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《隐形人》发布“无形恐惧挑战”特辑

如影随形的神秘力量 胆量和心跳的挑战

2020-12-02 10:09:45 来源：Mtime时光网

如果有某种神秘无形力量而引发的怪异事件发生你在身边，你会怎么做？
   隐形人手印出现   
 
       时光网讯   由环球影业出品的高口碑悬疑力作《隐形人》将于本周五正式上映，片方今日发布“无形恐惧挑战”特辑。

       如果因神秘无形力量而引发的怪异事件发生在身边，你会怎么做？电影的各位主创以及参与采访的媒体就在现实世界里经历了一次不可预知的惊恐体验。而和特辑相比，影片中的氛围无疑更为可怕和窒息，当这种感觉在大银幕上笼罩而来时，观众们将迎来一场胆量和心跳的挑战。 

塞西莉亚雨中躲避

       箱子盖突然合上、笔无端掉落、幕布被无形的力量掀起……特辑中，几个突发状况让现场尖叫连连，甚至有人“落荒而逃”。但是，这一切和女主角塞西莉亚的遭遇相比，只能说是“小巫见大巫”。在影片中，塞西莉亚遭遇隐形人的不断骚扰，令人毛骨悚然的事情时时刻刻都在发生，每一个瞬间都带给观众前所未有的体验。

塞西莉亚谨慎躲避

      作为曾经《电锯惊魂》系列的策划，导演雷·沃纳尔密将自己对惊悚电影的丰富经验运用到了本片之中。本片的制片人、曾参与过《人类清除计划》《分裂》《逃出绝命镇》等高口碑力作的杰森·布朗姆，对雷·沃纳尔关于“恐吓”观众的创新想法印象深刻：“雷是最擅长制造恐慌的人之一，在我们的世界里，你能制造的惊吓只有那几种，但在拍摄《隐形人》时，令他兴奋的事情之一就是想方设法制造不同类型的恐怖。” 

       此外，影片的绝对主演伊丽莎白·莫斯同样不容小觑，正是她的精湛表演，让观众更有代入感，身临其境地感受到女主角塞西莉亚的一系列惊悚遭遇。

塞西莉亚逃离男友魔爪

塞西莉亚举刀面对隐形人

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 隐形人
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