《崖上的波妞》就是悬崖上的金鱼姬











“波妞能带(来)快乐，就太好啦！”，宫崎骏导演创作本片的最大初衷正是为大朋友、小朋友都带来快乐。基于此，影片选择于跨年日上映：内地观众们既可以在第一次大银幕上亲自感受极致的纯真美好，也可以宫崎骏爷爷的美好世界里，告别特殊的2020、满怀希望地迎接2021。











本片在内地曾经的译名为《悬崖上的金鱼姬》，首次在内地上映并正式敲定中文译名为“崖上的波妞”





电影《崖上的波妞》由中国电影集团公司进口、中国电影股份有限公司发行、中国电影股份有限公司译制，即将登陆中国大陆院线。