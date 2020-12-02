如果有某种神秘无形力量而引发的怪异事件发生你在身边，你会怎么做？

隐形人手印出现 时光网讯 由环球影业出品的高口碑悬疑力作 由环球影业出品的高口碑悬疑力作 《隐形人》 将于本周五正式上映，片方今日发布“无形恐惧挑战”特辑。





如果因神秘无形力量而引发的怪异事件发生在身边，你会怎么做？电影的各位主创以及参与采访的媒体就在现实世界里经历了一次不可预知的惊恐体验。而和特辑相比，影片中的氛围无疑更为可怕和窒息，当这种感觉在大银幕上笼罩而来时，观众们将迎来一场胆量和心跳的挑战。





塞西莉亚雨中躲避





箱子盖突然合上、笔无端掉落、幕布被无形的力量掀起……特辑中，几个突发状况让现场尖叫连连，甚至有人“落荒而逃”。但是，这一切和女主角塞西莉亚的遭遇相比，只能说是“小巫见大巫”。在影片中，塞西莉亚遭遇隐形人的不断骚扰，令人毛骨悚然的事情时时刻刻都在发生，每一个瞬间都带给观众前所未有的体验。











