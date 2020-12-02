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艾伦佩吉:我是跨性别者 改名埃利奥特

从此身份为男性 维基百科、IMDB等均更新

2020-12-02 09:37:26 来源：Mtime时光网

“能够终于爱我自己本来的样子，追寻真正的自我，实在是太美妙了。”


　　时光网讯　演员艾伦·佩吉今日在推特上宣布，自己是一位跨性别者，并将原来的女性名字改为现在的男性名字“埃利奥特·佩吉”（Elliot Page），

　　“朋友们，我想跟你们分享，我是一名跨性别者，可以称我为‘他’或‘他们’，我的名字是埃利奥特。写下这些我感到很幸运，能走到我生命中的这一步，我非常感谢在这段旅程中支持我的人。能够终于爱我自己本来的样子，追寻真正的自我，实在是太美妙了，我受到了许多跨性别者群体的感染，谢谢你们的勇气和慷慨，让这个世界更加包容。我会尽己所能支持他人，为一个更加充满爱与平等的社会所奋斗。”



　　2014年2月，佩吉当时出了柜，曝光了自己的同性恋身份，他也一直是LGBTQ权益的积极发声者。佩吉此前曾出演过《水果硬糖》《朱诺》《盗梦空间》以及Netflix的《伞学院》等影视作品，并且凭借《朱诺》获得了2008年的奥斯卡“最佳女主角”提名。

　　佩吉表示自己也“害怕”因此带来的仇恨与暴力，但热爱自己更重要，“我热爱我自己是跨性别者，以及我是酷儿，我越能更加接受我自己，越能更好地梦想，心能更好地成长，也能更加蒸蒸日上。致那些每日面对了骚扰、自我厌恶、虐待与暴力威胁的人们：我看见了你们，我爱你们，我会尽我所有的一切，让这个世界变得更好。”



　　Netflix在佩吉这条推特的评论区中写到，“为你骄傲，我们的超级英雄！我们爱你埃利奥特！等不及看你回归第三季了！”

　　目前维基百科、Netflix与IMDb等网站，均已将艾伦·佩吉的名字改为埃利奥特·佩吉，也将代词由“她”改为了“他”或“他们”。


佩吉与妻子Emma Portner

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 艾伦·佩吉 埃利奥特·佩吉 跨性别
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埃利奥特·佩吉

埃利奥特·佩吉

Elliot Page

职业：演员 | 制作人

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