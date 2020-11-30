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"拆弹专家2"金鸡办新品拆箱"发布会"

刘德华戴"假肢"拆核弹 倪妮单手扛起8斤枪

2020-11-30 15:31:11 来源：Mtime时光网

《拆弹专家2》在金鸡奖上举办了发布会，刘德华、倪妮变身“拆箱专家”。
　　时光网讯　将于12月24日贺岁档上映的电影《拆弹专家2》，今日在中国金鸡百花电影节期间，举办了一场别出心裁的“新品拆箱”发布会。导演邱礼涛、监制兼领衔主演刘德华、领衔主演倪妮，变身“拆箱专家”，以五款新品揭秘《拆弹专家》系列电影第二部的全新变化。

　　其中，首度亮相的“假肢”让人印象尤为深刻，除了和第一部的剧情角色完全不同外，这一次刘德华将饰演一位残障拆弹专家，将面临更具杀伤力与危险性的“核弹危机”。现场，刘德华一条腿站立，另一条腿弯曲压在“假肢”上，示范“假肢戏”是如何拍摄的。刘德华也坦言，戴了几个月的假肢，拍完戏后甚至都难以适应。



　　“如果第二部不够新，就不会拍”，刘德华直言《拆弹专家2》光是剧本就打磨了两年。这期间，刘德华和邱礼涛合作了《扫毒2》，刷新了港片在内地的票房纪录。此前《拆弹专家》上映时，红磡隧道爆炸的大场面令人难忘，导演邱礼涛表示，除了全新角色、全新故事，第二部还将会有“新炸点”，特效与爆炸场面会更震撼，观众将会为青马大桥的安危心悬一线。



　　这次《拆弹专家2》还促成了刘德华和刘青云时隔18年后的再次合作，两位影帝交锋，让刘德华现场调侃“都拼了”。高温酷暑穿80斤防弹服拍摄，在十几层楼高的吊车里拍摄……

　　不止拆弹专家拼了，从小就梦想当警察的倪妮，为了演好警察这个角色，在拍摄前就开始健身、增重、练枪，这也让倪妮在拍摄时能单手扛起8斤的枪。发布会现场还曝光了一张IMAX版海报，12月24日，观众也可以选择IMAX版本，身历其境感受拆弹的紧张危急。



被邱礼涛从《扫毒2》虐到《拆弹专家2》
刘德华这一次演残障拆弹专家

　　2017年上映的《拆弹专家》不仅斩获当年五一档票房冠军，也让刘德华饰演的章在山成为影迷心中的经典角色，最后的牺牲画面也给观众留下难忘的感动，以至于《拆弹专家2》每次曝光海报预告，都会有影迷好奇“第一部刘德华的角色不是牺牲了么？”今日，导演邱礼涛也在现场正式回复了影迷，这一部讲述了全新的故事，刘德华饰演的是新的拆弹专家潘乘风。



　　此前，两人合作的《拆弹专家》《扫毒2》，刘德华的角色都有够“惨”，不是牺牲就是兄弟反目。《拆弹专家2》虽未上映，但已有不少观众开始“心疼”刘德华。这次饰演残障拆弹专家潘乘风的刘德华，拍摄时几乎一半时间要戴假肢拍摄，从心理到身体模拟残障人士。

40度高温，80斤拆弹服
刘德华刘青云18年再合作“拼了”

　　剧情里拆弹专家面临重重难关，拍摄时刘德华和刘青云两位“拆弹专家”也着实不易。为力求真实效果，电影中的拆弹服，是道具组根据真实拆弹专家的服装打造的。《拆弹专家2》的拆弹服，更因为现实中服装的变化而随之变化，但不变的是，依然重达80斤，要花30分钟才能穿上。



