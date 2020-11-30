周一好！







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.《黑豹》流媒体版换新片头纪念博斯曼









北京时间8月29日上午，漫威《黑豹》男主角查德维克·博斯曼官方社交媒体宣布：他因大肠癌四期在家中去世，离开时妻子和家人都陪伴在身边。





02.“小贱贱”新片《亚当计划》剧照

















影片由Netflix出品，讲述男主角穿越回13岁，与童年的自己一起寻找已故的父亲，并拯救未来的故事。





03.《疯狂原始人2》登顶北美票房榜















据悉，该片制作成本6500万美元。





除了《疯狂原始人2》，其他影片周末票房都在百万以下，今年感恩节档期是北美现代历史上票房最低的一次。





04.艾梅伯·希尔德骑马放松

















“海后”艾梅伯·希尔德与前夫约翰尼·德普的官司已经告一段落。最近她被拍到在马场与友人一起骑马放松。





据悉，艾梅伯·希尔德饰演的“海后”将回归《海王2》。















02.《疯狂原始人2》内地首周末票房破亿











《疯狂原始人2》内地首周末票房1.26亿，成为今年票房最高的进口动画。张艺谋执导的《一秒钟》首周末票房7016万。王千源、吴彦祖主演的《除暴》累计票房达到3.94亿。