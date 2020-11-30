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《落地生》获海南岛电影节两项荣誉

尚语贤王砚辉主演 窥见当代中国家庭群像

2020-11-30 12:28:29 来源：Mtime时光网

叙事背景交融重组家庭、留学现状、二胎热等当下的社会热点，窥见当代中国家庭群像之一撇。

      时光网讯 第三届海南岛国际国际电影节，于11月28日公布了本届“H!FUTURE新人奖”官方入选影片名单。由青年导演敬然编剧执导，尚语贤领衔主演，王砚辉特别主演，林靖喆主演的长篇处女作《落地生》入围，荣获年度导演、年度女主角两项荣誉。而在此之前，该片已经入围第二十三届上海国际电影节亚洲新人奖单元，并在影片的首映取得不俗的成绩。

      同时，《落地生》也成功入围了北美各大电影节，例如人称“奥斯卡前哨”的埃德蒙顿国际电影节、美国伍德斯托克电影节、以及美国亚美电影节等，影片在亚美电影节斩获评委会大奖和最佳新人导演奖。在疫情肆掠的北美，埃德蒙顿主办方还特地为《落地生》举办了3场展映。


      《落地生》是一部关于亲情、成长的影片。以通过大时代背景下60后，90后、10后三代人情感诉求的矛盾，讲述了一位女儿如何与家庭、与父亲和解，并实现自己人生方向的故事。叙事背景交融重组家庭、留学现状、二胎热等当下的社会热点，窥见当代中国家庭群像之一撇。影片以青春张力的叙事基调，营造出动人活泼的亲情联结，进而引起两代观众的共鸣和热烈讨论。


      导演敬然曾在好莱坞一线动画公司深耕数年，其创作长达三年的首部长篇电影作品，以女主角”石路“为视角，通过对重组家庭中”父女“及“同父异母姐弟”关系裂变的趣味展示，将镜头聚焦于当代青年女性成长中的孤独与自立；在越来越割裂的时代语境下，探讨沟通在逐渐消失、家庭关系日益淡薄的年轻现代女性的生存与感悟。


      该片由曾出演《老炮儿》、《唐人街探案》系列的尚语贤领衔主演，为了贴近这个角色，尚语贤提前到纽约去感受这座城市，体会纽约年轻人真实的生活，通过不稳定的作息时间加上高热量的外卖和速食食品，尚语贤增重了不少后真正的成为了石路。主动提出素颜演出的她，不仅从外形上让自己更贴合一个忙碌得没有时间照顾自己的女孩，同时也从自身出发，提炼出和角色的共通点，以生活体验的方式更好的把握角色的内心，成为这个人，而不仅仅是“扮演”。

      而有着“戏骨“之称的王砚辉，因塑造了《我不是药神》、《无名之辈》、《风平浪静》中等众多深入人心的“狠辣”角色而被观众记住。此番区别于以往他传统的银幕形象，出演剧中父亲一角：一位曾因自己的人生选择而忽视家庭，而必须面对女儿伤痛的父亲。王砚辉在看了一半剧本就决定出演，作为该片的特别主演的他评价道，“年轻人能写出我都有同感的剧本很少见。”


      而被网友戏称“等他长大”的10后演员林靖喆因《如懿传》、《大军师司马懿之军师联盟》等作品中的表演而备受观众期待。在本片中，他出演石路的弟弟“科迪“。他像是一味活泼灵动的“调味剂”，让成为原本找不到出口调节的父女矛盾，被童真的可爱化解。

      电影《落地生》将于12月10日 、12月11日在海南岛国际电影节三亚海棠湾举行电影首映及映后新闻发布会。届时本片导演将携主演亮相海南岛国际电影节展映现场。 

   编辑：怀旧党

关键词： 落地生 尚语贤 王砚辉
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落地生

落地生 (2020)

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导演：敬然

主演：尚语贤 王砚辉

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王砚辉

王砚辉

Yanhui Wang

职业：演员

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