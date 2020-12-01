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12月前瞻：这些电影陪你告别2020

“神奇女侠”压轴登场 郭敬明玩转“阴阳师”

2020-12-01 14:48:02 来源：Mtime时光网

属于电影，最热闹的一个月来了。
      时光网讯 在经历了11月的冷清之后，12月的内地影市终于要热闹起来了。

      12月新片虽多，但不是年底清库存：各类型爆款、佳作集合，好莱坞大片，全球领先首映，终于争了口气。属于电影，最热闹的一个月来了。

      进口片方面，《神奇女侠1984》压轴登场，久违的超级英雄电影想必能在市场上掀起不小的波澜。“皮克斯出品，必属精品”，动画《心灵奇旅》也很值得期待。得益于国内对疫情的良好控制，两部大片虽然在北美选择了流媒体，国内观众还是可以在电影院欣赏它们。

      此外，《怪物猎人》《隐形人》《崖上的波妞》《猎杀T34》等进口片类型各异，各具卖点，虽然部分影片已经“迟到”，但对喜欢的观众来说还是值得一看。

      国产片方面，由于“圣诞档”和“元旦档”的存在，大片也终于多了起来。

      “圣诞档”有《拆弹专家2》《晴雅集》，“元旦档”有《送你一朵小红花》《温暖的抱抱》《阳光劫匪》

      在这两个重要档期之外，《赤狐书生》《沐浴之王》《紧急救援》……12月每周都有卖相不错、明星主演的国产片首映。

      这些电影将陪伴我们告别并非一帆风顺的2020年，希望会是一个漂亮的收尾。


《隐形人》



导演&编剧：雷·沃纳尔
主演：伊丽莎白·莫斯 / 奥利弗·杰森-科恩 
类型：惊悚 / 恐怖
上映时间：12月4日

恐惧降临预告

      年度爆款恐怖片。

      年初在北美上映时，以黑马之姿实现口碑票房双收。

      导演兼编剧雷·沃纳尔，经常和好基友温子仁合作，上一部独立执导的惊悚片《升级》，也取得过不错的成绩。

      女主角伊丽莎白·莫斯，《使女的故事》主演，演技够硬。

      影片的主题也很符合当下，反家暴和PUA。

      塞西莉娅好不容易逃脱男友亚德里安的可怕控制，却得知他自杀的消息。

      生活没有变得好转，塞西莉娅反而发现，一个“隐形人”开始跟踪并且伤害她……

      塞西莉娅最终直面恐惧，选择反击，影片后段将开启高能反转。

      恐怖片的惊悚，兼具复仇片的爽感，不用怀疑，它就是最值得去电影院体验的那类电影。

《赤狐书生》



导演：宋灏灵 / 伊力奇
主演：陈立农 / 李现 / 哈尼克孜 / 王耀庆
类型：奇幻 / 喜剧 
上映时间：12月4日

预告片

      来自《捉妖记》的出品方安乐影业，《捉妖记》导演许诚毅亲自盯特效。

      还有更大牌的，久石让担任全片配乐，《哈特波特》特效团队。

      制作层面没有什么可担心。

      李现和陈立农的双男主基友情，也另外一大看点。

      影片改编自男男懂得人自懂题材小说《春江花月夜》，故事能不能成，多半取决于两位主演的CP感。

      清贫书生王子进（陈立农 饰）进京赶考，被狐妖白十三（李现 饰）盯上。

      只要杀了王子进，取走他的赤子心丹，白十三就能晋升为狐仙。

      没想到在一路冒险中，两人却成为朋友……

      明摆着，“捉妖记”的皮，“倩女幽魂”的里。

      华语电影最难拍的就是奇幻类型，这一次，能有《捉妖记》的完成度，已经不算砸。

《怪物猎人》



导演&编剧：保罗·安德森
主演：米拉·乔沃维奇 / 托尼·贾 / T.I.
类型：动作 / 奇幻
上映时间：12月4日

终极预告

      保罗·安德森&米拉·乔沃维奇，“生化危机”夫妻档，再度联手。

      改编自日本现象级同名游戏。

      玩家通过在游戏中扮演猎人，不断猎杀怪物，以获得装备及金钱，让自己升级。

      电影里不仅神还原角龙、影蜘蛛、火龙、黑蚀龙等经典怪兽，还有招待员Aibo、随从猫等人气游戏角色亮相。

      玩家能从中挖掘出大量游戏梗。

      对于非玩家来说，它也是一部值得期待的怪兽特效大片。

      戏里，米拉和托尼·贾联手在异世界打怪，戏外，中国将超前领先于全球首映。

      保罗·安德森本人也是游戏迷，他有着把《怪物猎人》拍成系列之作的野心。

      等着看40米大刀，如何挥起来。

《如果声音不记得》



导演&编剧：落落
主演：章若楠 / 孙晨竣 / 王彦霖 
类型：爱情 / 奇幻
上映时间：12月4日

     

