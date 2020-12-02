





辣目洋子单曲海报





辣目洋子欢快唱跳《洗澡恰恰》

温暖沐浴轻松解压提升幸福感





电影《沐浴之王》欢乐推广曲《洗澡恰恰》展现了轻松愉快的氛围。在歌曲MV中，辣目洋子饰演了无精打采的上班族，她每天忙碌奔波，通过洗澡解压，洗到兴起便大跳“洗澡恰恰舞”。MV一经发布，魔性的搓澡舞姿便引发了无数网友的关注与模仿，简单却充满喜感的动作配合活泼的旋律让人心情舒畅，精准传达出了电影欢快的气质。







彭昱畅发布版





影片中乔杉师傅凭借过人的手艺开了一家解乏理疗搓澡堂，彭昱畅师傅也为了看到客人脸上轻松的笑容而“上山学艺”苦练搓澡技艺。《洗澡恰恰》中，辣目洋子“哼着歌”轻松沐浴，疲劳的她“洗忘忧澡”便“如沐春风”，高唱“热水就是我解忧的好药”，可见洗澡就是这样一件简单却能让人消除疲劳、提升幸福感的事，而《沐浴之王》就是要把这样的欢乐带给大家。







彭昱畅给乔杉搓澡发布版





愉快搓澡欢脱幽默暖身暖心

年末和“搓澡兄弟”一起洗掉烦恼





喜剧电影《沐浴之王》讲述了彭昱畅饰演的肖翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉饰演的周东海的指导下苦练搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。电影聚焦中国传统沐浴文化，展现了搓澡的魅力，欢乐推广曲《洗澡恰恰》延续了影片的欢脱幽默，同样从洗澡这件日常行为出发，突出了洗澡的放松与解压，应和了电影想要帮观众洗掉烦恼的初衷。







乔杉发布版





正值年末，天气越来越冷，跳一段“洗澡恰恰”让身体动起来是很好的御寒小妙招，看一场喜气洋洋的《沐浴之王》更是获取欢乐的首选！彭昱畅师傅、乔杉师傅已经在“兄弟澡堂”做好准备迎接各位了，12月11日走进影院影院，和“搓澡兄弟”一起提前贺岁洗掉烦恼！

MV中辣目洋子欢乐演绎“洗澡恰恰舞”更是充满活力，让人忍不住想要跟着她“搓”起来。电影《沐浴之王》由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演。影片已定档12月11日，提前贺岁洗掉烦恼。