　　拍摄时正值夏天，40度高温下的拍摄，拆弹服穿出桑拿房的感觉。刘德华也直言，“拍戏的时候，我们不会去想热不热，脑子里只有一件事，就是拍电影”。

　　一向被封为“拼命三郎”的刘德华，提到和刘青云18年后的再合作，也感慨对方的“拼命”。有一场高空吊车戏，刘德华和刘青云在敞开车门的车里，被吊到十几层楼高的位置，十分惊险。现场刘德华还调侃，“刘青云演戏一直非常好，我以为我进步了，这次发现还是没追上。”



　　提到两人的对戏，刘德华坦言，“拍摄前我在家就琢磨，怎么能把台词讲更好，到了现场发现，他的语气立刻就能把我带入到那个情境中。”除了演技碰撞的火花四溅，刘德华现场更是拿着刘青云的照片，调侃是自己的“爱人”，相当有爱。

“不能太白，不能太瘦”
倪妮为演“警察”增重健身变黑

　　电影里的庞玲警官，是倪妮首次饰演警察，这也是倪妮从小到大梦想的职业。为了接近警察风吹日晒干练的形象，拍摄前倪妮就开始进行健身和增重，拍摄时也和化妆师沟通，希望能把自己的肤色化深一些。多次的举枪开枪练习，让倪妮拍摄时，单手就能扛起8斤重的枪。现场倪妮也笑言，“经常拿着枪练习，在酒店休息时也会拿枪对着窗外练习姿势，后来觉得这样不对，容易引起误会。”



　　除了圆了倪妮的“警察梦”，也实现了倪妮一直想与刘德华合作的愿望。现场两人分享此次的拍摄，不约而同提到了“默契”。在倪妮看来，刘德华不仅是好演员，还是好监制，操心片场的大大小小，对演员也给予表演上诸多指导。

　　倪妮坦言，“华哥非常敬业非常拼，不管自己的戏还是其他演员的戏，都记得很清楚，事无巨细，有大局观。”刘德华则直言倪妮比想象中更敬业，表演上不多一分，不少一分，就是庞玲这个角色。“温暖”，也是刘德华带给倪妮最大的感受，“因为是刚进入《拆弹专家2》的剧组，华哥会叫上我和大家一起聊天，把我拉入氛围中。”



炸点升级，要拆核弹
赤鱲角机场和青马大桥陷险境

　　《拆弹专家》第一部上映时，红磡隧道的爆炸场面给观众留下了极为深刻的印象，也让人十分好奇第二部将会出现哪些新场景。发布会现场揭晓了《拆弹专家2》的“新炸点”，通过导演前期制作的爆炸效果模型图，可以窥见此次赤鱲角机场、青马大桥等知名地标都陷入了险境，或将发生爆炸。

　　不仅爆炸场面更有冲击力，核弹元素也将前所未见的出现本片中。现场，邱礼涛和刘德华也透露，比起普通拆弹，拆核弹更为复杂，要“以力打力”借助直升飞机与青马大桥的精确配合，在电影中将会呈现极为震撼的视觉效果。
    


刘德华“拆弹”还要“拆感情”
刘青云变“前兄弟”，倪妮变“前女友”

　　《拆弹专家2》中，刘德华不仅要面临“核弹危机”，在情感关系上也不断受挫。电影里，在刘德华断腿后，因为心态和状态发生了巨变，和同为拆弹专家的好兄弟、好战友刘青云，变成了“前兄弟”。

　　曾经恩爱、携手前行的女朋友倪妮，变成了“前女友”。前兄弟和前女友，还经常会为了刘德华发生争吵，发布会现场，刘德华在面对“向着兄弟还是向着女友”的灵魂拷问时，“求生欲”极强地立刻选择了倪妮，让现场笑成了一片。



　　电影《拆弹专家2》是由刘德华监制，邱礼涛导演，刘德华、刘青云、倪妮领衔主演，谢君豪、姜皓文、吴卓羲、马浴柯、黄德斌、郑子诚、洪天明、袁富华、刘浩龙、凌文龙、赵永洪、蔡瀚亿、张竣杰、张扬主演。



   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 拆弹专家2 金鸡奖 刘德华 倪妮
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导演：邱礼涛

主演：刘德华 刘青云

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