定档预告

郭敬明监制，落落导演。

      《悲伤逆流成河》尝到甜头之后，继续打造所谓”残酷青春“三部曲。

      原来的伤痛青春小说，加入社会议题包装，上一回是”校园暴力“，这一回就讲”抑郁症“。

      本质还是爱情片。

      剧情简介，绕得人有点发晕。

      男主角有让人开心的超能力，女主角有不容易开心的抑郁症，为了让女主角多开心几次，两人的命运就绑定在一起。

      男主角不得不让女主角一直开心地活着，否则自己也得死……

      总之，知道男女主角相爱不易就行，不然怎么配得上青春残酷？

《宝可梦：超梦的逆袭 进化》



导演：汤山邦彦 / 榊原幹典
配音：松本梨香 / 大谷育江 / 市村正亲
类型：动画 / 奇幻 / 冒险
上映时间：12月4日

中国版预告

      1998年，《精灵宝可梦》出了第一部剧场版《超梦的逆袭》。

      2019年，第22部剧场版决定对它进行重制致敬，也是该系列首部3D作品。

      不过重制得不算有诚意。

      仅仅是技术上制成CG 3D版本，故事及场景，几乎原封不动照搬。

      画风实在萌不动。

      结果就是，本片的日本票房，还不及1998年的首作。

      谨慎为情怀买单。


《猎杀T34》



导演&编剧：阿列克赛·西多洛夫
主演：亚历山大·佩特罗夫 / 文森兹·凯弗
类型：动作 / 历史 / 战争
上映时间：12月11日

国内定档预告

      去年一举刷新俄罗斯影史战争片票房纪录。

      根据二战真实事件改编。

      讲的是一组俄罗斯坦克兵，如何利用一辆改装过的T34坦克，从德国坦克群的围剿中突围。

      本片和去年国内上映的高分运动电影《绝杀慕尼黑》，拥有同一制作团队。

      它也是俄罗斯有史以来制作费用最高的战争片。

      剧组花3个月时间，训练所有演员开坦克，而电影里的坦克，也是由演员亲自控制。

      逼真的坦克大战，一部前所未有的战争片，战争迷别错过。

《城市猎人》



导演：菲利普·拉肖
主演：菲利普·拉肖 / 艾洛蒂·丰唐 / 塔雷克·布达里
类型：喜剧 / 动作 / 犯罪
上映时间：12月11日

法语预告

      日本经典漫画《城市猎人》，法国真人版翻拍。

      此前，中版有成龙，韩版有李敏镐。

      这版被评为，最为神还原的一部。

      主角Nicky Larson（寒羽良）是一位被称为“城市猎人”的私家侦探。

      他有一位相爱相杀的多年搭档阿香，两人经常联手解决一系列难题。

      一天，阿香接到一个神秘任务，保护一瓶谁用谁魅力大增的香水，冒险再度开始。

      法国演员菲利普·拉肖，自导自演，同时参与编剧，他还有着另一层身份——漫画死忠粉。

      因此，本片努力做到对造型及情节的极致还原。

      以法式幽默，去塑造又色又正义的日漫主角寒羽良，最终效果一点不违和。

      如果你也是漫画粉，应该会看得挺过瘾。

《棒！少年》



导演：许慧晶
主演：马虎 / 梁正双 / 张锦新
类型：纪录片
上映时间：12月11日

燃情版预告

      最近点映，因高口碑引起关注的国产纪录片。

      在去年的FIRST青年影展上，它就拿下了“最佳纪录片”和“观众选择荣誉”两项大奖。

      国内少有的棒球题材，却聚焦于一群来自全国各地的问题少年。

      在70岁传奇教练“师爷”的教导下，少年们改变心性和命运，最后站上美国顶级棒球赛场上。

      棒球运动带来的梦想与热血，感染甚至拯救了他们，也最大程度感动观众。

      它或许是今年最能刺痛你的一部纪录片。

《沐浴之王》



导演：易小星
主演：彭昱畅 / 乔杉 /卜冠今
类型：喜剧
上映时间：12月11日

定档预告

      《万万没想到》之后，易小星带来时隔五年的喜剧新作。

      乔杉不搞大保健，开起了大澡堂。

      彭昱畅好不容易演个富二代，又因为失忆，被忽悠成免费搓澡工。

      这笑果，得夺笋呐。

      还记得《泰囧》里最大的笑点，就来自王宝强给黄渤，整得那一段摊饼式马杀鸡。

      而我们的搓擦文化，也一直是值得深挖的素材宝藏。

