属于电影，最热闹的一个月来了。

时光网讯 在经历了11月的冷清之后，12月的内地影市终于要热闹起来了。





12月新片虽多，但不是年底清库存：各类型爆款、佳作集合，好莱坞大片，全球领先首映，终于争了口气。属于电影，最热闹的一个月来了。













国产片方面，由于“圣诞档”和“元旦档”的存在，大片也终于多了起来。













这些电影将陪伴我们告别并非一帆风顺的2020年，希望会是一个漂亮的收尾。

















导演&编剧：雷·沃纳尔

主演：伊丽莎白·莫斯 / 奥利弗·杰森-科恩

类型：惊悚 / 恐怖

上映时间：12月4日





恐惧降临预告 年度爆款恐怖片。





年初在北美上映时，以黑马之姿实现口碑票房双收。





导演兼编剧雷·沃纳尔，经常和好基友温子仁合作，上一部独立执导的惊悚片《升级》，也取得过不错的成绩。





女主角伊丽莎白·莫斯，《使女的故事》主演，演技够硬。





影片的主题也很符合当下，反家暴和PUA。





塞西莉娅好不容易逃脱男友亚德里安的可怕控制，却得知他自杀的消息。





生活没有变得好转，塞西莉娅反而发现，一个“隐形人”开始跟踪并且伤害她……





塞西莉娅最终直面恐惧，选择反击，影片后段将开启高能反转。





恐怖片的惊悚，兼具复仇片的爽感，不用怀疑，它就是最值得去电影院体验的那类电影。















导演：宋灏灵 / 伊力奇

主演：陈立农 / 李现 / 哈尼克孜 / 王耀庆

类型：奇幻 / 喜剧

上映时间：12月4日





预告片 来自《捉妖记》的出品方安乐影业，《捉妖记》导演许诚毅亲自盯特效。





还有更大牌的，久石让担任全片配乐，《哈特波特》特效团队。





制作层面没有什么可担心。





李现和陈立农的双男主基友情，也另外一大看点。





影片改编自男男懂得人自懂题材小说《春江花月夜》，故事能不能成，多半取决于两位主演的CP感。





清贫书生王子进（陈立农 饰）进京赶考，被狐妖白十三（李现 饰）盯上。





只要杀了王子进，取走他的赤子心丹，白十三就能晋升为狐仙。





没想到在一路冒险中，两人却成为朋友……





明摆着，“捉妖记”的皮，“倩女幽魂”的里。





华语电影最难拍的就是奇幻类型，这一次，能有《捉妖记》的完成度，已经不算砸。















导演&编剧：保罗·安德森

主演：米拉·乔沃维奇 / 托尼·贾 / T.I.

