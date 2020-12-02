周三好！







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.艾伦·佩吉宣布自己为跨性别者















2014年情人节，艾伦·佩吉曾宣布出柜。这次，他宣布自己是非二元性别者和跨性别者，以后称呼他的代词为he/they。





作为演员，艾利奥特·佩吉出演过《盗梦空间》《朱诺》《水果硬糖》《X战警》系列等。





02.小李&大表姐新片曝片场照





















电影讲述小行星即将在6个月内毁灭地球，两个非著名天文学家想通过媒体把危机告知全人类，但无人相信的故事。





03.《毛里塔尼亚人》首曝预告









影片讲述Slahi（哈·拉希姆扮演）被美国政府俘虏，在毫无指控与判决的情况下被关进了监狱，他失去了希望。Slahi寻得辩护律师南希·霍兰德（朱迪扮演）与助手特里·邓肯（谢琳扮演）的帮助，他们在面对无数障碍的情况下，一同追求正义。在斯图尔特·库什中尉（本尼扮演）揭露的证据下，一个令人震惊的阴谋露出水面。





04.“黑豹”登《娱乐周刊》封面











今年因病去世，曾饰演黑豹的演员查德维克·博斯曼登上《娱乐周刊》年度总结刊封面。











01.《崖上的波妞》国内定档









