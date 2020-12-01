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86358电影短片交流周举办 获奖影片展映

“镜像游移：从贾家庄到阿那亚”

2020-12-01 15:56:22 来源：Mtime时光网

本次展映活动共分为四个单元，展映了历届以来25部优秀获奖短片。
      时光网讯 11月27 - 29日，86358电影短片交流周联合UCCA尤伦斯当代艺术中心以及阿那亚在孤独图书馆举办了“镜像游移：从贾家庄到阿那亚”历届86358电影短片交流周获奖作品展映。



      在11月27日活动开幕现场，86358电影短片交流周策展人徐志鹏、联合策展人辛奇、运营官原文倩、策略顾问程青松，UCCA尤伦斯当代艺术中心策展人林立、阿那亚电影活动负责人宋皮皮等嘉宾悉数到场。


原文倩、徐志鹏、程青松、林立、辛奇

      本次展映活动共分为四个单元，展映了历届以来25部优秀获奖短片。第一单元“栖息之所”包含《春梦了无痕》、《根》、《有病》、《月光旅人》四部作品，导演王绍涵、郭茂伟、王鹏、赵子微出席了映后交流。


王鹏《有病》、郭茂伟《根》、赵子微《月光旅人》、王绍涵《春梦了无痕》 （左起）

      四位导演就短片创作缘起、片名和海报的由来，以及这三年的变化进行了交流。王绍涵用苏轼的诗句“人似秋鸿来有信，事如春梦了无痕”来阐释自己的创作意图，郭茂伟表示，对于三年前刚毕业的他来说，能够在86358这个平台获得荣誉是一个非常重要的鼓励。

      王鹏在现场谈到，《有病》海报上的片名是电影里的中年男演员所写，某种意义上与故事的荒诞风格形成了巧妙的呼应。赵子微则希望通过作品让观众更加关注留守儿童的问题，唤起人们对亲情的思考。

      第二单元“青春种子”囊括《雨季不再来》、《一只蓝色的虾》、《男孩们》、《载羊》、《花火》、《风有来路》、《回》七部作品，《花火》导演刘鸿志、《载羊》导演徐敏出席了映后交流。


映后主持人 林立、刘鸿志《花火》、摄影 汪辰

      《花火》的导演刘鸿志、摄影汪辰就创作的题材、团队合作、电影资金情况，以及用现在的眼光去回看当年作品存在不足之处等问题进行了交流，《载羊》的导演徐敏就法学背景对电影拍摄的影响、团队的建组与拍摄情况、以及为什么选择沙漠作为拍摄地的缘由等问题与观众进行互动。

      第三单元“他者审视”包含《异类》、《大厨》、《苦水音乐》、《归途》、《野礁》、《人约黄昏后》六部作品。《归途》导演周易然、《苦水音乐》导演张金帅、《大厨》导演源根出席了映后交流。


周易然《归途》、张金帅《苦水音乐》、源根《大厨》

      源根在交流中表示，即使他在美国学习电影，但也不会与国内的电影教育产生隔阂和差异，因为电影中最重要的一定是所表达的情感，学习和训练只是技巧的提升，技巧没有被穷尽也不会被穷尽，希望电影最终传达给观众的还是情感本身。

      张金帅也认同情感在一部电影里的的重要性，现场引用了侯孝贤导演的一句话：“感动别人，先感动自己。”他表示自己很喜欢台湾电影新浪潮，《苦水音乐》的英文片名为Taipei Blues，就是在致敬杨德昌导演的《青梅竹马》的英文片名Taipei Story。

      周易然作为土生土长的北京人，他表示离开后才能够更清楚地看到故乡，很多时候不离开一个地方是很难真正看清楚那里的。他觉得电影创作的一切手法最终都是为了引起观众共情。


      第四单元“影像多元”的影片体现了86358电影短片交流周对不同类型影片的包容，《月圆之夜》、《秘密基地》、《雁南飞》、《然》、《私有海域》、《敲门》《无休无止》以及《满地情》等七部作品展示出世界各地华语青年影人旺盛的创作生命力，《然》导演王鹏为，《敲门》导演艾麦提·麦麦提，《月圆之夜》导演刘子洋三位导演就选景和美术、声音与音乐制作以及跨国合作等问题进行交流。


