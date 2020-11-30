《小伟》原名：《慕伶，一鸣，伟明》。







时光网讯 2020年11月28日，第三十三届中国电影金鸡奖在厦门落下帷幕。由黄梓导演兼编剧，高翰文，彭杏英，薛立贤主演的电影《小伟》（原名：《慕伶，一鸣，伟明》）受金鸡百花电影节官方邀请，在国产新片展展映。





本片谱写了一个地道的“中国传统家庭”的故事。父亲患病生命垂危，母亲被迫扛起家庭重担，儿子却深陷青春期的沼泽，只渴望着逃脱。努力平静度日的三人，在迷途中和自己和解。







导演黄梓





金鸡影展掌声不断

广东影迷惊呼“亲切和感动”





电影《小伟》在金鸡放映结束后收获了影迷朋友们雷鸣般的掌声，有不少观众在看完电影后感叹影片“真实到浑身起鸡皮疙瘩”。更是有不少粤语地区的观众在看完影片后十分激动的表示“在大荧幕上看到广州本地的粤语片非常亲切和感动”。





导演黄梓和制片人钱艺妮也在放映后来到了现场，制片人钱艺妮表示此次金鸡影展是本片在上映前最后一次大规模展映及参加电影节，下一次再想看到这部影片就是1月15日全国上映的时候了。





同时，黄梓导演也和影迷朋友们分享了自己创作时的心路历程，并对大家提出的问题一一解答。现场有位二刷的观众几度哽咽，并提出原来的片名《慕伶，一鸣，伟明》会更贴合影片主题，黄梓对此解释影片改名《小伟》其实是自己对父亲的一种情怀。





因为本片是按照黄梓亲身经历改编，而其父亲的小名便是“小韦”，但黄梓年少时却总是把它错写成“小伟”，所以这次把影片更名为“小伟”也有可能是他最后一次“写”错自己父亲的名字。同时“小伟”的另一层含义也是为了致敬总是默默无闻的在背后操劳的父亲们，黄梓认为“每位父亲，都是小小的伟大”，而对于他来说“小韦”就是最伟大的父亲。





此次电影《小伟》入围金鸡国产电影展也是众望所盼，实至名归。此部影片曾荣获FIRST青年电影展评委会大奖，黄梓也凭借此片斩获第2届平遥国际电影展 发展中电影计划 最佳导演。此片在北影节，上影节展映时发生了一票难求的盛况，更是登上了“第十届北京国际电影节最快售空影片榜单前十”。





电影《小伟》由午夜失焦（杭州）文化传播有限公司、中青新影文化传媒（北京）有限公司、无锡壹玖肆柒影视文化有限公司出品，广州新影响文化传播有限公司、十五二十（北京）文化传媒有限公司、莫非影画（北京）国际文化传媒有限公司联合出品。影片将于2021年1月15日全国上映，让我们一起期待在电影院里收获这一份“凛冬的感动”。