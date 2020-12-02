《哆啦A梦：大雄的新恐龙》，今日发布了一组大雄与可爱双生恐龙的“有爱”剧照。

时光网讯 即将于12月11日全国公映的动画电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日发布一组野比大雄与可爱双生恐龙的“有爱”剧照，展示了大雄为了照顾好从时光包袱中孵化出来的超萌双生恐龙而发生的一系列成长与蜕变。





今 年的《哆啦A梦》剧场版既是“哆啦A梦”连载50周年的纪念作品，也是第40部剧场版电影，意义非凡，在影片中，大雄与小伙伴们邂逅了一对可爱的双生恐龙，为了帮助小恐龙找到同伴，他们一起在白垩纪展开了一场惊心动魄的冒险之旅。







大雄给小恐龙喂药





该片的中文配音由为哆啦A梦TV版动画配音二十余年的配音演员陈美贞倾情献声，日文配音也采用了动画版《哆啦A梦》御用声优班底，还邀请了日本国民男神木村拓哉与超人气演员渡边直美参与配音，可谓阵容豪华，值得期待！





成长为更好的自己！

野比大雄蜕变记录





在《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日曝光的一组剧照中，野比大雄从一块化石中用哆啦A梦的“时光包袱”孵化出了一对可爱的双生恐龙——小啾与小咪，为了更好的照顾这对双生恐龙，他细心的收集适合恐龙们吃的食物，还向博物馆的恐龙博士请教关于恐龙的知识。







大雄和哆啦A梦





为了承担起照顾小恐龙的重任，我们将认识到一个全新的大雄，他变得更努力、更有责任心、更坚强，耐心的教导小恐龙们如何生活，陪伴它们长大，并送它们去寻找自己的同伴。





本次剧场版的一大亮点就是片中大雄的成长与蜕变，以往总是依赖哆啦A梦和神奇道具的大雄这次学会了依靠自己的能力去解决问题，更好的照顾双生恐龙。经过这次全新的冒险，大雄收获了成长，变成了更好的自己，变得更加独立、勇敢，而且在意识到自己的不足时，不气馁，努力变得更强。发生在大雄身上的巨大改变让观众对这部剧场版产生了浓烈的好奇，这场白垩纪的奇妙旅程，值得期待！







大雄和恐龙小啾被大恐龙追逐





满满童年回忆！

哆啦A梦50年陪伴不变





《哆啦A梦》是一直陪伴我们成长的动画作品，今年剧场版是哆啦A梦连载50周年的纪念作品，50年哆啦A梦的陪伴不变，它带着美好的童年回忆，守护着我们心底的童真。





而它也在不断的“成长”，用更新颖的故事不断打开着我们的想象力，惊艳着更多的观众。近年来《哆啦A梦》系列剧场版的连续引进，也让许多国人养成了年年在电影院看哆啦A梦的习惯。







大雄和恐龙小啾和小咪





今年《哆啦A梦》剧场版的阵容也非常强大，《哆啦A梦：大雄的金银岛》导演今井一晓与编剧川村元气再度联手；Mr.Children献唱影片主题曲《Birthday》；动画《哆啦A梦》御用声优班底回归；





备受中国影迷喜爱的演员木村拓哉与超人气演员、模特渡边直美参与配音；中文版配音由曾担任哆啦A梦中文配音二十余年的陈美贞倾情献声。如此精彩绝伦的故事搭配上强大的幕后阵容，诚意十足的为所有观众献上来自童年的感动，绝对值得一看。





大雄和小恐龙一起玩耍





大雄投喂小恐龙





大雄向恐龙博士请教问题





哆啦A梦和小恐龙





恐龙小啾破壳

编辑：甄甏甏