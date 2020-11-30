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王思聪出席沐浴之王"洗掉烦恼"发布会

彭昱畅乔杉施展独门敲背秘技 假兄弟真默契

2020-11-30 15:18:46 来源：Mtime时光网

王思聪出席了喜剧电影《沐浴之王》的杭州发布会。
　　时光网讯　11月29日，喜剧电影《沐浴之王》在杭州举办了“提前贺岁洗掉烦恼”发布会。导演易小星，主演彭昱畅、乔杉亮相现场，与观众分享创作心路历程与幕后趣事。易小星导演现场大谈沐浴文化阐述灵感来源，致敬匠人精神；彭昱畅、乔杉背后画画接力默契十足，戏里戏外尽显“兄弟情”。

　　此外，主创们现场演绎搓搓舞、主创好友王思聪惊喜亮相体验彭昱畅进组后苦练的敲背技术等环节，更是让现场瞬间沸腾。电影《沐浴之王》由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演。影片已定档12月11日，提前贺岁洗掉烦恼。



彭昱畅乔杉画画接力欢脱上阵 
戏里戏外尽显默契兄弟情

　　喜剧电影《沐浴之王》讲述了彭昱畅饰演的肖翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉饰演的周东海的指导下苦练搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。

　　彭昱畅、乔杉在拍摄过程中形成了非同一般的默契，发布会现场主持人便出题考验“兄弟俩”的默契值有多少，在后背画画这一游戏环节中，导演易小星灵魂手绘“淋浴喷头”，彭昱畅当成“梳子”并在乔杉的背后“精准”复刻，乔杉在细细品味后亦画出了“梳子”，“搓澡兄弟”二人竟神同步“曲解”了导演的画作，当真默契满分！



　　彭昱畅、乔杉这对“搓澡兄弟”在戏中酸甜苦辣一起尝，戏外也是有艰辛又有快乐。两人在现场表达了合作时的喜悦，无论是首次穿着戏服“坦诚相待”，还是在寒冷的冬天“赤膊上阵”，他们的默契也随着影片的拍摄不断提高，整个剧组也像电影中的“搓澡家族”一样其乐融融，传递了和影片一样温暖与欢乐的主题。

王思聪体验彭昱畅独门秘技敲背手艺 
主创齐跳搓搓舞喜气值爆表

　　《沐浴之王》是一部聚焦中国传统沐浴文化的喜剧电影，非同一般的题材选取表达了导演易小星对匠人精神的致敬，而彭昱畅为了出演搓澡师傅，也通过学习敲背手艺的行动传达出了作为演员的匠人精神。



　　在发布会现场，彭昱畅毫不吝啬地展示了自己独门的单手敲背秘技，导演易小星的多年好友王思聪惊喜登台，在享受到彭师傅敲背后大呼过瘾，直呼“想要加钟”！而“澡堂之子”乔杉也大展身手，在达人身上演示了北派敲背的“马蹄声”。可见喜剧的背后也少不了主创们严肃认真的付出，《沐浴之王》不止好笑，更是好戏一出。

　　此前影片发布了概念主题曲《搓搓》，歌曲魔性的旋律与有趣的舞蹈迅速收获了无数观众的喜爱，MV中展现了全球不同的沐浴文化，搓搓舞更是引得很多朋友竞相模仿，导演易小星和主演彭昱畅、乔杉也现场模仿，喜感十足。



　　而在发布会的最后，主创集体做出搓澡的手势合影，留下了温暖而开心的一刻，相信电影和发布会现场热烈的氛围一样，一定会在寒冷的冬季带给观众一份热气腾腾的欢乐。

　　影片将于12月5日、6日在北京、天津、沈阳、哈尔滨、长春等20城开启超前点映，并于12月11日登陆全国院线，看《沐浴之王》，提前贺岁洗掉烦恼！



   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 王思聪 沐浴之王 彭昱畅 乔杉
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导演：易小星

主演：彭昱畅 乔杉

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