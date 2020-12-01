悬疑力作《隐形人》今日发布“主创对谈”特辑，众主创畅谈影片最真实惊悚的氛围以及所传递出的迫切呼声。





塞西莉亚被拖走 在今日发布的特辑中，饰演女主角塞西莉亚的伊丽莎白·莫斯谈到了这部影片存在的关键，那就是故事必须“变得无比可怕”，否则其他一切就将毫无意义。空空荡荡却暗藏杀机的房间、难觅踪迹却又无处不在的致命力量、欲寻求真相却被当成“疯子”的绝望处境……恐怖的气氛充斥着电影的每一秒，让观众不得不随之屏息凝神。

此外，影片并非只满足于带给观众感官上的刺激，在惊悚外壳的包裹下，它也展现了女主角塞西莉亚发现神秘隐形人之后的心路历程和变化。伊丽莎白·莫斯就坦言，影片将娱乐性、恐怖感与这个女人复杂、震撼、真实的故事进行了结合。







塞西莉亚想要逃离男友





通过塞西莉亚的遭遇，影片也反映了当今社会中女性生存的困境——遭遇暴力、孤立无援从而陷入崩溃，失去对生活的控制，导演雷·沃纳尔将这些主题巧妙地植入电影并贯穿全片。影片中女主角所经历的一切，此时可能正在每个人的身边上演，这样的一种投射，更加令人细思极恐。当然，在揭露残酷现实的同时，影片也发出了强有力的呼声，希望可以让有着相似遭遇的女性重拾勇气。







