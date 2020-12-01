时光网讯
动画大师宫崎骏
珍爱之作《崖上的波妞》
确认定档跨年日（12月31日），宫崎骏导演特地为中国观众准备的手写信，希望电影能在年底为观众带来快乐。
“波妞能带(来)快乐，就太好啦！”，宫崎骏导演创作本片的最大初衷正是为大朋友、小朋友都带来快乐。基于此，影片选择于跨年日上映：内地观众们既可以在第一次大银幕上亲自感受极致的纯真美好，也可以宫崎骏爷爷的美好世界里，告别特殊的2020、满怀希望地迎接2021。
此次手写信是宫崎骏导演继《千与千寻》
之后，宫崎骏连续第二年为中国观众亲笔书信，极具意义宫崎骏导演为中国观众练习中文字，用心准备。此外，在信上宫崎骏还绘制了一只向前奔跑的“红猪”自画像，寓意他本人将“让所有人快乐”，作为自己存在的意义。
《崖上的波妞》
的意义恰是“用最本真的美好对抗令人焦虑的时代，让人爱上这个世界”。不仅儿童观众可以从电影中看到世界的美丽；成人观众也可以从中获得力量，唤醒每个人与生俱来的勇气和热爱的能力。这一作品含义，正是送给经历2020的人们最好的礼物。
本片在内地曾经的译名为《悬崖上的金鱼姬》，首次在内地上映并正式敲定中文译名为“崖上的波妞”
电影《崖上的波妞》由中国电影集团公司进口、中国电影股份有限公司发行、中国电影股份有限公司译制，即将登陆中国大陆院线。