类型：动作 / 奇幻

上映时间：12月4日





终极预告 保罗·安德森&米拉·乔沃维奇，“生化危机”夫妻档，再度联手。





改编自日本现象级同名游戏。





玩家通过在游戏中扮演猎人，不断猎杀怪物，以获得装备及金钱，让自己升级。





电影里不仅神还原角龙、影蜘蛛、火龙、黑蚀龙等经典怪兽，还有招待员Aibo、随从猫等人气游戏角色亮相。





玩家能从中挖掘出大量游戏梗。





对于非玩家来说，它也是一部值得期待的怪兽特效大片。





戏里，米拉和托尼·贾联手在异世界打怪，戏外，中国将超前领先于全球首映。





保罗·安德森本人也是游戏迷，他有着把《怪物猎人》拍成系列之作的野心。





等着看40米大刀，如何挥起来。















导演&编剧：落落

主演：章若楠 / 孙晨竣 / 王彦霖

类型：爱情 / 奇幻

上映时间：12月4日





定档预告 郭敬明监制，落落导演。





《悲伤逆流成河》尝到甜头之后，继续打造所谓”残酷青春“三部曲。





原来的伤痛青春小说，加入社会议题包装，上一回是”校园暴力“，这一回就讲”抑郁症“。





本质还是爱情片。





剧情简介，绕得人有点发晕。





男主角有让人开心的超能力，女主角有不容易开心的抑郁症，为了让女主角多开心几次，两人的命运就绑定在一起。





男主角不得不让女主角一直开心地活着，否则自己也得死……





总之，知道男女主角相爱不易就行，不然怎么配得上青春残酷？















导演：汤山邦彦 / 榊原幹典

配音：松本梨香 / 大谷育江 / 市村正亲

类型：动画 / 奇幻 / 冒险

上映时间：12月4日





中国版预告 1998年，《精灵宝可梦》出了第一部剧场版《超梦的逆袭》。





2019年，第22部剧场版决定对它进行重制致敬，也是该系列首部3D作品。





不过重制得不算有诚意。





仅仅是技术上制成CG 3D版本，故事及场景，几乎原封不动照搬。





画风实在萌不动。





结果就是，本片的日本票房，还不及1998年的首作。





谨慎为情怀买单。



















导演&编剧：阿列克赛·西多洛夫

主演：亚历山大·佩特罗夫 / 文森兹·凯弗

类型：动作 / 历史 / 战争

上映时间：12月11日





国内定档预告 去年一举刷新俄罗斯影史战争片票房纪录。





根据二战真实事件改编。





讲的是一组俄罗斯坦克兵，如何利用一辆改装过的T34坦克，从德国坦克群的围剿中突围。





本片和去年国内上映的高分运动电影《绝杀慕尼黑》，拥有同一制作团队。





它也是俄罗斯有史以来制作费用最高的战争片。





剧组花3个月时间，训练所有演员开坦克，而电影里的坦克，也是由演员亲自控制。





逼真的坦克大战，一部前所未有的战争片，战争迷别错过。















导演：菲利普·拉肖

主演：菲利普·拉肖 / 艾洛蒂·丰唐 / 塔雷克·布达里

类型：喜剧 / 动作 / 犯罪

上映时间：12月11日





法语预告 日本经典漫画《城市猎人》，法国真人版翻拍。





此前，中版有成龙，韩版有李敏镐。





这版被评为，最为神还原的一部。





主角Nicky Larson（寒羽良）是一位被称为“城市猎人”的私家侦探。





他有一位相爱相杀的多年搭档阿香，两人经常联手解决一系列难题。





一天，阿香接到一个神秘任务，保护一瓶谁用谁魅力大增的香水，冒险再度开始。





法国演员菲利普·拉肖，自导自演，同时参与编剧，他还有着另一层身份——漫画死忠粉。





因此，本片努力做到对造型及情节的极致还原。





以法式幽默，去塑造又色又正义的日漫主角寒羽良，最终效果一点不违和。





如果你也是漫画粉，应该会看得挺过瘾。















导演：许慧晶

主演：马虎 / 梁正双 / 张锦新

类型：纪录片

上映时间：12月11日





燃情版预告 最近点映，因高口碑引起关注的国产纪录片。





在去年的FIRST青年影展上，它就拿下了“最佳纪录片”和“观众选择荣誉”两项大奖。





国内少有的棒球题材，却聚焦于一群来自全国各地的问题少年。





在70岁传奇教练“师爷”的教导下，少年们改变心性和命运，最后站上美国顶级棒球赛场上。





