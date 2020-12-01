周二好！





《黑寡妇》目前已经推迟到2021年5月7日北美上映。





02.《曼达洛人》曝阿索卡·塔诺海报











“星战”衍生剧集《曼达洛人》第二季发布全新角色海报，罗莎里奥·道森饰演的阿索卡·塔诺亮相。





这一人气角色此前只在“星战”动画作品中现身，这次终于打破次元壁了。





03.初代达斯维达演员感染新冠去世















鲍罗斯的女儿向《太阳报》证实，大卫·鲍罗斯是感染“新冠”后去世的。











01.《恋曲1980》开幕海南岛电影节



















01.伍迪·艾伦85岁生日















目前伍迪·艾伦已经转战欧洲影坛，他的最新作品《里夫金的电影节》今年9月曾亮相圣塞巴斯蒂安电影节。