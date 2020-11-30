定档海报
时光网讯
由方励
担任制片人和监制，李玉
执导的奇幻大片《阳光劫匪》
日前曝光了定档海报、预告片和电影剧照，宣布将于今年12月31日“元旦档”全国公映。片中，马丽
、宋佳
和老虎“文文”领衔“姐妹情”，带着张海宇
、TT（谢锐韬
）开启了一场另类“打劫”，更有曾志伟
、沙溢
、杨迪
和詹瑞文
为这场“寻虎”之旅增添非同凡响的奇遇。
李玉：用淘气的方式跟这个世界谈谈
影片改编自日本畅销作家伊坂幸太郎的同名小说，这也是伊坂的小说首度亮相内地大银幕。谈起这次创作，导演李玉直言：“我特别欣赏伊坂看待世界时那种淘气的、异想天开的态度，我不喜欢总按循规蹈矩的方式生活，实际上在当下这个时代，每个人在生活交际中，多少都有在掩饰自己克制自己，我想打破这种状态，用一种淘气的方式跟这个惹不起的世界谈谈，把内心的热情和希望都释放出来。”
拍摄过程中，为呈现更刺激更真实更动人的视觉效果，主创们不仅找来国内的东北虎“文文”实拍，剧组更是到美国“选角”，由好莱坞的大明星、孟加拉虎“诗卡”担任特效“替身”，同时携手曾参与拍摄《狼图腾》
的加拿大驯兽师安德鲁·辛普森。之外，剧组还邀请先后制作过《007》《碟中谍》《变形金刚4》
等大片的好莱坞科技团队Flying-Cam参与影片的特效制作。
马丽宋佳联手“寻虎” 为爱启程
在定档海报上，演员马丽、宋佳、张海宇和TT齐坐宠物店，沉浸在温暖的氛围当中，而马丽和TT神色搞怪调皮，老虎“文文”和其他动物围坐在众人身边，一场紧张而温馨的奇遇就从这里开始了。片方同时曝光了电影剧照，暖色的调性，且极具幽默色彩。
在同时发布的预告片里，奇幻唯美元素扑面而来：城堡、小岛、大海、热气球，让观众身临其境般地体验浪漫气息。奇思妙想的“寻虎”故事更是让人欲罢不能！老虎怎么会成宋佳的“女儿”？那句“打个劫怎么还能临时改时间呢”，不仅极具幽默效果，同时也不由得让人好奇，这场“寻虎”之旅会发生怎样的意外？马丽在预告片彩蛋里说：“人生嘛，总得有一些不一样的经历呀！”
宋佳 沙溢