艾麦提·麦麦提《敲门》

      艾麦提·麦麦提在6人剧组六七千块钱的预算下，将一场想拍的戏扩充到一部完整的短片。《敲门》在新疆伊犁取景，那里的房子都刷着蓝色的油漆，冬天时见到的学生也穿着蓝色的校服，于是他决定顺应这样的环境以蓝色作为电影的主色调。


王鹏为《然》、刘子洋《月圆之夜》

      王鹏为从小就随家人移居北美生活，他的这部《然》讲述炸虫子的小男孩孤独漂泊，寻找自我的故事。对于片中的昆虫，他觉得是串联起男孩心理的变化。刘子洋的这部在英国拍摄，更是联合了18个国家的电影创作者一起完成，谈起片中的长镜头拍摄，他透露当时专门找相关部门申请封锁了地下通道那一整条街。


86358电影短片交流周策展人徐志鹏

      展映结束后，86358电影短片交流周策展人徐志鹏表示，86358是一个很纯粹的影展，短片是长片之外一种独立的电影类型，也是导演通向职业的重要训练，86358希望能够给青年导演们提供更多的平台和机会。这个影展四年来是和导演们共同进步的，为电影行业发现了更多有创造力的青年电影人和更新鲜、多元的影像。


UCCA尤伦斯当代艺术中心策展人林立

      UCCA尤伦斯当代艺术中心策展人林立也表达了自己的肺腑之言，UCCA一直关注年轻有才华的导演，这次活动不是结束，而是新的开始，希望明年有机会可以带着导演的作品在更多的地方进行展映。为此次三天、四届、25部短片展映就此结束，完美收官。

86358电影短片交流周策略顾问程青松

      86358电影短片交流周策略顾问程青松先生表示，无论是《火车进站》还是《定军山》，最初的电影都是从短片起步的。我很高兴能够见证86358四年来的快速成长，并且希望未来可以继续帮助到青年导演。这两年，我的身份从编剧开始转移到监制和制片人，通过这样的方式可以帮助年轻导演寻找到更多资金，以更好地完成自己的电影。在这个过程中他发现导演们的短片在视与听上都非常出色，希望他们之后的长片也能够开花结果。


 86358运营官原文倩

      86358运营官原文倩表示，86358就是中国电影埋在基层的种子，希望能够把这粒种子培养成参天大树。

      86358联合策展人辛奇也表达了这三天来的感恩和温暖，表示86358每年的展映没有间断，和UCCA结缘五年表示感谢，再次感谢阿那亚此次大力支持。



阿那亚电影负责人宋皮皮

      阿那亚电影负责人皮皮说自己是一个电影爱好者。今年在阿那亚有了更多和电影相关的活动，包括海边放映的露天电影，上个月与UCCA的第一次合作，以及这次的短片活动。通过三天与大家的交流，更加觉得青年导演应该不断得到鼓励和支持，也希望阿那亚与UCCA和86358在未来能有更多的合作。


      86358电影短片交流周由贾樟柯艺术中心发起创办，是一个纯粹的专注于华语电影短片展示、交流、推广的专业平台，不仅发掘更多有创造力与潜力的青年电影工作者，也让观众快速寻找到活泼新鲜的华人影像。短片周于每年8月份在山西汾阳贾家庄举行，为期一周。常设“华语短片竞赛”“特别放映”“本土力量”等多个单元，同时还会展映优秀国际短片和组织主题论坛、对话、电影公开课等学术活动。

      86358电影短片交流周目前已成功举办四届。本次联合UCCA以及阿那亚举行的获奖作品展映活动，是86358电影短片交流周一个重要的延伸。每年的获奖影片，组委会都力图通过各种展映活动为青年影人提供更多的机会。这四年来，我们不仅集中展示了优质的华语电影短片作品，让优秀的青年电影人被更多的目光集注，同时也见证了从这里出发的青年创作者们的成长，从短片开始，带着那份真诚而纯朴的信念，走向更远的舞台。

   编辑：羊羊

关键词： 86358 尤伦斯当代艺术中心 阿那亚在孤独图书馆
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