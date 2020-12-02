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时光早报：艾伦佩吉宣布为跨性别者

小李&大表姐新片曝照 朱迪福斯特新片曝预告

2020-12-02 08:48:47 来源：Mtime时光网

周三好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.艾伦·佩吉宣布自己为跨性别者



      艾伦·佩吉发布正式发布声明，宣传自己是跨性别者，并且改名为艾利奥特·佩吉。

      2014年情人节，艾伦·佩吉曾宣布出柜。这次，他宣布自己是非二元性别者和跨性别者，以后称呼他的代词为he/they。

      作为演员，艾利奥特·佩吉出演过《盗梦空间》《朱诺》《水果硬糖》《X战警》系列等。

02.小李&大表姐新片曝片场照





      莱昂纳多·迪卡普里奥詹妮弗·劳伦斯主演的电影《别往天上看》曝片场照。 ​​​​

      电影讲述小行星即将在6个月内毁灭地球，两个非著名天文学家想通过媒体把危机告知全人类，但无人相信的故事。

03.《毛里塔尼亚人》首曝预告

先导预告

      朱迪·福斯特、 本尼迪克特·康伯巴奇等主演的电影《毛里塔尼亚人》首曝预告。

      影片讲述Slahi（哈·拉希姆扮演）被美国政府俘虏，在毫无指控与判决的情况下被关进了监狱，他失去了希望。Slahi寻得辩护律师南希·霍兰德（朱迪扮演）与助手特里·邓肯（谢琳扮演）的帮助，他们在面对无数障碍的情况下，一同追求正义。在斯图尔特·库什中尉（本尼扮演）揭露的证据下，一个令人震惊的阴谋露出水面。

04.“黑豹”登《娱乐周刊》封面



      今年因病去世，曾饰演黑豹的演员查德维克·博斯曼登上《娱乐周刊》年度总结刊封面。



01.《崖上的波妞》国内定档



      动画大师宫崎骏珍爱之作《崖上的波妞》确认定档跨年日（12月31日），宫崎骏导演特地为中国观众准备的手写信，希望电影能在年底为观众带来快乐。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 艾伦佩吉 别往天上看 毛里塔尼亚人
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