态度，我不喜欢总按循规蹈矩的方式生活，实际上在当下这个时代，每个人在生活交际中，多少都有在掩饰自己克制自己，我想打破这种状态，用一种淘气的方式跟这个惹不起的世界谈谈，把内心的热情和希望都释放出来。”

银行

       拍摄过程中，为呈现更刺激更真实更动人的视觉效果，主创们不仅找来国内的东北虎“文文”实拍，剧组更是到美国“选角”，由好莱坞的大明星、孟加拉虎“诗卡”担任特效“替身”，同时携手曾参与拍摄《狼图腾》的加拿大驯兽师安德鲁·辛普森。之外，剧组还邀请先后制作过《007》《碟中谍》《变形金刚4》等大片的好莱坞科技团队Flying-Cam参与影片的特效制作。

 宠物店

马丽宋佳联手“寻虎” 为爱启程

       在定档海报上，演员马丽、宋佳、张海宇和TT齐坐宠物店，沉浸在温暖的氛围当中，而马丽和TT神色搞怪调皮，老虎“文文”和其他动物围坐在众人身边，一场紧张而温馨的奇遇就从这里开始了。片方同时曝光了电影剧照，暖色的调性，且极具幽默色彩。

马丽

       在同时发布的预告片里，奇幻唯美元素扑面而来：城堡、小岛、大海、热气球，让观众身临其境般地体验浪漫气息。奇思妙想的“寻虎”故事更是让人欲罢不能！老虎怎么会成宋佳的“女儿”？那句“打个劫怎么还能临时改时间呢”，不仅极具幽默效果，同时也不由得让人好奇，这场“寻虎”之旅会发生怎样的意外？马丽在预告片彩蛋里说：“人生嘛，总得有一些不一样的经历呀！”


宋佳

沙溢

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 阳光劫匪 马丽 宋佳 李玉
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