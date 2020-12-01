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乌尔善新片"一人之下"演员招募

全球严选寻最适合"一人" 将打造三部曲

2020-12-01 17:55:12 来源：Mtime时光网

乌尔善导演要将国漫《一人之下》改编成真人版电影，目前发出了选角招募海报。
　　时光网讯　今日，导演乌尔善发出选角招募海报，为电影《一人之下》征选最适合角色的演员，无论出自“何门何派”，均有可能成为电影的“一人”。据悉，《一人之下》此次的电影版将是三部系列电影，这也是继《封神三部曲》之后，乌尔善与腾讯影业的二度联手。

　　作为国漫代表性IP《一人之下》，漫画连载超500话，动画已制作播出了三季，拥有众多拥趸，其充满想象力的将中国传统文化与当代青年生活结合，这样全新的类型正是打动乌尔善导演最重要的原因。

　　乌尔善此前透露，在筹备《封神三部曲》的过程中，诞生了想要做青春版封神的念头，在了解到《一人之下》后，决定与腾讯影业合作，担任《一人之下》电影版的导演，“漫改电影是全球商业类型片的主流，外国人做出了自己的漫画电影宇宙，我也希望能够有一个代表中国的漫画电影宇宙的作品出现。

　　《一人之下》是有可能创造中国本土电影宇宙的题材，让我非常兴奋，希望探索中国电影尚未出现的类型，打造《一人之下》的电影宇宙。”。此次选角海报亦是集中了该IP最为出众且人气最高的10位年轻“异人”，冯宝宝、张楚岚、王也、诸葛青等热门人物赫然在列，他们将由谁来出演，全球寻找最适合的“一人”也充满了悬念与期待。

　　这次招募演员也是乌尔善继《封神三部曲》后，第二次启动全球海选演员，乌尔善依旧秉承着“严选”演员的逻辑，所有演员均要接受高强度的专业训练，以实现剧情拍摄最高完成度，亲力亲为亲身上阵，为影片的品质保驾护航。

　　不仅要求演员在递送个人资料时标明自己想要试戏的漫画角色名，并附上自己的该角色试戏视频，为配合拍摄三部系列电影的第一部，入选演员还需要接受连续不低于6个月的武术及表演训练，4个月完全配合剧组工作日程安排的拍摄。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 乌尔善 一人之下 三部曲
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乌尔善

乌尔善

Wuershan

职业：导演 | 编剧 | 演员

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一人之下

一人之下 (2022)

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