棒球运动带来的梦想与热血，感染甚至拯救了他们，也最大程度感动观众。





它或许是今年最能刺痛你的一部纪录片。















导演：易小星

主演：彭昱畅 / 乔杉 /卜冠今

类型：喜剧

上映时间：12月11日





定档预告 《万万没想到》之后，易小星带来时隔五年的喜剧新作。





乔杉不搞大保健，开起了大澡堂。





彭昱畅好不容易演个富二代，又因为失忆，被忽悠成免费搓澡工。





这笑果，得夺笋呐。





还记得《泰囧》里最大的笑点，就来自王宝强给黄渤，整得那一段摊饼式马杀鸡。





而我们的搓擦文化，也一直是值得深挖的素材宝藏。





时光君已经看到有人喊话，希望叫兽能把它拍成爆款，弘扬大中华搓澡文化。





期待爆款。





不如期待能拍出更多没想到的喜剧新意。



















导演：今井一晓

配音：水田山葵 / 大原惠美 / 钉宫理惠 / 渡边直美 / 木村拓哉

类型：动画 / 喜剧 / 冒险

上映时间：12月11日





定档预告 每年一部的哆啦A梦剧场版。





本片是《哆啦A梦》漫画连载50周年纪念作品，同时也是其系列电影的第40部。





豪华配音阵容请来“大神”木村拓哉和渡边直美，日本知名摇滚乐队Mr.Children献唱主题曲，诚意满满。





和上面提到的《宝可梦》一样，故事致敬1980年的首部《哆啦A梦》剧场版。





大雄和哆啦A梦再次回到白垩纪的恐龙时代，并孵养了一对恐龙双胞胎。





这回的剧场版，专注于大雄的角色成长。





据说，非常好哭。















导演&编剧：周笋

主演：邓恩熙 / 李感

类型：剧情

上映时间：12月11日





定档预告 新人导演处女作，14岁少女复仇记。





还是初中生的少女佳禾（邓恩熙 饰），无意间遇见三年前害死自己母亲的少年于镭。





她开始跟踪并找机会接近于镭。





随着越来越了解对方，复仇的心态也慢慢发生变化……





时光君提前观看过本片，只能说导演在叙事上有野心，但表达出来，还是能力欠奉。





以及现在的青春片，不想洒狗血，就要玩悬疑？



















导演：林超贤

主演：彭于晏 / 王彦霖 / 辛芷蕾 / 蓝盈莹

类型：动作 / 灾难

上映时间：12月18日





预告 《红海行动》《湄公河行动》之后，“救援三部曲”迎来最终章。





经历过春节档集体改档，它又是第一部从明年拥挤的春节档跳出来，和好莱坞超英大片对搏的影片。





导演林超贤在疫情期间，对本片进行重新剪辑，好奇会与之前版本有什么不同？





和前两部作品比，最大不同也体现在《紧急救援》加入不少亲情、友情的文戏，更有人情味。





故事对准海上救援队，日常救火救灾的难度与危险程度，超出观众想象。





紧张刺激的大场面救援之外，它更想刻画的还是平民英雄。





为戏里赴汤蹈火各种拼命的彭于晏，也值得一看。















导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵 / 克里斯·派恩 / 康妮·尼尔森

类型：动作 / 奇幻

上映时间：12月18日





中国内地定档预告 今年仅存的好莱坞大片。





前作全员回归，包括已经牺牲的史蒂夫，也神奇的死而复生。





时间线来到80年代，在自然博物馆工作的戴安娜，已经习惯了人类的生活。





反倒是史蒂夫“沉睡”许久，跟不上时代，需要女侠引导他认识世界的变化。





和第一部反着来的浪漫，不过史蒂夫的复活又分明可疑。





另一边，顶级掠食者豹女和掌控着改变世界力量的富豪麦克斯·洛德，成为全新反派任务。





为成功迎战，神奇女侠的真言套索和战甲，都有了超级炫酷的战斗力升级。





不多说，一起去看。















导演：邱礼涛

主演：刘德华 / 刘青云 / 倪妮 / 谢君豪

类型：动作 / 犯罪

上映时间：12月24日





定档预告 《拆弹专家》上一部票房表现不俗，续集趁热打铁。





虽然主角还是刘德华，讲的却是一个全新的故事。





前拆弹专家潘乘风（刘德华 饰），莫名昏迷在一桩爆炸案现场，被警方怀疑牵涉其中。





他一边逃亡一边查真相。





从同为拆弹专家的好友（刘青云 饰）和前女友（倪妮 饰）口中，竟然打探出两段完全不一样的经历。





