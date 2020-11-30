今年的金鸡奖上，《盲琴师》获得了“最受厦门观众喜爱的外国男主角”大奖。

时光网讯 日前，第33届中国电影金鸡奖金鸡国际影展“最受厦门观众喜爱外国影片评选单元”的获奖结果正式公布。电影《盲琴师》（暂译）于众多影片中脱颖而出，一举斩获“最受厦门观众喜爱的外国男主角”大奖。





神级演技征服全场

最受喜爱外国男主角众望所归





金鸡国际影展组委会对男主角大卫·奥格尼克在《盲琴师》中的表演给予了极高的评价：“凭借身形塑造和肢体语言，在手指击响钢琴键盘之前，大卫·奥格尼克就已经带领观众走进了波兰的爵士时代，音乐化解了他生命的悲伤，大卫充满感染力的表演，居功至伟。”







《盲琴师》米耶特独自练琴





此前该片在欧洲多个电影节上斩获颇丰，今年的第23届上海国际电影节上，也荣获最高奖项“金爵奖最佳影片”提名。本次金鸡国际影展再度折桂，足以证明，优秀的表演总是能跨越地域和语言的限制，直抵人心。





电影《盲琴师》根据波兰爵士钢琴家米耶奇斯瓦夫·科什的传奇人生改编。男主演大卫·奥格尼克是波兰首屈一指的实力派影帝。片中，大卫·奥格尼克用精湛的演技，细致精准的还原了盲人的生活形态，细节之处几乎难辨真假，即使不能用眼神传递情感，也仍然全程紧牵观众的情绪，将主人公的孤独与脆弱，委屈与疯狂展现的淋漓尽致。







《盲琴师》米耶特独自在酒吧内





本届影展的专业评审之一、内地演员龚蓓苾在观影过后对大卫·奥格尼克的表演大为赞赏：“艺术性和商业性兼容得很好，男主角演得最好。”大众评审们对男主的表演也给予了充分肯定，“大卫·奥格尼克，以完全忘我、注入灵魂的精湛表演，赋予傲娇、脆弱、可敬可爱又带点小别扭的米耶特迷人的风采，把他渴望拥抱世界，但最终只能寂灭的生命之火，诠释得动人心弦。”







《盲琴师》米耶特在台上开心庆祝





探究命运饱含深情

剧情迷人声画俱佳





上周五晚，《盲琴师》的最后一场展映于厦门万象影城落下了帷幕。策展人金劼、李珊珊，译者/出版人李剑敏作为嘉宾参加了映后沙龙，与现场观众交流观影感受。三位嘉宾围绕爵士乐展开讨论，深入浅出的解读了电影中的音乐魅力，令观影者收获爵士乐知识的同时，也对影片多了一层理解。





金鸡国际影展获奖海报 本场展映，主办方特地安排了巨幕厅放映，让现场观众更加直观地领略到了《盲琴师》震撼人心的视听魅力。观影过后，大家感动于主人公的人生境遇，也被影片唯美的声画效果深深吸引，纷纷在社交平台上留言：“既探究命运、关注红尘传奇的电影节式艺术价值，又散发饱含深情、感染力浓郁、接轨市场的商业光辉，是本次金鸡奖评选国际作品中最惊艳的一部。”





“丰富的镜头预言，极具张力的视听，难得的艺术佳作。”“波兰的《波西米亚狂想曲》，也是米耶特的哀歌，在黑暗中克服一切恐惧，却走不出童年阴霾。多么璀璨的人生，燃烧在此刻。”





电影《盲琴师》（暂译）根据天才盲人爵士钢琴家米耶奇斯瓦夫·科什的传奇人生改编。由导演马切伊·佩普日察执导，大卫·奥格尼克领衔主演，波兰大师级爵士钢琴家与音乐制作人莱谢克·莫日泽尔担任编曲。众位实力主创，倾力为观众打造了一场殿堂级演奏会水准的视听盛宴，口碑佳作，令人期待。

编辑：甄甏甏