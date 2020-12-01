过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.佛罗伦斯·珀加盟《鹰眼》
据外媒报道，佛罗伦斯·珀
将加盟漫威剧集《鹰眼》
，继续饰演她在《黑寡妇》的角色叶莲娜·贝洛娃，叶莲娜是“黑寡妇”娜塔莎的妹妹。
《黑寡妇》目前已经推迟到2021年5月7日北美上映。
02.《曼达洛人》曝阿索卡·塔诺海报
“星战”衍生剧集《曼达洛人》第二季发布全新角色海报，罗莎里奥·道森饰演的阿索卡·塔诺亮相。
这一人气角色此前只在“星战”动画作品中现身，这次终于打破次元壁了。
03.初代达斯维达演员感染新冠去世
在《星球大战》三部曲中饰演达斯·维达的演员大卫·鲍罗斯
去世，享年85岁。
鲍罗斯的女儿向《太阳报》证实，大卫·鲍罗斯是感染“新冠”后去世的。
01.《恋曲1980》开幕海南岛电影节
李现、春夏主演的电影《恋曲1980》
成为第三届海南岛国际电影节开幕片，将在三亚首映。
该片由《不成问题的问题》导演梅峰自编自导，讲述在改革开放之初，一群青年大学生纯洁又热烈的爱情故事。
01.伍迪·艾伦85岁生日
今天是导演伍迪·艾伦
85岁生日，老爷子还奋斗在电影行业的第一线。
目前伍迪·艾伦已经转战欧洲影坛，他的最新作品《里夫金的电影节》今年9月曾亮相圣塞巴斯蒂安电影节。