奇幻大片《阳光劫匪》日前曝光了定档海报、预告片和电影剧照，宣布将于今年12月31日“元旦档”全国公映。





发行海报





李玉：用淘气的方式跟这个世界谈谈





影片改编自日本畅销作家伊坂幸太郎的同名小说，这也是伊坂的小说首度亮相内地大银幕。谈起这次创作，导演李玉直言：“我特别欣赏伊坂看待世界时那种淘气的、异想天开的态度，我不喜欢总按循规蹈矩的方式生活，实际上在当下这个时代，每个人在生活交际中，多少都有在掩饰自己克制自己，我想打破这种状态，用一种淘气的方式跟这个惹不起的世界谈谈，把内心的热情和希望都释放出来。”





银行









宠物店



马丽宋佳联手“寻虎” 为爱启程





在定档海报上，演员马丽、宋佳、张海宇和TT齐坐宠物店，沉浸在温暖的氛围当中，而马丽和TT神色搞怪调皮，老虎“文文”和其他动物围坐在众人身边，一场紧张而温馨的奇遇就从这里开始了。片方同时曝光了电影剧照，暖色的调性，且极具幽默色彩。





马丽





在同时发布的预告片里，奇幻唯美元素扑面而来：城堡、小岛、大海、热气球，让观众身临其境般地体验浪漫气息。奇思妙想的“寻虎”故事更是让人欲罢不能！老虎怎么会成宋佳的“女儿”？那句“打个劫怎么还能临时改时间呢”，不仅极具幽默效果，同时也不由得让人好奇，这场“寻虎”之旅会发生怎样的意外？马丽在预告片彩蛋里说：“人生嘛，总得有一些不一样的经历呀！”







宋佳



沙溢