      时光君已经看到有人喊话，希望叫兽能把它拍成爆款，弘扬大中华搓澡文化。

      期待爆款。

      不如期待能拍出更多没想到的喜剧新意。


《哆啦A梦：大雄的新恐龙》



导演：今井一晓
配音：水田山葵 / 大原惠美 / 钉宫理惠 / 渡边直美 / 木村拓哉
类型：动画 / 喜剧 / 冒险
上映时间：12月11日

定档预告

      每年一部的哆啦A梦剧场版。

      本片是《哆啦A梦》漫画连载50周年纪念作品，同时也是其系列电影的第40部。

      豪华配音阵容请来“大神”木村拓哉和渡边直美，日本知名摇滚乐队Mr.Children献唱主题曲，诚意满满。

      和上面提到的《宝可梦》一样，故事致敬1980年的首部《哆啦A梦》剧场版。

      大雄和哆啦A梦再次回到白垩纪的恐龙时代，并孵养了一对恐龙双胞胎。

      这回的剧场版，专注于大雄的角色成长。

      据说，非常好哭。

《少女佳禾》



导演&编剧：周笋
主演：邓恩熙 / 李感
类型：剧情
上映时间：12月11日

定档预告

      新人导演处女作，14岁少女复仇记。

      还是初中生的少女佳禾（邓恩熙 饰），无意间遇见三年前害死自己母亲的少年于镭。

      她开始跟踪并找机会接近于镭。

      随着越来越了解对方，复仇的心态也慢慢发生变化……

      时光君提前观看过本片，只能说导演在叙事上有野心，但表达出来，还是能力欠奉。

      以及现在的青春片，不想洒狗血，就要玩悬疑？


《紧急救援》



导演：林超贤
主演：彭于晏 / 王彦霖 / 辛芷蕾 / 蓝盈莹
类型：动作 / 灾难 
上映时间：12月18日

预告

      《红海行动》《湄公河行动》之后，“救援三部曲”迎来最终章。

      经历过春节档集体改档，它又是第一部从明年拥挤的春节档跳出来，和好莱坞超英大片对搏的影片。

      导演林超贤在疫情期间，对本片进行重新剪辑，好奇会与之前版本有什么不同？

      和前两部作品比，最大不同也体现在《紧急救援》加入不少亲情、友情的文戏，更有人情味。

      故事对准海上救援队，日常救火救灾的难度与危险程度，超出观众想象。

      紧张刺激的大场面救援之外，它更想刻画的还是平民英雄。

      为戏里赴汤蹈火各种拼命的彭于晏，也值得一看。

《神奇女侠1984》



导演：派蒂·杰金斯
主演：盖尔·加朵 / 克里斯·派恩 / 康妮·尼尔森
类型：动作 / 奇幻
上映时间：12月18日

中国内地定档预告

      今年仅存的好莱坞大片。

      前作全员回归，包括已经牺牲的史蒂夫，也神奇的死而复生。

      时间线来到80年代，在自然博物馆工作的戴安娜，已经习惯了人类的生活。

      反倒是史蒂夫“沉睡”许久，跟不上时代，需要女侠引导他认识世界的变化。

      和第一部反着来的浪漫，不过史蒂夫的复活又分明可疑。

      另一边，顶级掠食者豹女和掌控着改变世界力量的富豪麦克斯·洛德，成为全新反派任务。

      为成功迎战，神奇女侠的真言套索和战甲，都有了超级炫酷的战斗力升级。

      不多说，一起去看。

《拆弹专家2》



导演：邱礼涛
主演：刘德华 / 刘青云 / 倪妮 / 谢君豪
类型：动作 / 犯罪
上映时间：12月24日

定档预告

      《拆弹专家》上一部票房表现不俗，续集趁热打铁。

      虽然主角还是刘德华，讲的却是一个全新的故事。

      前拆弹专家潘乘风（刘德华 饰），莫名昏迷在一桩爆炸案现场，被警方怀疑牵涉其中。

      他一边逃亡一边查真相。

      从同为拆弹专家的好友（刘青云 饰）和前女友（倪妮 饰）口中，竟然打探出两段完全不一样的经历。

      连环爆炸案还在发生，谁在说谎？真相又是什么？

      好家伙邱礼涛，又把人胃口吊起来了。


《明天你是否依然爱我》



导演：周楠
主演：杨颖 / 李鸿其
类型：爱情
上映时间：12月24日

定档预告

      预告片里，女主角AB很美，取景地芬兰也很美。

      爱情也很美，无存在感的IT男想追女神，女神患上失忆症，正好给了他“明天我依然爱你”的浪漫机会。

      上一部同款炮制的《我在时间尽头等你》，在七夕档赚了个盆满钵满。

