《沐浴之王》在重庆举办了首场放映活动，导演易小星、领衔主演乔杉出席映后见面会。

时光网讯 11月30日，温暖喜剧电影《沐浴之王》“提前贺岁，洗掉烦恼”主题路演来到重庆站，并进行首场放映，全场笑声掌声不断。很多观众表示，不仅笑到上头，更暖进心窝。





导演易小星、领衔主演乔杉出席映后见面会，分享影片创作经历，获赠祝电影“票房大卖”的大麦。电影《沐浴之王》由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演，将于12月11日全国上映，带大家提前贺岁，洗掉烦恼。







观影落泪





重庆观众花式应援排面十足

易小星乔杉为中国沐浴文化打call





导演易小星、主演乔杉一出场便受到了重庆观众的热烈欢迎。有热情的重庆观众在现场挂出“吃完热辣的重庆火锅，再一起去《沐浴之王》里搓搓”的横幅，也有观众举起“兄弟澡堂一起去浪”、“沐浴传奇之光”等趣味手幅，表达着对电影和主创们的喜爱，可谓排面十足。





谈及影片创作的初衷，易小星导演透露，自己在首次尝试搓澡时“一搓入魂”，后来更慢慢领会到中国沐浴文化的底蕴和传承，所以他此次特意将苏东坡的《如梦令·水垢何曾相受》放在电影开篇，就是为了让大家知道，搓澡是中国源远流长的传承。







合影





而面对不少南方人对搓澡的“羞涩”情绪，“澡堂之子”乔杉认为搓澡就像第一次应聘或上台演讲，鼓励大家“要突破心理防线，放下自我，才能魂归自然”。在跟两位主创的互动中，现场观众不仅跃跃欲试想要体验一番搓澡的滋味，更加深了对电影主题和中国沐浴文化的理解。





首场放映笑点与感动并存

温暖兄弟情化解南北差异提前贺岁





喜剧电影《沐浴之王》聚焦中国传统沐浴文化，讲述了彭昱畅饰演的肖翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉饰演的周东海的指导下苦练搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。“搞笑”、“热乎”、“有意思”也成为了影片映后观众频繁提及的关键词。







乔杉互动





除了笑点密集的包袱设计，《沐浴之王》温暖并感动心弦的情感内核也受到了全场观众的认可。导演易小星表示，南方人和北方人对搓澡的接受度或许不同，但情感是相通的，所以电影中选择用兄弟情、亲情来承载沐浴文化。





乔杉也透露东北很冷，澡堂子里烟雾缭绕特别热，想起小时候跟家人去搓澡的经历，“永远是一种温暖的气息”。而电影中，“澡堂兄弟”从互相套路到互相支撑的兄弟情义，同样让观众深感“不是亲兄弟，胜似亲兄弟”的美好与感动。苇青奶奶追车的画面，更让全场观众热泪盈眶，“情不自禁就跟着哭了出来”。







双人对谈





《沐浴之王》的全国校园路演正在火爆进行中，12月11日登陆全国院线。在2020年这个特殊的年份，相信这部欢乐、温暖的喜剧电影必定能带观众提前贺岁，洗掉烦恼。







易小星回答问题

编辑：迪通拿