网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

惊悚离奇阴谋反映当今女性生存困境

《隐形人》曝全新特辑 主创揭秘幕后创作

2020-12-01 10:43:44 来源：Mtime时光网

悬疑力作《隐形人》今日发布“主创对谈”特辑，众主创畅谈影片最真实惊悚的氛围以及所传递出的迫切呼声。
塞西莉亚不被相信    
   
       时光网讯   由环球影业出品的高口碑悬疑力作《隐形人》今日发布“主创对谈”特辑，导演雷·沃纳尔、主演伊丽莎白·莫斯以及片中两位重要演员阿尔迪斯·霍奇斯托姆·里德齐聚现身，畅谈影片最真实惊悚的氛围以及所传递出的迫切呼声。本片将于12月4日正式上映，迷雾重重的离奇故事和笼罩全身的极致恐惧即将来袭。

塞西莉亚被拖走

       在今日发布的特辑中，饰演女主角塞西莉亚的伊丽莎白·莫斯谈到了这部影片存在的关键，那就是故事必须“变得无比可怕”，否则其他一切就将毫无意义。空空荡荡却暗藏杀机的房间、难觅踪迹却又无处不在的致命力量、欲寻求真相却被当成“疯子”的绝望处境……恐怖的气氛充斥着电影的每一秒，让观众不得不随之屏息凝神。
 
       此外，影片并非只满足于带给观众感官上的刺激，在惊悚外壳的包裹下，它也展现了女主角塞西莉亚发现神秘隐形人之后的心路历程和变化。伊丽莎白·莫斯就坦言，影片将娱乐性、恐怖感与这个女人复杂、震撼、真实的故事进行了结合。


塞西莉亚想要逃离男友

       通过塞西莉亚的遭遇，影片也反映了当今社会中女性生存的困境——遭遇暴力、孤立无援从而陷入崩溃，失去对生活的控制，导演雷·沃纳尔将这些主题巧妙地植入电影并贯穿全片。影片中女主角所经历的一切，此时可能正在每个人的身边上演，这样的一种投射，更加令人细思极恐。当然，在揭露残酷现实的同时，影片也发出了强有力的呼声，希望可以让有着相似遭遇的女性重拾勇气。




   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 隐形人
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

隐形人

隐形人 (2020)

0.0

导演：雷·沃纳尔

主演：伊丽莎白·莫斯

在线播放

雷·沃纳尔

雷·沃纳尔

Leigh Whannell

职业：制作人 | 演员 | 编剧 | 导演

查看影人作品  >

伊丽莎白·莫斯

伊丽莎白·莫斯

Elisabeth Moss

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

阿尔迪斯·霍奇

阿尔迪斯·霍奇

Aldis Hodge

职业：演员

查看影人作品  >

斯托姆·里德

斯托姆·里德

Storm Reid

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

张艺谋《一秒钟》取消金鸡奖开幕放映

又是技术原因 金鸡奖连两年开幕片取消放映

张艺谋导演的妻子透露：《一秒钟》取消了金鸡奖的开幕放..
2

黄晓明周冬雨获本届金鸡奖影帝影后!

"夺冠"成为最佳故事片 周冬雨获得大满贯

22
第33届金鸡奖颁奖典礼圆满落下帷幕，黄晓明与周冬雨分获..
3

奥斯卡影帝与票房毒药的奇幻人生

“瓜哥”尼古拉斯凯奇原来是疯狂电影人

尼古拉斯·凯奇配音的《疯狂原始人2》今日上映，来看看..
4

“21世纪最伟大演员”评选赵涛排第八

丹泽尔·华盛顿登顶 宋康昊等亚洲演员入围

赵涛出演了导演贾樟柯的大多数电影，代表作包括《江湖儿..
5

邓伦向赵又廷拔刀，最终却愿为他牺牲

郭敬明《晴雅集》曝人物关系预告

博雅因妖狐传说而向晴明拔刀相向，最后却选择成为晴明的..

查看更多