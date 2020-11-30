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"一秒钟"刘浩存:从北舞到新任"谋女郎"

张艺谋本想让她演"影" 还将合作"悬崖之上"

2020-11-30 11:03:13 来源：Mtime时光网

做谋女郎，需要天资，更讲求运气。
　　时光网特稿　一张图，一秒钟，带你认识新任“谋女郎”刘浩存



　　清纯耐看，灵动天然，一看就是张艺谋最喜欢拿来打扮成村花女孩的那一款。她在老谋子的新片《一秒钟》里，出演女主角刘闺女。

　　合作演员张译，赞她是”一张聪明的白纸，悟性很高”。张艺谋本人也对她喜爱有加，演完一场戏，一口一个“老演员”。娱乐圈又一个天降紫微星？



　　无论如何，刘浩存的名字，注定位列巩俐、章子怡、周冬雨、倪妮之侧。

　　“谋女郎“，对于大陆女演员来说，简直是最高出身配置。张艺谋自己的作品和地位，没必要赘述。外界也无不认可，他的眼光，一向毒辣

　　能成为谋女郎，本身就得是注定吃这碗饭的人。而毫无演戏经验的新演员，遇见张艺谋，又要幸运翻倍。看他幕后拍片的纪录片，毫不端大导演架子，耐着性子给演员讲戏、磨戏，且很会保护演员的情绪。《一秒钟》拍到刘浩存的一场哭戏，没找准状态，一直拍不过。



　　旁边的工作人员怕马上日落，提醒“还有15分钟”。张艺谋把对方叫到一边，说不能在演员旁边说这种话，今天拍不好，就明天拍后天拍，总之别给她压力。

　　他对演员采用鼓励政策，经常花式夸人，刘浩存演好了，就说“宇宙都拦不住你”。



　　不过，要求却是极为严苛的，永远都是“演得很好，再拍一条”。一边是和风细雨的教导，一边是反复折磨的训练。谋女郎的好戏，如此而来。

　　做谋女郎，需要天资，更讲求运气。不同于男主角爱用成熟演技咖，张艺谋的女主角，总是费尽功夫找新人。剧组往往在戏开拍的前几年，四处去各大艺术院校面试，刘浩存是3000人里选其一，面试过了，还得和其他合格入选者，一起参与培训。期间谁表现得好，谁才能真正拿到角色。

　　运气到位了，继续拼努力。



　　《一秒钟》的“流浪儿”看似简单，刘浩存也得每个周末、寒暑假，参与剧组培训。

　　坚持3年，才定下由她出演。



　　找到一块璞玉，再耗费时间和心血去雕琢，是张艺谋认为最科学的选演员手段。在此过程中，能够坚持下来的幸运儿，被磨练出一种韧性。

　　否则，演不好张艺谋电影里，那些眼角带有叛逆的倔强女性。


　　谋女郎的银幕形象，少有光鲜亮丽。

　　麻花辫，花棉袄，是张艺谋的审美指标。把谋女郎往灰头土脸里整，是张艺谋的调教手段。



　　刘浩存进组《一秒钟》的第一天，导演就让她一直穿着身上的破烂乞丐装，这样才能融入角色。

　　造型上的帮助，显然功不可没，翻翻刘浩存以前的照片，几乎是脱胎换骨的级别。





　　张艺谋还特别喜欢拍谋女郎们跑和摔的镜头，不与黄土大地来个亲密接触，好像就不能表现旺盛的生命力，以及喷涌而出的情感。

　　在与泥沙的翻滚之间，暴晒、摔伤都是家常便饭。苦累吃尽，痛得往肚里咽，刘浩存经常在敦煌沙漠里，跑到体力不支。



　　张艺谋代表电影，给新人谋女郎都来个“下马威”——成为女明星之前，先学会做女演员演员之路上，谋女郎不会是永远有效的通行证

　　新片《一秒钟》，刘浩存的角色，其实发挥空间也有限，作为补充男主角张九声的另一条父女情支线存在。



　　这意味着，“谋女郎”的含金量会越来越低

　　新人演员只是拥有机会，要想通过角色，永远留存在观众记忆里，变难了。不过目前来看，刘浩存还是受到优待的。



　　《一秒钟》又演主角，又唱主题曲。原本张艺谋还想让她出演《影》，只不过角色没写成，最后作罢。

　　下一部谍战戏《悬崖之上》，沿用张译，也沿用她出演一位女特工，角色难度升级。还有韩延导演的《送你一朵小红花》，合作顶流易烊千玺。



　　2000年出生的刘浩存，能够拿到张艺谋给出的S级卡，且受到业内跟风看好。被挖掘拍电影前，只是北舞附中一名高中生，和任敏同班同学。20岁的女新人，背后默默准备了4年，即将接受观众毒辣的目光审视，未来会接哪一位前辈的班，还是走出自己的路，真的冲向宇宙。

　　要配得上谋女郎之名，运气、努力、自我翻新，还是缺一不可。不着急，我们慢慢看。

作者：伦敦桥 记者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 刘浩存 张艺谋 一秒钟

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职业：演员

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