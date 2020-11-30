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时光早报：《黑豹》换片头纪念博斯曼

小贱贱穿越片曝照 "疯狂原始人2"内地破亿

2020-11-30 08:58:44 来源：Mtime时光网

周一好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《黑豹》流媒体版换新片头纪念博斯曼

《黑豹》开场画面纪念博斯曼版

      适逢演员查德维克·博斯曼的44岁冥诞，流媒体Disney+上的《黑豹》特意更换了全新的片头动画，致敬永远的瓦坎达国王。

      北京时间8月29日上午，漫威《黑豹》男主角查德维克·博斯曼官方社交媒体宣布：他因大肠癌四期在家中去世，离开时妻子和家人都陪伴在身边。

02.“小贱贱”新片《亚当计划》剧照




      由“小贱贱”瑞安·雷诺兹、马克·鲁法洛、佐伊·索尔达娜、詹妮佛·加纳等主演的穿越题材电影《亚当计划》曝剧照和片场照。

      影片由Netflix出品，讲述男主角穿越回13岁，与童年的自己一起寻找已故的父亲，并拯救未来的故事。

03.《疯狂原始人2》登顶北美票房榜



      动画电影《疯狂原始人2》北美首周末3天收获973万美元票房，登顶被灭周末票房榜。加上感恩节假期，《疯狂原始人2》五天收获1433万美元票房。

      据悉，该片制作成本6500万美元。

      除了《疯狂原始人2》，其他影片周末票房都在百万以下，今年感恩节档期是北美现代历史上票房最低的一次。

04.艾梅伯·希尔德骑马放松





      “海后”艾梅伯·希尔德与前夫约翰尼·德普的官司已经告一段落。最近她被拍到在马场与友人一起骑马放松。

      据悉，艾梅伯·希尔德饰演的“海后”将回归《海王2》。



01.奇幻片《阳光劫匪》定档



      改编自伊坂幸太郎同名小说，由李玉执导的奇幻片《阳光劫匪》定档12月31日上映。

      影片由马丽、宋佳、东北虎“文文”领衔主演，张海宇、TT、曾志伟、沙溢、杨迪、詹瑞文等共演，讲述一段奇幻的“寻虎”之旅。 ​​​​

02.《疯狂原始人2》内地首周末票房破亿



      《疯狂原始人2》内地首周末票房1.26亿，成为今年票房最高的进口动画。张艺谋执导的《一秒钟》首周末票房7016万。王千源、吴彦祖主演的《除暴》累计票房达到3.94亿。

   编辑：羊羊

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关键词： 时光早报 黑豹 亚当计划 疯狂原始人2
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