连环爆炸案还在发生，谁在说谎？真相又是什么？





好家伙邱礼涛，又把人胃口吊起来了。





















导演：周楠

主演：杨颖 / 李鸿其

类型：爱情

上映时间：12月24日





定档预告 预告片里，女主角AB很美，取景地芬兰也很美。





爱情也很美，无存在感的IT男想追女神，女神患上失忆症，正好给了他“明天我依然爱你”的浪漫机会。





上一部同款炮制的《我在时间尽头等你》，在七夕档赚了个盆满钵满。





这一部不管怎么样，预计都能让小情侣们乐呵买单。





但时光君只想说，李鸿其不是这么拿来用的啊！















导演&编剧：彼特·道格特 / 坎普·鲍尔斯

配音：杰米·福克斯 / 蒂娜·菲 / 约翰·拉岑贝格

类型：动画 / 科幻 / 冒险

上映时间：12月25日





内地定档预告 皮克斯动画新作，《寻梦环游记》的制作团队。





不过画风和故事，更像皮家另一部叫好不叫座的《头脑特工队》。





一位中学音乐老师，在实现自己音乐梦的路上，不小心发生意外，灵魂来到死后的奇幻世界。





本片在烂番茄开局100%，各大电影节上展映也好评如潮。





提前锁定奥斯卡，皮克斯不愧是你。

















导演&编剧：郭敬明

主演：赵又廷 / 邓伦 / 王子文 / 春夏

类型：奇幻

上映时间：12月25日





定档预告 郭敬明时隔四年的导演新作。





改编自日本小说家梦枕貘原作《阴阳师》。





明年春节档还有一部陈坤、周迅主演的《侍神令》，故事版本来自游戏《阴阳师》，别混淆。





还值得一提的是，梦枕貘也是陈凯歌《妖猫传》的原小说作者，《晴雅集》更请到《妖猫传》的艺术总监。





看预告片，这次有些意外，配上赵又廷的脸，直接穿越到“狄仁杰”片场。





郭敬明的电影，没看片之前都不好评论。





希望他能拍出像样的作品，才对得起上综艺挨的骂、流的泪。















导演：韩延

主演：易烊千玺 / 刘浩存 / 朱媛媛 / 高亚麟 / 夏雨

类型：剧情

上映时间：12月31日





珍惜版预告 让人意外的韩延，《动物世界》之后，转手拍抗癌题材。





继续惊喜的四字，最初的30秒预告里，完全区别于小北的演技。





保持期待的刘浩存，《一秒钟》以外，能不能展现更多演员的天资？





来吧，跨年见。















导演：常远

主演：常远 / 李沁 / 沈腾 / 乔杉 / 马丽

类型：喜剧

上映时间：12月31日





拥抱2021预告 常远导演处女作，麻花家族集体出动。





戏中人物的形象，都能高度概括。





常远的男主角：超级强迫症；李沁的女主角：个性率真；沈腾的贾医生：绝不靠谱；乔杉王为仁：假仁假义……





这么一说，是不是都能联想到演员，怎么演，怎么逗你笑？





开心麻花的水准，至少可以保证。





就看常远当导演，能抖出多少自己的真包袱。















导演：李玉

主演：马丽 / 宋佳 / 张海宇

类型：剧情

上映时间：12月31日





定档预告片 李玉+伊坂幸太郎原著，没想过的组合。





马丽+宋佳双女主，没想过的组合x2。





奇幻题材，真虎出演。





故事围绕丢虎、寻虎、抢虎展开，堪称“少女虎的奇妙漂流”。





目前还无法想象，这会是一部怎样的电影。





不过李玉终于不拍范冰冰，合作其他女演员，会产生怎样的火花，值得期待一下。





《悬崖上的波妞》











导演：宫崎骏 类型：动画 上映时间：12月31日





预告片 继去年《千与千寻》后，宫崎骏经典作品《崖上的波妞》也引进国内。





宫崎骏导演特地为中国观众准备的手写信：“波妞能带(来)快乐，就太好啦！”





《崖上的波妞》是全手绘画作，在制作的四年里，年近70岁的宫崎骏导演每天坚持画12小时，仅5秒的画面都要耗费一周完成。





影片的意义是“用最本真的美好对抗令人焦虑的时代，让人爱上这个世界”。





不仅儿童观众可以从电影中看到世界的美丽；成人观众也可以从中获得力量。













以上就是所有12月的重点新片。希望大家能够在电影院里，度过2020年最后的欢乐时光。这是电影在当下继续放映的最大意义。