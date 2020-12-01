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"神奇女侠1984"发"高能对决"版预告

时隔三年回归 动作炸裂营造非凡视听冲击

2020-12-01 17:50:00 来源：Mtime时光网

时隔三年，《神奇女侠1984》回归了，片方今日发布了“高能对决”版预告片。
　　时光网讯　 由华纳兄弟影片公司出品的DC超级英雄电影《神奇女侠1984》今日发布“高能对决”版预告片。时隔三年回归的神奇女侠，再度奉上震撼人心的炸裂动作场面。影片辗转美国、英格兰、威尔士、西班牙和加那利群岛，同时使用35毫米和60毫米IMAX胶片进行拍摄，力求为观众呈现出无可替代的大银幕视听体验。

　　流畅刺激的打斗场景，质感十足的镜头设计，以及精致入微的画面细节，势必将为观众带来一场顶级观影享受。影片即将于12月18日登陆全国影院，准备好，提前北美一周感受神奇女侠的神力冲击！


披上金鹰战甲的神奇女侠

　　在《神奇女侠1984》中，阴谋密布的欲望危机席卷全球，女侠又一次披挂出击。今日发布的预告中，神奇女侠众多惊艳的动作镜头惊鸿一瞥——白宫内挥动真言套索过关斩将，高速路神力当车勇猛追击，商场里擒拿劫匪闪转腾挪，天空中乘风御电一跃腾飞…… 各式酣畅淋漓的动作场面应接不暇，女侠的更多神奇超能力仍亟待揭晓，面对实力强劲、穷凶极恶的两位反派，一场惊人的巅峰之战即将展开。


神奇女侠使用真言套索

　　早在第一部《神奇女侠》中，神奇女侠穿越无人区与废墟小巷施展身手迅速制敌、最终决战神力觉醒等名场面都让观众印象深刻。通过高能的动作戏，神奇女侠的能力与性格也被完整地传达给了观众。

　　此次《神奇女侠1984》的动作场景全面升级，仅凭预告片展示的冰山一角，就已经让人期待不已，作为影片的导演及联合制片人，派蒂·杰金斯时刻抱着“希望神奇女侠能在大银幕上为观众带来更惊险刺激动作效果”的想法，让观众“尽情享受电影带来的饕餮盛宴”。


神奇女侠制服歹徒

　　《神奇女侠1984》动作场面的完美呈现，与演员的用心准备密不可分。饰演神奇女侠的盖尔·加朵提前很久就开始锻炼肌肉，以让自己在长达七个半月的拍摄过程中保持最佳状态，对于片中的动作戏份，她也有着自己的理解：“打戏是她的旅程中非常重要的一部分，当然她的内在力量也发挥了作用，所以这次的牵涉面比之前广得多。”

　　饰演神奇女侠恋人史蒂夫的克里斯·派恩也直言：“我都需要提前特训，做各种准备。不过盖尔才是真的动作戏一场接着一场。”在如此精益求精的努力下，《神奇女侠1984》为大银幕量身定做的动作大场面，即将在影院中为观众带来独一无二的最震撼体验。

　　《神奇女侠1984》由原作原班人马再度重磅打造，派蒂·杰金斯执导，盖尔·加朵、克里斯·派恩、克里斯汀·韦格、佩德罗·帕斯卡等联袂出演。影片将于12月18日压轴燃冬，提前北美一周登陆全国影院。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 神奇女侠1984 预告片
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0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

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