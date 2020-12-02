乔杉特地分享了搓澡的全套流程，并亲自上阵演示敲背方式，清脆的“马蹄声”手法可谓相当专业，“澡堂之子”称号当之无愧了！





电影《沐浴之王》聚焦中国传统的沐浴文化，讲述了彭昱畅扮演的富二代因为失忆，被乔杉饰演的搓澡工指导下苦练搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。在此前发布的预告片中，热气腾腾充满市井气息的澡堂子故事背景，勾起几代人的生活回忆，可谓十分接地气，加上功夫片式的呈现手法，将多姿多彩的百态生活展现给观众。





发布会现场，乔杉作为北派洗浴界的代表人物，赞不绝口的表示：“在东北老家，洗完澡的感觉就像把人从里到外翻了一遍，从精神上到肉体上都轻了好几斤！”，有声有色的描述惹得现场阵阵爆笑。乔杉还特地分享了搓澡的全套流程，并亲自上阵演示敲背方式，清脆的“马蹄声”手法可谓相当专业，“澡堂之子”称号当之无愧了！随后乔杉和彭昱畅被主持人考验玩背后画画接力游戏，兄弟二人竟神同步精准复刻导演易小星的画作，“搓澡兄弟”果然默契满分！搓澡家族的主创们还一起随着电影主题曲跳起“搓搓”舞。





据悉，《沐浴之王》定档12月11日，还将在北京、天津、沈阳、哈尔滨、长春等20城开启超前点映。

编辑：羊羊