      这一部不管怎么样，预计都能让小情侣们乐呵买单。

      但时光君只想说，李鸿其不是这么拿来用的啊！

《心灵奇旅》



导演&编剧：彼特·道格特 / 坎普·鲍尔斯
配音：杰米·福克斯 / 蒂娜·菲 / 约翰·拉岑贝格
类型：动画 / 科幻 / 冒险
上映时间：12月25日

内地定档预告

      皮克斯动画新作，《寻梦环游记》的制作团队。

      不过画风和故事，更像皮家另一部叫好不叫座的《头脑特工队》。

      一位中学音乐老师，在实现自己音乐梦的路上，不小心发生意外，灵魂来到死后的奇幻世界。

      本片在烂番茄开局100%，各大电影节上展映也好评如潮。

      提前锁定奥斯卡，皮克斯不愧是你。

《晴雅集》



导演&编剧：郭敬明
主演：赵又廷 / 邓伦 / 王子文 / 春夏
类型：奇幻
 上映时间：12月25日

定档预告

      郭敬明时隔四年的导演新作。

      改编自日本小说家梦枕貘原作《阴阳师》。

      明年春节档还有一部陈坤、周迅主演的《侍神令》，故事版本来自游戏《阴阳师》，别混淆。

      还值得一提的是，梦枕貘也是陈凯歌《妖猫传》的原小说作者，《晴雅集》更请到《妖猫传》的艺术总监。

      看预告片，这次有些意外，配上赵又廷的脸，直接穿越到“狄仁杰”片场。

      郭敬明的电影，没看片之前都不好评论。

      希望他能拍出像样的作品，才对得起上综艺挨的骂、流的泪。

《送你一朵小红花》



导演：韩延
主演：易烊千玺 / 刘浩存 / 朱媛媛 / 高亚麟 / 夏雨
类型：剧情
上映时间：12月31日

珍惜版预告

      让人意外的韩延，《动物世界》之后，转手拍抗癌题材。

      继续惊喜的四字，最初的30秒预告里，完全区别于小北的演技。

      保持期待的刘浩存，《一秒钟》以外，能不能展现更多演员的天资？

      来吧，跨年见。

《温暖的抱抱》



导演：常远
主演：常远 / 李沁 / 沈腾 / 乔杉 / 马丽
类型：喜剧
上映时间：12月31日

拥抱2021预告

      常远导演处女作，麻花家族集体出动。

      戏中人物的形象，都能高度概括。

      常远的男主角：超级强迫症；李沁的女主角：个性率真；沈腾的贾医生：绝不靠谱；乔杉王为仁：假仁假义……

      这么一说，是不是都能联想到演员，怎么演，怎么逗你笑？

      开心麻花的水准，至少可以保证。

      就看常远当导演，能抖出多少自己的真包袱。

《阳光劫匪》



导演：李玉
主演：马丽 / 宋佳 / 张海宇
类型：剧情
上映时间：12月31日

定档预告片

      李玉+伊坂幸太郎原著，没想过的组合。

      马丽+宋佳双女主，没想过的组合x2。

      奇幻题材，真虎出演。

      故事围绕丢虎、寻虎、抢虎展开，堪称“少女虎的奇妙漂流”。

      目前还无法想象，这会是一部怎样的电影。

      不过李玉终于不拍范冰冰，合作其他女演员，会产生怎样的火花，值得期待一下。

《悬崖上的波妞》



导演：宫崎骏
类型：动画
上映时间：12月31日

预告片

      继去年《千与千寻》后，宫崎骏经典作品《崖上的波妞》也引进国内。

      宫崎骏导演特地为中国观众准备的手写信：“波妞能带(来)快乐，就太好啦！”

      《崖上的波妞》是全手绘画作，在制作的四年里，年近70岁的宫崎骏导演每天坚持画12小时，仅5秒的画面都要耗费一周完成。

      影片的意义是“用最本真的美好对抗令人焦虑的时代，让人爱上这个世界”。

      不仅儿童观众可以从电影中看到世界的美丽；成人观众也可以从中获得力量。



      以上就是所有12月的重点新片。希望大家能够在电影院里，度过2020年最后的欢乐时光。这是电影在当下继续放映的最大意义。

作者：时光君   编辑：cookie

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关键词： 12月前瞻 神奇女侠 拆弹专家2 心灵奇旅 晴雅集 怪物猎人 紧急救援
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